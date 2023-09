Dit weekend G20-top in India: ‘Biden voelt dat het Globale Zuiden steeds meer antiwesters wordt en van hem vervreemdt’

Twee afwezigen werpen een schaduw op de G20-top in India dit weekend: Vladimir Poetin en Xi Jinping. Verschuift de macht weg van het Westen? Professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven) ziet meer dan één reden om die top nauwlettend in het oog te houden. ‘India staat voor een moeilijke evenwichtsoefening.’

Wat staat er dit weekend op het programma?

“Amerikaans president Joe Biden komt met een duidelijke agenda: hij wil meer geld geven aan de Wereldbank. De hervorming van multilaterale ontwikkelingsbanken, zoals de Wereldbank, is een van de belangrijkste agendapunten. Zelf heeft Biden beloofd om de Wereldbank 25 miljard dollar extra leningscapaciteit te geven. Via de inbreng van andere landen moet dat 100 miljard dollar worden. Zo wil men meer geld aan ontwikkelingslanden kunnen geven, bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wil Biden van de Wereldbank een tegenpool voor China maken. Dat land is een van de grootste leners aan ontwikkelingslanden.”

Er zijn twee belangrijke afwezigen: Russisch president Vladimir Poetin en Chinees president Xi Jinping. De eerste is evident, gezien de oorlog. Maar waarom stuurt die laatste zijn kat?

“Ik zie enkele mogelijkheden. Eerst en vooral gaat het niet goed in China zelf: de economie sputtert, het land wordt geteisterd door overstromingen en er is corruptie. Daarnaast leeft China op gespannen voet met veel andere landen. Het is laaiend over de recente zogenaamde ‘nucleaire waterlozingen’ van Japan (dat liet ‘besmet water’ van de nucleaire ramp in Fukushima in de oceaan, PG), leeft nu structureel op gespannen voet met de VS en vindt gastland India te pro-westers en pro-Amerikaans.

“Ook wordt er gespeculeerd over de gezondheid van Xi. Hij heeft op de BRICS-top in Zuid-Afrika onlangs op het laatste ogenblik een speech moeten annuleren zonder dat iemand weet waarom. Die BRICS worden overigens uitgebreid met zes landen. Misschien vindt Xi de G20 daardoor misschien niet langer de belangrijkste club om zich in te profileren? China levert al langer kritiek op de westerse dominantie op fora zoals de G20.”

Er gaan geruchten dat India van naam zou willen veranderen en de G20-top daarvoor gebruikt. Wat is daarvan aan?

“De president van India biedt alle genodigden een banket aan. Op de uitnodiging noemde hij zichzelf de president van Bharat, de naam die het land al sinds mensenheugenis krijgt in het Hindu. In het Engels is Bharat echter een ongebruikelijke naam. Volgens de Engelstalige grondwet heet het land India. Blijkbaar is er ook een speciale sessie van het parlement aangekondigd zonder agenda. Dus speculeren veel mensen dat er zo’n naamsverandering zit aan te komen.

“Het zou in de nationalistische agenda van premier Narendra Modi passen. Al moeten we daarmee oppassen. Zijn excessief nationalisme brengt veel mensenrechtenproblemen met zich mee, zoals het verdringen van minderheden.”

Hoe groot is de schaduw die de oorlog in Oekraïne op de agenda werpt?

“De oorlog staat niet prominent op de agenda. India heeft er altijd een ambivalente houding over aangenomen. Het heeft zich in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onthouden in stemmingen om Rusland te veroordelen. India is sterk afhankelijk van Rusland voor gas en olie en wil het land te vriend houden. Ook omdat het benauwd is dat Rusland te dicht tegen China zou aanleunen, waarmee India geen goede relaties onderhoudt. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening voor premier Modi.

“Daarnaast is er een nieuwe voorzichtigheid in de VS tegenover Oekraïne. Men begint meer en meer te beseffen dat de perceptie in het Globale Zuiden is dat het Westen daar te veel op hamert. Vandaar ook het initiatief van Biden om de Wereldbank te hervormen. Hij voelt dat het Globale Zuiden meer antiwesters gezind wordt en van hem vervreemdt.”

Vandaar ook de mogelijke toetreding van de Afrikaanse Unie tot de G20?

“Ja, dat zou een belangrijke symbolische beslissing zijn. Volgens Europees president Charles Michel is het een done deal. Alleszins zou het een mooie trofee zijn voor India mocht dat lukken: India ziet zich als een natuurlijke stem voor het Globale Zuiden. Het klopt ook dat Afrika nu ondervertegenwoordigd is binnen de G20. Enkel Zuid-Afrika maakt er deel van uit. Dat kan je niet maken.

“Onderliggend voel je dat er een hervorming van de multilaterale instellingen aan de gang is. In het Westen is men zich nu scherper bewust van het enorme representativiteitsprobleem van instellingen als de G20. Stap per stap volgen nu hervormingen om het Globale Zuiden daarbinnen te trekken.”