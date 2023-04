‘Dit moest ooit mislopen, maar de bom is nog laat gebarsten’: hoe leerkrachten van Sportschool Hasselt zich bezondigden aan racisme en homofobie

‘Aan de start van het schooljaar keurden ze ook vrouwelijke studentes aan de hand van foto’s. ‘Die zou ik wel eens willen hebben.’’ Acht leerkrachten die geschorst zijn door de Sportschool in Hasselt blijken in een Whatsappgroep kwetsende berichten met elkaar te hebben gedeeld. ‘Ik kon bepaalde berichten lezen en het gaat echt over onvervalst racisme, homofobie, discriminatie en bodyshaming.’

KIJK. Directeur van de scholengroep GO Next reageert na schorsing van acht leerkrachten

De GO! Next Sportschool in Hasselt is een secundaire school met 650 leerlingen waar 18 keuzesporten worden aangeboden. Net voor de paasvakantie kreeg de directie een klacht binnen over een Whatsapp-groep genaamd ‘De Gouden 11' waarin leerkrachten om de haverklap platvloerse en discriminerende berichten met elkaar delen over hun collega’s en bepaalde leerlingen. De bal ging aan het rollen nadat één van de leerkrachten die zélf in het groepje zat het aan de stok kreeg met de rest. Die stapte daarop met een pak screenshots uit de groep naar de directie en praatte zo iedereen aan de galg. In totaal gaat het om elf leden van het groepje, maar voor acht van hen blijkt een schorsing nodig.

‘Te groot ego’

“Ik heb die berichten kunnen lezen en het is bij momenten echt kwetsend”, zegt algemeen directeur Carlo Gysens. “Het gaat om allerlei zaken, maar ook homofobe dingen. Zaken die pedagogisch absoluut niet kunnen.” Zo zou er minstens één homoseksuele leerkracht door het slijk zijn gehaald. Ook over directeur Gysens, die zelf homo is, werden naar verluidt kwetsende dingen gezegd. Ondanks dat de directie zegt nooit weet te hebben gehad van dit gedrag, heerst bij insiders een heel ander gevoel. ‘Het gouden groepje’, zo werden de leerkrachten al eens genoemd. “Een aantal heren wanen zich machtig tegenover anderen, en hebben last van een te groot ego. Dit moest ooit gaan mislopen, maar de bom is nog laat gebarsten”, klinkt het bij een bron binnen de school.

Ook advocaat Michiel Van Kelecom die opkomt voor drie leerkrachten als slachtoffers, bevestigt de ernst. “Ik kon bepaalde berichten lezen en het gaat echt over onvervalst racisme, homofobie, discriminatie en bodyshaming. Het gaat zéker niet gewoon om verkeerde grapjes. Verder zien we duidelijke pesterijen, dat gebeurde zowel naar collega’s toe en soms ook naar leerlingen toe.”

Volgens een bezorgde ouder was het Whatsapp-groepje al langer gekend en is de inhoud zeker niet enkel homofoob of racistisch, maar zeker ook seksistisch. “Ik heb ooit ook gesprekken uit dat groepje kunnen meelezen via een kennis, en daaruit bleek dat ze zich focusten op de vrouwelijke studentes. Aan de start van het schooljaar werden dan foto’s in het groepje gezwierd van de nieuwe leerlingen en keurden ze wie de moeite was en wie niet. ‘Die zou ik wel eens willen hebben’, of ‘die ga ik buizen of het leven zuur maken’, enz. Er zijn veel oud-leerlingen die zouden kunnen getuigen, maar velen zijn echt bang.”

De leerlingen zagen gisterenochtend hoe acht leerkrachten op afwezig stonden en kregen studie voor de vakken van de afwezige leerkrachten. Het gaat om sportvakken zoals wielrennen, voetbal of golf. Eén van de leerkrachten is een oud-profvoetballer die in de jaren 80 en 90 furore maakte en na zijn actieve loopbaan trainer en lesgever werd.

Dit schooljaar niet meer voor klas

Begin mei moet de kern zich voor de raad van bestuur verantwoorden, waar naar alle waarschijnlijkheid de preventieve schorsing bevestigd zal worden. Het is eerder onbestaande dat zij dit schooljaar nog voor de klas zullen staan. “Voor die raad van bestuur mogen zij hun relaas doen”, zegt vakbondsman Yves Vannijlen van het ACOD.

“Vervolgens wordt er vanuit de koepel van GO! onderwijs een onderzoekscel opgestart. Die cel strijkt dan neer op school en verhoort heel wat partijen zoals leerkrachten, leerlingen, mogelijk ook ouders om een onderzoek in het voor- en nadeel te voeren. Hun neutraal verslag leggen zij na afloop opnieuw voor bij de raad van bestuur die dan kan overgaan tot een tuchtstraf. Dat kan gaan over een blaam, een schorsing tot zelfs ontslag en het verliezen van bepaalde pensioenrechten.”

Volgens onze informatie zou het groepje wel zwaar onder de indruk zijn, en heerst er een zekere vorm van schuldinzicht. De betrokkenen beseffen dat ze over de schreef zijn gegaan. Uit het onderzoek zal moeten blijken hoe groot het aandeel van elk van de acht leerkrachten was. Eén van de geschorste leerkrachten zou vorig jaar ook al voor de tuchtcommissie verschenen zijn. Na een preventieve schorsing van vier weken, mocht hij terug les geven.