‘Dit moest het hoogtepunt van Will Smiths carrière worden. Het werd een dieptepunt’: bellen met Lieven Trio

Waarom reageerde Will Smith zo op de grap van Chris Rock?

“De grap van Chris Rock ging over de fysieke aandoening alopecia, waardoor Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will Smith, vorig jaar haar haar heeft moeten afscheren. Er hangt wellicht veel pijn vast aan dat verhaal. Maar op de Oscars worden wel vaker grapjes gemaakt over de aanwezigen in de zaal. Deze heeft Will Smith duidelijk persoonlijk geraakt.”

“Het was niet meteen duidelijk of het een grap was of niet. Er gebeuren wel vaker stunts op de Oscars. Ik denk dat heel veel mensen in de zaal en ook thuis dachten dat dit zo'n stunt was. Maar vrij snel bleek dat niet het geval en hing er een hele rare sfeer in de zaal. Dat voelde je aan alles. Er werd algemeen verwacht dat Will Smith daarna nog een Oscar voor Beste Acteur zou krijgen voor zijn rol in King Richard. Dan is het natuurlijk moeilijk om iemand de zaal uit te sturen, wat misschien in andere gevallen wel zou gebeurd zijn.”

Waarom doet Will Smith dit?

“Ik denk dat alleen Will Smith dat weet. Hij heeft nadien op het podium zijn Oscar in ontvangst genomen en heeft een zeer uitgebreide en emotionele speech gegeven. Hij reageerde voor een stuk op wat hij daarvoor heeft gedaan maar wel met weinig schuldinzicht. De acteur excuseerde zich bij de Academy en collega-genomineerden maar niet bij Chris Rock. ‘Love will make you do crazy things’, zei hij. Smith trok ook een parallel met de rol waarmee hij net had gewonnen: Richard Williams, de vader van de Williams-zusjes. Hij zei dat Williams altijd zijn gezin beschermde en daarmee gaf hij aan dat dat is wat hij ook had gedaan. Maar je kan ook je familie beschermen zonder iemand in het gezicht te slaan.”

“Ik kan niet in zijn hoofd kijken maar Will Smith heeft in zijn documentaire Best Shape of My Life verteld dat hij als kind getuige was van hoe zijn moeder werd geslagen door zijn vader. Hij zei dat hij zich toen heel laf heeft gevoeld omdat hij niet heeft geprobeerd om dat geweld te stoppen. Dat lijkt een groot trauma, want hij zei ook dat hij op zijn dertiende zelfmoord heeft overwogen. Als je het door die lens bekijkt, kan dat mogelijk mee verklaren waarom hij zo hevig reageerde.”

Is dit nefast voor zijn carrière?

“Dat denk ik wel. Veel zal afhangen van hoe er de komende dagen mee wordt omgegaan, maar het zal Will Smith blijven achtervolgen. We zullen zien welke draai hij daaraan geeft. Als hij het niet had gedaan, had hij eindelijk zijn Oscar gewonnen en kon het alleen maar beter worden. Maar dit zal schadelijk zijn voor zijn carrière. Ik ga ervan uit dat hij nog wel aan de bak zal komen. Hij zal nu waarschijnlijk met zijn communicatieteam een crisisvergadering houden om te zien hoe hij hier verder mee omgaat. Maar het is duidelijk dat er excuses moeten komen en een betere uitleg dan ‘I want to be a vessel for love.’”

“Dit had het mooiste moment van zijn carrière moeten worden, de bekroning van zoveel jaren werk. Maar het is een dieptepunt geworden. Zo’n moment gaat er waarschijnlijk niet meer komen. Ik denk niet dat zijn carrière afgelopen is, maar ik weet niet of hij ooit nog voor de Oscars genomineerd zal worden.”

Wat betekent dit voor de Oscars?

“Het is de zoveelste tegenslag voor de Oscars die al een hele tijd zoekende zijn. Ze moeten zich heruitvinden want de kijkcijfers dalen. Ze proberen op een positieve manier meer kijkers te trekken, maar dit is eerder iets waar schande over wordt gesproken. Het is een smet op het blazoen: dit zullen voor altijd de Oscars blijven waar een ster op het podium klom om de presentator in het gezicht te slaan en daarna een Oscar kreeg.”