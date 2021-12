Dit zijn alle nieuwe maatregelen van het Overlegcomité die vandaag ingaan

Evenementen

• Theaters, bioscopen en concertzalen moeten sluiten.

• Alle binnenevenementen worden afgelast. Onder andere binnenzalen van attractieparken, bowlingzalen en escaperooms moeten sluiten. Musea en bibliotheken mogen wel open blijven en ook sportactiviteiten mogen nog binnen doorgaan. Ook subtropische zwembaden moeten sluiten, gewone zwembaden en fitnesscentra mogen geopend blijven. Ook huwelijken en begrafenissen mogen doorgaan.

• Zowel binnen als buiten mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden zoals voetbal en veldrijden.

• Buitenevenementen - waaronder kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen en congressen - mogen blijven doorgaan. Het Overlegcomité heeft wel beslist dat het gebruik van tenten, op bijvoorbeeld kerstmarkten, verboden is.

Thuis

• Er komen geen contactbubbels. Er komt dus geen beperking over het aantal mensen dat u thuis mag ontvangen. Wel geldt het advies om onze contacten te beperken en om voldoende te ventileren. Het is ook altijd slim om een zelftest te doen vooraleer u mensen thuis ontvangt.

Winkelen

• Winkelen mag maximaal met twee personen, minderjarige kinderen niet meegerekend.

• Daarnaast komt er opnieuw een beperking op het aantal mensen dat tegelijk in een winkel aanwezig is, afhankelijk van de oppervlakte van de winkel: één klant per tien vierkante meter. Als het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter, moet er een gepaste toegangscontrole zijn

Horeca

• Het sluitingsuur in de horeca wordt niet vervroegd en blijft 23 uur. Ook moet u bij het binnenkomen over een Covid Safe Ticket beschikken en een mondmasker dragen. Per tafel mag u maximaal met zes personen zitten.

Werken

• Wat telewerk betreft, komen er geen nieuwe regels. Vier dagen per week thuiswerken blijft dus verplicht. Elke werknemer mag dus maximaal een dag per week fysiek naar het werk komen.

• Ook voor contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, komen er geen extra maatregelen.

