Dit zijn de eerste reacties op het begrotingsakkoord: ‘Waarom gaan de Vlamingen nog stemmen?

Unizo: ‘Akkoord krijgt voordeel van de twijfel’

Het begrotingsakkoord krijgt van werkgeversorganisatie Unizo ‘het voordeel van de twijfel’. Dat zei topman Danny Van Assche in een eerste reactie, nog voor de regering de maatregelen had toegelicht op een persconferentie. “Er zijn toch een aantal antwoorden op belangrijke punten en we zijn opgelucht dat men toch naar ons geluisterd heeft.”

Unizo was met name ‘bijzonder boos’ wat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid betreft, een maatregel die werknemers tot drie keer per jaar zouden kunnen inroepen. Uiteindelijk liet vicepremier Petra De Sutter (Groen) dinsdagochtend weten dat er voor kleine en middelgrote ondernemingen een uitzondering zou komen.

“We horen nu toch dat er naar ons geluisterd is en dat er een afwijkende regeling komt voor kmo’s. Dat zorgt wel voor opluchting”, zegt Van Assche. Unizo vreesde vooral zogenaamde ‘maandagziekte’. “Je kan dat niet vanuit Brussel voor iedereen beslissen. Je hebt er altijd die er de kantjes van aflopen”, benadrukt hij. “Wij vinden dat het aan het bedrijf zelf is om daarmee om te gaan. Een bedrijf met een goede sfeer en waar iedereen elkaar vertrouwt kan dan zelf beslissen wat het doet.”

Voorts is Unizo ook tevreden dat de regering een reeks maatregelen neemt tegen de krapte op de arbeidsmarkt, volgens Van Assche ‘het grootste probleem’ waarmee de bedrijven momenteel te kampen hebben. Het gaat onder meer om een plan tegen arbeidsongeschiktheid en een reeks arbeidsmarkthervormingen.

VBO: ‘Onbegrijpelijke beslissing’

Pieter Timmermans van de werkgeversorganisatie VBO reageert minder positief op het begrotingsakkoord. Dat werknemers drie keer per jaar één dag kunnen thuisblijven zonder doktersvoorschrift vindt hij een ‘onbegrijpelijke beslissing’. “Dit is een maatregel die op zich staat en die geïnspireerd is op wat vroeger bij de overheid bestond”, zegt hij op Radio 1.

“De maatregel zal geen enkel effect hebben op het ziekteverzuim”, zegt Timmermans. “Integendeel, werknemers die aan de slag zijn zullen worden gestraft voor diegenen die er de kantjes van af lopen.”

Theo Francken (N-VA): ‘Waarom gaan Vlamingen nog stemmen?’

“Geen woord over veiligheid, geen woord over defensie, geen woord over asiel en migratie”, tweet Theo Francken (N-VA). “Enkel wat halfslachtige socio-economische maatregelen. Waarom gaan de Vlamingen nog stemmen?”

N-VA: ‘Middenklasse betaalt de rekening’

“Er is twintig miljard euro te weinig en men levert amper een inspanning”, reageert N-VA. “De 2,4 miljard waarvan men spreekt dient om nieuw beleid te financieren en bevat vooral oude maatregelen. De opgebouwde schulden worden afgewenteld op de volgende generaties.” Ook zegt N-VA dat het vooral “de middenklasse is die betaalt”. “De laagste inkomens krijgen lagere lasten en een korting op de energiefactuur. De werkende middenklasse betaalt de rekening.”

“Er komen nieuwe taksen ter waarde van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro. En dat voor een van de top vijf landen met de hoogste belastingdruk ter wereld. Wie gaat dat betalen?”, zo luidt de volgende bedenking bij N-VA.

“Arbeidsmarktgewijs is hier sprake van een reeks losse maatregelen. De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie. Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt? Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80 procent brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt.”

Tot slot reageert de partij teleurgesteld over de beslissing rond de energiefactuur. “Het gaat om een tijdelijke en dure steun voor de energiefactuur. Terwijl dezelfde regering eerder de federale heffingen heeft verhoogd en de komende jaren nog honderden miljoenen euro’s aan subsidies voor vervuilende gascentrales erin wil verwerken.”

Professor arbeidseconomie Stijn Baert: ‘Wat voetballonen betreft, tasten we in het duister’

De lastenverlaging van 300 miljoen euro voor werkenden, vindt Baert (UGent) een goed idee. “Werken en promoveren gaat meer lonen. Rechtvaardig en goed om werkzaamheid te verhogen. Wat dan weer helpt om zieken en ouderen kwaliteitsvol te blijven verzorgen”, laat hij op Twitter weten.

Dat ook de vrijstelling op sociale bijdragen bij de eerste aanwerving wordt geplafonneerd, is volgens Baert een goede maatregel uit het begrotingsakkoord. “Daarmee luistert de federale regering naar het analysewerk van het Planbureau.”

Maar wat RSZ-korting op voetballonen betreft, blijven we volgens Baert in het duister tasten. “Vele miljoenen besparing, akkoord, maar trekt men het gewoon forfait op (zodat wie het meest verdient nog steeds procentueel het minst afdraagt) of gaat het om een serieuze hervorming?”

Vooruit-voorzitter Rousseau: ‘Totale balans is positief’

“We zullen nieuwe economieën moeten omarmen, maar we willen het beter doen dan in andere landen”, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op Radio 1. “Ik wil niet dat er over twee à drie jaar Pano-reportages worden gemaakt over rotte jobs omdat we per se e-commerce wilden omarmen. Ook werknemers moet erop vooruit kunnen gaan.”

“Dit was waarschijnlijk de moeilijkste oefening”, denkt Rousseau. “Omdat je hier ook een bepaald traject vooropstelt voor de komende jaren. Als we dit aankunnen, kunnen we alles aan. Mensen hebben helemaal geen zin in ruziemakende politici. Het belangrijkste is dat deze ploeg er samen uitkomt, dat heeft ze ook rond corona gedaan. In elk akkoord zitten er dingen die je minder leuk vindt, maar de totale balans is positief.”

Gilkinet (Ecolo): ‘Deze klimaatregering investeert in duurzame mobiliteit’

Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) benadrukt de investeringen in het spoor die vervat zitten in het akkoord van de regering over de begroting van volgend jaar en de verschillende gekoppelde dossiers. “Een vierde van de investeringen gaan naar het spoor. Deze klimaatregering investeert in duurzame mobiliteit en fiscale en sociale gerechtigheid. Seizoen twee van de Vivaldi-regering is een keerpunt voor de toekomst van ons land en een duidelijk engagement voor de transitie”, zegt de minister van Mobiliteit.

Bovenop de 365 miljoen euro die al was vrijgemaakt voor het spoor gedurende 2021, komt er nu 250 miljoen euro extra bij in het boostplan. Die investeringen gaan naar meer treinen en toegankelijkere stations, en dragen bij aan de doelstelling om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen, en de versterking van de internationale lijn Brussel-Luxemburg. Bovendien komt er een extra duwtje in de rug om de nachttrein verder uit te bouwen. “De regering kiest duidelijk voor meer treinen, minder vrachtwagens en minder vliegtuigen. Daar ben ik blij om”, zegt Gilkinet.

Almaci (Groen): ‘Groenste begroting ooit’

“Na het groenste regeerakkoord, nu ook de groenste begroting ooit. Ze brengt de omslag die nodig is, met futureproof investeringen in het welzijn en de toekomst van alle Belgen”, schrijft Meyrem Almaci op Twitter.