Dit mag u niet missen op tv vanavond

Tv-tips voor vandaag

Bad Neighbours 2

Komedie. Mac en Kelly willen hun huis verkopen, maar hun nieuwe buren, de losbandige meisjes van studentenclub Phi Lambda, zorgen voor overlast. Om hen weg te jagen, besluiten Mac en Kelly een beroep te doen op hun voormalige aartsvijand: Teddy Sanders.

Om 21.10 uur op VTM 3.

The Maze Runner

Sciencefictionfilm. Nadat zijn geheugen is gewist, komt Thomas terecht in een gemeenschap van jonge mannen. Als hij ontdekt dat ze gevangen zitten in een doolhof, sluit Thomas zich aan bij de ‘runners’. Niet alleen om uit het labyrint te ontsnappen, maar ook om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.

Om 20.35 uur op VTM 3.

Police Story: Back for Law

Misdaadfilm. De relatie tussen Interpol-agent Zhong Wen en zijn dochter Miao Miao verloopt al jaren moeizaam. Hij is dan ook verrast wanneer ze hem uitnodigt voor een ontmoeting in de bar van Wu Jiang, een gekende crimineel. Wanneer Miao Miao daar vertelt dat zij en Wu Jiang een relatie hebben, beseft Wen onmiddellijk dat hij in de val werd gelokt. Wu Jiang wil Wen namelijk gebruiken om een gevangene vrij te krijgen.

Om 20.35 uur op VTM 4.



Billy Graham: A Pastor in Politics

Documentaire. Billy Graham (1918-2018) is in Europa iets of wat gekend als een superster-predikant die duizenden gelovigen samen kreeg, maar in de VS was hij een beroemdheid. Graham heeft bijna alle sleutelmomenten in de Amerikaanse geschiedenis meegemaakt en stond twaalf presidenten bij als adviseur. In deze documentaire wordt de geopolitieke rol van religie in de VS onder de loep genomen en een antwoord gezocht op vragen zoals: wat is de relatie tussen religie en de politieke macht?

Om 21.00 uur op Canvas.

Het beste op Netflix, Streamz en co.

Don’t Look Up

Don’t Look Up is een niet bepaald subtiele, maar haast ondraaglijk accurate satire waarin twee wetenschappers (een heerlijk sullige Leonardo DiCaprio en een taaie Jennifer Lawrence) ontdekken dat een gigantische asteroïde binnen een dik halfjaar de aarde zal verpulveren. De president – Meryl Streep, die de ergerlijkste kanten van Donald Trump en Hillary Clinton verenigt – is meer begaan met haar herverkiezing dan met het lot van de planeet. Wanneer de waarheid toch naar buiten komt, haalt de wereldbevolking collectief de schouders op. Is er eigenlijk wel een komeet?

Op Netflix.

La casa de papel

La casa de papel was nog niet zo gek lang geleden een enorme hit op Netflix, maar met de release van de nieuwe seizoenen taande ook de populariteit. Tijd om er een punt achter te zetten, dus. In de laatste afleveringen - deel twee van seizoen vijf - komt het tot een totale oorlog tussen de politie en de overvallers. De makers testten naar eigen zeggen 33 verschillende eindes voor ze tevreden waren.

Op Netflix.

The Big Leap

Een hoop mensen die zich in een dipje bevinden, schrijven zich in voor een dansprogramma op tv, in de hoop dat ze zo hun leven een nieuwe richting kunnen geven. Maar de producer van de realityreeks probeert vooral om de spanningen tussen de deelnemers op de spits te drijven, in de hoop dat dat sappige tv oplevert. In de VS kreeg deze feelgoodserie al lovende kritieken.

Op Disney+.

De Kraak

In de strijd met Netflix en co. heeft Streamz veel inspanningen geleverd om Vlaamse series te lan­ceren. Met wisselend succes. Met De kraak gooit het een nieuwe veelbelovende reeks in het aanbod. Het verhaal draait rond een jonge hacker die door een oplichters­bende gevraagd wordt een bank digitaal te kraken.

Op Streamz.

Foundation

Onverfilmbaar geachte klassiekers uit de literatuur? Dan zijn film- en tv-makers er wel vaker als de kippen bij om toch een poging te ondernemen. Denk maar aan ‘Game of Thrones’ of ‘Lord of the Rings’. Apple TV brengt nu een prestigieuze scifi-serie gebaseerd op de ‘Foundation’-boeken van Isaac Asimov. De voorspelde val van een machtig keizerrijk staat centraal in een verhaal dat vele jaren omspant. Het resultaat is inhoudelijk meeslepend en visueel overdonderend.

Op Apple TV.