Dit weten we over de dader van de schietpartij bij Chicago: ‘stil kind’ dat gewelddadige muziekvideo’s maakte

De verdachte, Robert ‘Bobby’ Crimo III, kon maandagavond lokale tijd na een urenlange klopjacht aangehouden worden op een plek niet ver van de route van de parade, nadat hij werd opgemerkt door een agent terwijl hij in zijn voertuig zat. De politie heeft nog geen aanklacht ingediend, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat hij de schutter is.

De feiten vonden plaats in het centrum van Highland Park, een voorstad van Chicago, ongeveer tien minuten nadat de parade ter gelegenheid van de Amerikaanse nationale feestdag, 4 juli, vertrokken was. Er vielen zes doden en tientallen gewonden. Volgens de politie gebruikte de dader vermoedelijk een ladder om op het dak te raken vanwaar hij zijn aanval uitvoerde. Op het dak werd ook het wapen gevonden waarmee de slachtoffers werden neergeschoten.

Over Crimo’s motieven is voorlopig niets bekend. Hij is afkomstig uit Highwood, op een boogscheut van de plek waar de schietpartij plaatsvond, en hij zou in een appartementje in de achtertuin van het huis van zijn ouders wonen.

Gewelddadige muziekvideo’s

De vermoedelijke schutter zou zelfgemaakte muziekvideo’s online geplaatst hebben met geanimeerde scènes van vuurwapengeweld. In een van de filmpjes is een animatie te zien van een schutter in tactische uitrusting en een geweer in de aanslag. In een andere video ligt de tekenfiguur in een plas bloed, omringd door politieagenten met getrokken wapens. Nadat Crimo als verdachte werd aangeduid, werden zijn Facebook- en Twitter-accounts verwijderd.

In een andere videoclip, bij het nummer ‘On My Mind’, zit Crimo in een klaslokaal. In de laatste minuut van de video reikt Crimo in zijn rugzak voordat de muziek abrupt stopt. Daarna verschijnt hij in gevechtsuitrusting en laat hij kogels op de vloer vallen, terwijl de muziek van het schietspel Call of Duty op de achtergrond speelt.

Beeld Robert Crimo via REUTERS

‘Stil kind’

De oom van de verdachte zei tegenover de Amerikaanse zender CNN geen alarmsignalen te hebben gezien voor het bloedbad. “Ik ben er kapot van. Ik ben er zo kapot van”, zei Paul Crimo, die zijn neef omschreef als ‘een stil kind’. “Hij is vaak op zichzelf, een eenzaam, rustig mens. Hij houdt alles voor zichzelf.” De verdachte is volgens zijn oom ook actief op YouTube, waar hij een profiel heeft onder de naam Awake The Rapper.

Paul Crimo zei niet veel met zijn neef te zijn omgegaan, hoewel hij hem sinds zijn geboorte kent. Hij zag hem voor het laatst op zondagavond, toen hij op de computer bezig was. “Alles leek normaal”, zei de oom, die zijn medeleven betuigde aan de families van de slachtoffers. “We zijn goede mensen en dit aan de hand te hebben, is verschrikkelijk. Mijn hart breekt voor alle families die dierbaren verloren hebben.”

De vader van de vermoedelijke schutter, Robert Crimo Junior, was in 2019 burgemeesterskandidaat voor Highland Park, maar verloor de race. In een Facebook-post uit die tijd stelde Crimo Junior dat zijn kandidaatschap hem “de kans biedt om iets terug te geven aan de gemeenschap die een thuis geworden is voor mij en mijn familie, al vele generaties lang”.

Beeld Getty Images

Wapengeweld

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag is de zoveelste op korte tijd, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde (Texas), en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo (New York).

Door de gebeurtenissen laaide de discussie over het wapenbezit in de VS weer op. Het verdeelde Congres kon zich ondertussen wel vinden in een kleine stap om bepaalde regels te veranderen. President Joe Biden liet weten geschokt te zijn “door het zinloze wapengeweld dat op deze Onafhankelijkheidsdag opnieuw verdriet heeft gebracht in een Amerikaanse gemeenschap”. Hij wees in een verklaring op “de eerste grote wapenhervormingswet in bijna dertig jaar” die werd aangenomen. Hij beloofde te blijven strijden tegen de ‘epidemie van wapengeweld’.