Dit zijn de drie meest voorkomende symptomen van long covid volgens nieuwe studie WHO

Er is nog altijd maar weinig met zekerheid bekend over langdurige Covid. Naar schatting 10 tot 20 procent van alle coronapatiënten zou ermee te maken krijgen. In België zou het gaan om zeker 300.000 mensen. Onderzoek toonde al aan dat de ziekte iedereen kan treffen die besmet raakte met het coronavirus, ongeacht hoe zwaar de ziekte aanvankelijk was. Het valt wel op dat het vaker vrouwen zijn die ermee te maken krijgen, dat patiënten vaker van middelbare leeftijd zijn en aanvankelijk toch méér symptomen bleken te hebben.

Het formuleren van een definitie is volgens de WHO belangrijk omdat het een erkenning inhoudt van zowel de ziekte als de patiënten, omdat dit het onderzoek naar langdurige Covid vooruit kan helpen en patiënten zo op termijn beter geholpen zullen kunnen worden, staat te lezen in het rapport van de organisatie.

Beeld Getty Images/Westend61

Alternatieve diagnose

Volgens de officiële definitie komt langdurige Covid voor bij mensen die een vermoedelijke of bevestigde besmetting met het coronavirus opliepen, doorgaans drie maanden na de besmetting. De symptomen blijven minstens twee maanden aanslepen en zijn niet te verklaren door een alternatieve diagnose.

De symptomen kunnen nieuw zijn, optreden nadat de patiënt al hersteld was van covid-19 of blijven aanslepen van de oorspronkelijke ziekte. De symptomen kunnen ook fluctueren of met de tijd verminderen.

Op basis van haar onderzoek kon de WHO een lijst met symptomen opstellen en drie daarvan blijken vaker voor te komen dan alle andere. Het gaat om vermoeidheid, cognitieve problemen (hersenmist) en kortademigheid. Die hebben doorgaans een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren van de patiënt.

Reuk en smaak

Andere symptomen die bij het onderzoek naar boven kwamen, waren een veranderde reuk en smaak, hoesten, depressie, gewrichtspijn, spierpijn en -spasmen, post-exertionele malaise (het verslechteren van alle symptomen na zelfs maar een kleine fysieke of mentale inspanning), slaapstoornissen, pijn op de borst, duizeligheid, angst, geheugenproblemen, een versnelde hartslag, hartkloppingen, koortsaanvallen, tintelingen, gastro-intestinale klachten zoals constipatie, diarree en maagzuur, hoofdpijn, tinnitus of oorsuizen, zenuwpijn, een wazig zicht, nieuwe allergieën, pijn in de buik en problemen met de menstruatie.

Idewe, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in ons land, riep werkgevers vorige maand nog op om langdurige Covid te erkennen als ziektebeeld. De aandoening gaat immers vaak gepaard met onbegrip op de werkvloer.