‘Dit zijn bijna middeleeuwse toestanden’: 16-jarige jongen met beperking in cel wegens gebrek aan opvang

De jongen worstelt met ADHD, autisme en oppositioneel opstandig ­gedrag. Hij functioneert volgens de rechter als een kleuter. De jongen heeft geen misdrijven gepleegd, maar omdat hij moeilijk functioneert en door zijn slechte thuissituatie had de rechter besloten dat hij moest opgevangen worden in een gemeenschaps­instelling waar omkadering beschikbaar is.

Het Agentschap Opgroeien zou volgens persrechter Luk Versteylen geweigerd hebben om hem een plek in een instelling aan te bieden. “Dat was niet door plaatsgebrek, wel vanwege hun interne reglement”, zegt Versteylen.

De gemeenschapsinstellingen hebben geen plaatsen vrij voor mensen afkomstig uit de ­regio Antwerpen. De beschikbare bufferplaatsen kunnen alleen worden toegewezen aan jongeren die een misdrijf hebben gepleegd.

Een nieuw Vlaams decreet, dat in september in werking treedt, maakt een duidelijk ­onderscheid tussen jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie. Daarbij is het de bedoeling dat slachtoffers niet worden opgevangen op dezelfde plaatsen als jeugddelinquenten. De eersten kunnen bij de beveiligde opvang terecht, de plegers van jeugddelicten moeten naar de jeugdinstellingen.

“Het zijn bijna middeleeuwse toestanden, dat jongeren met psychische problemen in een politiecel terechtkomen”, zegt Versteylen. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we dossiers van jongeren in verontrustende situaties moeten criminaliseren om hen de nodige zorg te geven?”