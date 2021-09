‘Dit schandaal kan een flinke smet worden op het blazoen van prins Charles’

Hoe beschadigend zijn de berichten voor prins Charles? Hij zegt dat hij niets te maken had met de gunsten die superrijken werden verleend nadat ze een miljoenenbedrag hadden gedoneerd aan zijn organisatie.

‘Charles is al weken in het nieuws over deze kwestie. Hij heeft een stichting, The Prince’s Foundation, die zich bezighoudt met het renoveren van historische gebouwen. Jongeren krijgen met deze projecten de kans een klassiek ambacht te leren. De stichting is afhankelijk van donaties. Maar nu is naar buiten gekomen dat rijke donateurs, zoals een Saoedische zakenman die 1,75 miljoen euro had gegeven, later een koninklijke onderscheiding hadden gekregen. Ook een Russische bankier en een Taiwanees, die worden beticht van witwassen, zouden zijn beloond voor hun donaties.

‘Charles zegt dat hij niets wist van deze onderscheidingen, anderen zouden hiervoor verantwoordelijk zijn geweest. Al weken doen kranten nieuwe onthullingen over deze kwestie en de vraag wordt steeds actueler: ‘Wist hij dit echt niet?’ Het is allemaal vrij pijnlijk. Want het is bijna illegaal als je een koninklijke onderscheiding wordt verleend in ruil voor geld, cash for honours. Charles is de toekomstige koning en die hoort zich onberispelijk te gedragen.

‘Zijn moeder houdt zich weg van controverses, Charles is een meer uitgesproken persoon. Hij is daardoor ook kwetsbaarder. Dit is ook niet de eerste keer dat hij in opspraak raakt. Drie kranten houden zich met dit schandaal bezig en er zal nog meer boven water komen. Als blijkt dat hij meer wist over de toekenning van deze onderscheidingen, kan het een flinke smet worden op zijn blazoen en schadelijk zijn voor zijn imago.’

Voor premier Johnson komt dit alles op een ongelukkig moment. Hij geniet nog volop van het defensiepact dat Londen heeft gesloten met de VS en Australië. Maakt Johnson zich geen zorgen over de boze Fransen, die een kostbare duikbotendeal verloren?

‘De Engelsen zijn nog steeds in de zevende hemel. Zeker de brexiteers. Wij spelen weer mee in de wereld, wordt er gezegd. Dit pact in Azië tegen China, zo wordt betoogd in Londen, is internationaal goed voor het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gezien als een grote triomf, ook voor Johnson. Een van zijn grootste overwinningen zelfs, na de vaccinaties.

‘Deze coup van Johnson is vergeleken met een John le Carré-thriller: het werd met succes lange tijd stilgehouden, slechts een klein groepje rond Johnson wist hiervan. Op de G7 in het Engelse Cornwall in juni is erover gesproken tussen Johnson en president Biden. Johnson glundert nu, terwijl de woede van Frankrijk met de dag groter wordt. De Britten moeten oppassen dat ze de Fransen niet te veel van zich vervreemden. Ze liggen al met Parijs overhoop over het tegenhouden van migranten die Het Kanaal proberen over te steken.

Prime Minister Boris Johnson is seeking to smooth relations with France after a joint deal for nuclear submarines between the U.K., U.S. and Australia left the French government furious at losing a multi-billion dollar defense contract https://t.co/LJWQLYPvbz — Bloomberg (@business) 19 september 2021

Iets anders: de problemen die de brexit met zich meebrengt voor Noord-Ierland. Londen is boos over de in hun ogen veel te strenge controle van Britse goederen richting Noord-Ierland. Klopt het dat Rutte zou willen bemiddelen?

‘Den Haag ontkent het ten stelligste maar volgens Johnson heeft Rutte, die vrijdag op bezoek was in Londen, aangeboden te bemiddelen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Den Haag zei echter dat Rutte alleen had opgeroepen tot pragmatisme en Europese diplomaten ontkenden het verhaal ook.

‘Het zou niet meer dan een truc zijn van Johnson, die gedijt bij chaos. Met dit opzetje zou hij het beeld willen wekken dat de EU niet eensgezind is. In de Britse kranten wordt er veel over geschreven. Ik denk niet dat Rutte blij is geweest met deze Britse actie.

‘Dit conflict over de Noord-Ierse kwestie gaat richting een climax. Londen wil de afspraken die zijn gemaakt in het Noord-Ierse Protocol over de controle op de Britse goederen richting Noord-Ierland aanpassen. Een klein deel van deze goederen is bestemd voor Ierland en arriveren daarmee dus in de EU-markt. Johnson vindt echter de strenge controles op Britse goederen die puur en alleen voor de Noord-Ierse markt bestemd zijn, niet nodig.

‘Er is nu een impasse. De Britten zeggen eventueel bereid te zijn de gemaakte afspraken op te zeggen en de EU dreigt met sancties als dit gebeurt. Dit is een etterende wond. Electoraal is het alleen maar gunstig voor Johnson want er is al een grote afkeer onder de Engelsen hoe de EU omgaat met de uitvoering van de brexit.’