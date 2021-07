Dit waren de bekendste zaken van misdaadjournalist Peter R. de Vries

Peter R. de Vries, Nederlands bekendste misdaadjournalist, is vandaag overleden in het ziekenhuis. De Vries werd vorige week op klaarlichte dag neergeschoten in hartje Amsterdam. Bijna veertig jaar lang loste De Vries misdaden op en bracht hij gerechtelijke dwalingen aan het licht. Een overzicht van zijn bekendste zaken, van mediagenieke ontvoeringen tot decennia oude cold cases.

De ontvoering van Freddy Heineken

In november 1983 werd Freddy Heineken, de toenmalige directeur van de gelijknamige brouwerij, samen met zijn chauffeur ontvoerd. Na de bevrijding van Heineken volgde een klopjacht op de vier daders. Peter R. de Vries volgde de zaak op de voet voor de Nederlandse krant De Telegraaf. Hij woonde niet alleen processen bij, maar nam zelfs zijn intrek in de hotels in Frankrijk waar twee van de ontvoerders – Cor van Hout en Willem Holleeder – huisarrest hadden. Op basis van interviews die hij daar afnam, schreef hij in 1987 de bestseller ‘De ontvoering van Alfred Heineken’.

De Vries spoorde in 1994 de nog voortvluchtige ontvoerder Frans Meijer op in Paraguay. Enkele jaren later raakte hij in opspraak toen bekend werd dat hij bevriend was geraakt met Cor van Hout. Bij diens dood in 2003 liet hij zelfs een rouwadvertentie in de krant plaatsen voor ‘de meest bijzondere man die ik heb ontmoet’ en hield hij een toespraak tijdens de begrafenis. In 2009 raakte bekend dat hij Cor van Hout ook een deel van de royalty’s van het boek had toegekend.

Met de bekendste Heineken-ontvoerder, Willem Holleeder, had De Vries echter een heel wat minder hartelijke relatie. In 2019 maakte hij een telefoongesprek met Holleeder openbaar, de zogenoemde ‘Holleeder Tapes’, waarin de levenslang vastzittende crimineel sprak over samenwerking met andere misdadigers en opbiechtte dat hij De Vries had bedreigd. Peter R. de Vries stond ook Willems zus Astrid Holleeder bij tijdens de rechtszaak tegen haar broer, waar ze bijzonder bezwarende getuigenissen aflegde.

Peter R. de Vries stond Astrid Holleeder bij tijdens het proces tegen haar broer Willem in 2018, in de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. Beeld ISOPIX

De Puttense moordzaak

In 1994 werd de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius in het huis van haar grootmoeder in Putten op brute wijze verkracht en vermoord. Twee mannen, Wilco Viets en Herman du Bois, werden hiervoor tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld. Na jarenlang onderzoek bracht De Vries aan het licht dat het gerechtelijk onderzoek destijds langs alle kanten rammelde. Viets en Du Bois waren samen met twee andere mannen gearresteerd omdat ze rond het tijdstip van de moord in de buurt van het huis waren gezien. Tijdens de verhoren had de politie de vier met daderkennis gevoed. Bovendien kregen de mannen details te zien van de verklaringen van de andere verdachten, om hen tegen elkaar op te zetten. Uiteindelijk beschuldigden twee van de vier Viets en Du Bois van de moord op Ambrosius.

Toen bleek dat er geen enkel spoor van Viets en Du Bois in en rondom de plaats-delict werd aangetroffen, kwam de politie met de zogeheten ‘sleeptheorie’. Het belangrijkste bewijs, een druppel sperma op het lichaam van het slachtoffer, bleek niet afkomstig te zijn van één van de verdachten. De politie beweerde dat deze afkomstig was van eerder, vrijwillig seksueel contact met iemand anders, waarna zijn sperma door de penis van de verkrachters naar buiten zou zijn ‘gesleept'.

De zaak trok de aandacht van Peter R. de Vries, die er in totaal meer dan 40 uitzendingen van zijn spraakmakende programma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ besteedde. Nog jaren na de veroordeling van Viets en Du Bois streed De Vries voor een herziening van het vonnis. In 2002 werden de mannen formeel vrijgesproken, nadat ze tien jaar onterecht vast hadden gezeten. In 2008 werd dankzij DNA-onderzoek een andere man, Ronald P., tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord.

Joran van der Sloot bekende de moord op de Amerikaanse tiener Natalee Holloway. Beeld Horizon Times

Zaak-Natalee Holloway

De Vries maakte in 2006 een programma waarin hij Joran van der Sloot beschuldigde van medeplichtigheid aan de verdwijning van de Amerikaanse tiener Natalee Holloway. De 18-jarige Holloway was op vakantie in Aruba met haar klasgenoten toen ze na een avond in een discotheek spoorloos verdween. Ze was de laatste keer gezien in het gezelschap van Van der Sloot, die ze net die dag had ontmoet.

In 2008 maakte De Vries bekend dat hij de zaak had opgelost. Een undercoverinformant had, in opdracht van De Vries, verschillende gesprekken met Van der Sloot opgenomen met verborgen camera's in zijn auto. Daarin bekende Van der Sloot dat hij Holloway had vermoord en haar lichaam daarna in de oceaan had gegooid. De uitzending werd door meer dan 7 miljoen mensen bekeken en kreeg zelfs een Emmy Award toegekend.

Bij gebrek aan bewijs werd Van der Sloot evenwel nooit veroordeeld. Exact vijf jaar na de verdwijning van Holloway, op 30 mei 2010, vermoordde hij Stephany Flores in Lima, de hoofdstad van Peru. Voor die moord werd hij veroordeeld tot 28 jaar celstraf.

Affaire-Bruinsma met Mabel Wisse Smit

In 2003 bracht De Vries in zijn programma naar buiten dat Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Friso (de jongere broer van koning Willem-Alexander), een relatie had gehad met de beruchte crimineel Klaas Bruinsma. De prins en zijn verloofde hebben die relatie altijd ontkend en beweerden dat er slechts sprake was van vriendschap. Bovendien zou Wisse Smit niet van Bruinsma’s criminele bezigheden op de hoogte geweest zijn, en het contact hebben verbroken toen ze daar achter kwam.

De uitzending wekte destijds zoveel consternatie dat de Nederlandse regering zelfs bekendmaakte dat ze geen toestemmingswet zouden indienen voor het huwelijk. Toen prins Friso hierop toch met Wisse Smit trouwde, verloor hij daardoor zijn recht op de troon.

Peter R. de Vries, hier samen met Peter Verstappen en Berthie Verstappen bij de rechtszaak tegen Jos Brech. Beeld ANP

De moord op Nicky Verstappen

De Vries stond bijna twintig jaar de ouders en zus bij van Nicky Verstappen als vertrouwenspersoon. De jongen verdween in 1998 op 11-jarige leeftijd tijdens een kamp en werd een dag later dood teruggevonden. De Vries wijdde sindsdien verschillende uitzendingen van zijn programma aan de zaak van Verstappen en deed uitgebreid onderzoek naar de zaak.

Het misdrijf werd uiteindelijk opgelost nadat, op aandringen van De Vries, een uitgebreid DNA-onderzoek was gedaan. In 2020 werd Jos Brech veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar.