‘Dit verontrust Poetin zonder twijfel’: partizanen blazen nu tot diep in Rusland spoorlijnen op

Van symbolische acties met gele lintjes tot ijskoude liquidaties: al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vechten partizanen achter de linies tegen het Russische leger. Sinds kort maken verzetslieden ook in Rusland spoorlijnen onklaar. ‘Dit verontrust Poetin zonder twijfel.’

1 maart 2022. Nog geen week na de Russische inval in Oekraïne kidnappen gecamoufleerde mannen Volodymyr Stroek. Hij is de burgemeester van Kreminna in Oost-Oekraïne en houdt er pro-Russische sympathieën op na. Een dag later vinden voorbijgangers zijn lichaam terug. Stroek is om het leven gebracht met een geweerschot in het hart.

Het gruwelijke tafereel is markant om verschillende redenen. Eerst en vooral bewijst het dat er naast de conventionele oorlog in Oekraïne waarover kranten en journaals berichten ook een schaduwoorlog woedt. Partizanen viseren van in het begin van de oorlog collaborateurs, politieagenten en door Rusland aangeduide ambtenaren in (bom)aanslagen. Ook hun families zijn soms een doelwit. In mei raakt de pro-Russische burgemeester van Enerhodar gewond wanneer een bom afgaat die verzetslieden aan een boom bonden voor het huis van zijn moeder.

De ravage nabij een voormalige Russische legerpost in Izjoem, die vernietigd werd bij een Oekraïense aanval. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Niet alle acties zijn echter gericht op het doden van mensen. Het Oekraïense verzet probeert het Russische leger ook logistiek stokken in de wielen te steken. Spoorlijnen zijn een geliefkoosd doelwit, om te verhinderen dat troepen of munitie het front bereiken. En er zijn symbolische acties, zoals de gele lintjes die partizanen ophangen aan stemlokalen tijdens de (illegale) referenda in de bezette gebieden in september.

Volgens een rapport uit november van het Institute for the Study of War (ISW) vonden er al minstens 34 verzetsacties plaats. Al is dat zonder twijfel een onderschatting, omdat ISW enkel de acties telt waarvoor het bevestiging vond.





Voorbereiding

De moord op de burgemeester van Kreminna vertelt nog iets anders, namelijk dat het Oekraïense ondergrondse netwerk voorbereid was. Paramilitaire groeperingen bereiden burgers al jaren voor op een Russische aanval.

“We weten dat het Amerikaanse leger zich al sinds 2014, toen Rusland de Donbas en de Krim binnenviel, bezighoudt met het trainen van het Oekraïense leger”, zegt Kris Quanten, professor militaire geschiedenis (Koninklijke Militaire School). “Daar horen partizanenacties bij. Aan de landing op Normandië in 1944 gingen ook maanden aan acties achter Duitse linies vooraf. Zij probeerden bijvoorbeeld om bevoorradingslijnen door te knippen, net zoals dat nu in Oekraïne gebeurt.”

Initieel ging het om geïsoleerde aanvallen. Wellicht is daar na verloop van tijd coördinatie bijgekomen vanuit Kiev. Dat bleek na de bevrijding van de stad Cherson in november. Toen kwamen verhalen boven van hoe inwoners van de stad maandenlang berichten over Russische troepenbewegingen hadden weten door te spelen aan het Oekraïense leger.

Russische partizanen

Nieuw is dat ook in Rusland zelf de verzetsacties tegen het Russische leger toenemen. Recent nog, op 4 januari, blokkeerden Russische verzetslieden het treinverkeer op de trans-Siberische lijn nabij Krasnojarsk, op meer dan 4.000 kilometer van de Oekraïense grens. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie op zijn sociale media. Volgens het ministerie vonden vorig jaar veertig zulke acties plaats. Sinds Nieuwjaar zouden Russische spoorlijnen al op zes plaatsen gesaboteerd zijn.

De actiefste Russische verzetsgroep is wellicht BOAK, een anarchistische en communistische verzetsbeweging. “Die groepering bestond al voor de oorlog”, zegt Quanten. “Ze vinden dat Rusland niet van Poetin is. Omdat ze hun ongenoegen niet op een democratische manier kenbaar kunnen maken, komen ze uit bij partizanenacties. Dat verontrust Poetin zonder enige twijfel. De Russische geheime dienst FSB zal dat netwerk proberen te ontmantelen.”

Volgens Quanten mogen we het belang van partizanenacties niet onderschatten, zeker niet voor een land dat zo uitgestrekt is als Rusland. “Een van de grootste drijfveren voor verzetslieden is om logistieke lijnen door te knippen”, zegt hij. “Ook al is de impact beperkt, het zorgt er wel voor dat het Russische leger manschappen moet inzetten om dat verzet de kop in te drukken. Die kunnen ze niet inzetten aan het front.”

Mogelijk nog belangrijker is de angst die het met zich meebrengt. Of een doelwit daadwerkelijk omkomt bij een aanval is eigenlijk van weinig belang, zo vertelden partizanen in augustus aan de Amerikaanse krant The New York Times. “De bedoeling is om de bezetters te tonen dat ze niet thuis zijn, dat ze zich niet moeten vestigen, dat ze niet rustig mogen slapen.”