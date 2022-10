‘Dit schept een gevaarlijk precedent’: duizenden mensen missen vlucht door staking op luchthaven Charleroi

Een bedrukte, roepende en duwende massa stond dinsdagochtend voor de deuren van de luchthaven van Charleroi. Een aantal mensen hield kinderwagens in de lucht om te tonen dat ze een baby bij zich hadden, sommige anderen probeerden zelfs de toegangsdeuren te forceren. Zelfs toen de deuren opengingen, mochten passagiers slechts druppelsgewijs naar binnen.

Voor de tweede dag op rij werd de werking van de luchthaven verstoord door een staking van werknemers van beveiligingsfirma Security Masters, die instaat voor de controle van de passagiers. Maandag misten zo’n zesduizend mensen hun vlucht omdat ze niet op tijd binnen geraakten. Ook dinsdag kon de luchthaven niet vermijden dat heel wat vliegtuigen (half)leeg uit Charleroi moesten vertrekken. Rond de middag werd de luchthaven gesloten voor vertrekkende passagiers.

Jobonzekerheid

De aanleiding voor de staking? Het nieuws dat BSCA Security, een onderaannemer van de luchthaven die verantwoordelijk is voor de beveiliging, besloten heeft de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Met twee bedrijven zou de luchthaven minder afhankelijk zijn van één bedrijf en kunnen werknemers flexibeler ingezet worden naargelang de drukte. Werknemers van Security Masters vrezen jobonzekerheid en slechtere voorwaarden.

“Als die twee bedrijven tegen elkaar uitgespeeld zouden worden, kan dat zorgen voor meer concurrentie en mogelijk lagere prijzen voor die bedrijven”, zegt transporteconoom Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen). “En dat terwijl Charleroi als lowcostluchthaven al relatief weinig betaalt voor diensten als beveiliging.”

Philippe Verdonck, de CEO van Charleroi Airport, voelt zich naar eigen zeggen ‘machteloos’. In crisisvergaderingen met de verschillende partners drukte de luchthavendirectie de vakbonden op het hart dat de komst van een tweede bedrijf niet tot jobverlies of slechtere voorwaarden zal leiden. Maar dat lijkt in dovemansoren te vallen bij de actievoerders.

Terugbetaling of alternatief

Woensdag blijft de vertrekterminal de hele dag dicht. De kans lijkt klein dat donderdag alles weer normaal kan verlopen. “Zolang het plan om de beveiligingstaken onder twee bedrijven niet ter discussie komt, lijkt me weinig toenadering mogelijk”, zegt Koenraad Maertens van de socialistische vakbond ABVV. “Dit schept een gevaarlijk precedent in de sector.”

Omdat de vluchten de voorbije dagen vertrokken en de luchtvaartmaatschappijen niet verantwoordelijk zijn voor vertragingen bij de veiligheidscontroles, kregen passagiers in principe geen vergoeding. Nu de luchthaven gesloten is, verandert de situatie. “De sluiting van de luchthaven van Charleroi betekent dat alle vluchten worden geannuleerd”, verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “In dit geval zullen Ryanair, TUIfly en Wizzair de passagiers ofwel een terugbetaling ofwel een alternatieve vlucht moeten aanbieden. Een extra compensatie is niet verschuldigd, aangezien het hier gaat om een geval van overmacht.”