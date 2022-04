‘Dit luidt een nieuwe fase in de oorlog met Rusland in’: 7 niet te missen artikels uit het paasweekend

We hebben zeven bijzondere De Morgen-verhalen geselecteerd die we gedurende het verlengde paasweekend publiceerden.

1. Oud-kolonel Roger Housen overschouwt het slagveld in Oekraïne: ‘Westerlingen begrijpen niet meer wat oorlog is’

Hij zat met een Russische generaal in de sauna, werd ooit zeven uur lang onder schot gehouden met een kalasjnikov, en heeft bronnen tot in het Pentagon. Oud-kolonel Roger Housen: ‘Extreem geweld hoort er voor de Russen nu eenmaal bij.’

Roger Housen. Beeld Damon De Backer

2. ‘Een enorme ommezwaai’: voor het eerst leveren de Verenigde Staten zware artillerie aan Oekraïne

De Verenigde Staten hebben woensdag voor 800 miljoen dollar (740 miljoen euro) aan nieuwe wapens voor Oekraïne beloofd. ‘We zullen jullie blijven voorzien van middelen om jullie te verdedigen’, zei president Joe Biden. Naast hypermoderne ‘zelfmoorddrones’ zullen de VS voor het eerst ook zwaar artilleriegeschut sturen, wat een nieuwe fase in zowel de Westerse steun als in de oorlog zelf inluidt.

Oekraïnse artillerie in de Donbass-regio. Beeld REUTERS

3. Poetin lijdt nederlaag op nederlaag, en dat is niet geruststellend

Na meer dan 50 dagen oorlog is de tussenbalans voor de aanstichter ervan tamelijk desastreus. Poetins grootste politieke vriend in Oekraïne, de oligarch Medvedtsjoek, is opgepakt. Zijn belangrijkste oorlogsschip ter plaatse, de Moskva, is gezonken. Zijn buurland Finland zoekt, met Zweden, een veilig heenkomen in de NAVO.

Het is verleidelijk om te concluderen dat het gebruik van geweld aan waarde inboet in het Kremlin nu het minder effectief blijkt te zijn dan werd gehoopt. Maar zo werkt het niet, betoogt veiligheidsexpert András Rácz in IP Quarterly: de oorlog ontneemt Rusland juist van alternatieve bronnen van invloed (zoals energie en prestige). “De toename van het gebruik van militaire macht voor politieke doelen is waarschijnlijk, inclusief nucleair wapengekletter.”

Russisch president Vladimir Poetin. Beeld Photo News

4. Dat dagelijkse kopje koffie bij het ontbijt of na het diner heeft meer invloed op u dan u denkt

Voor zijn nieuwe boek over de invloed van bepaalde planten op ons brein stopte journalist Michael Pollan met het drinken van koffie. Hij wilde het effect ervan zelf ontdekken, maar al snel bleek dat hij het zwaar had onderschat. ‘Het voelde alsof ik een aandachtsstoornis had.’

Beeld Thinkstock

“Ik heb veel te danken aan medicatie”, zegt Flip Kowlier . “Ik neem al twintig jaar antidepressiva die je minder gevoelig maken voor angststoornissen. Ik heb verschillende keren geprobeerd daarvan af te raken, en sommige periodes lukt dat, maar de laatste jaren heb ik beseft dat het voor het leven is. Bijwerkingen heb ik niet, behalve dat ik veel dorst heb: ik kan altijd drinken. Maar geen alcohol hè, daar ben ik mee gestopt.”

Het was al acht jaar geleden dat Kowlier nog eens een soloplaat maakte. Met September laat de West-Vlaming een nieuw arsenaal tongbrekers los op de wereld. ‘Het doet me plezier dat ik de weg heb geplaveid.’

Flip Kowlier. Beeld Damon De Backer

Misschien wel de belangrijkste reden waarom Louis Theroux, een kwarteeuw nadat hij zijn eerste programma’s heeft geleverd, nog altijd zo belangrijk is voor de BBC (en dus ook voor de VRT): online vinden zijn reportages gretig aftrek bij tieners en twintigers. Dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn met Forbidden America, een nieuw drieluik waarin Theroux een niet bepaald verfrissende duik neemt in de gewelddadige rapscene van Florida, de door #MeToo op scherp gezette porno-industrie van Los Angeles en – in de eerste aflevering – de nieuwste, zich vooral online manifesterende generatie white supremacists.

'Porn's MeToo', van Louis Theroux. Beeld BBC / Mindhouse / Rachel Lob-Levyt

7. Sarah Hauben, dochter van tv-maker Arnout: ‘Het is wellicht atypisch voor iemand van mijn leeftijd, maar schermen? Nee, dank u!’

‘Ik ben best jaloers als ik hem zie vertrekken’, zegt Sarah Hauben over haar vader Arnout, de reporter die van wandelen zijn broodwinning heeft gemaakt en nu te zien is in Dwars door de Lage Landen op Eén. Zelf blijft ze dichter bij huis: ze gaat naar de topsportschool in Vilvoorde, waar haar leven al sinds haar 12de in het teken van volleybal staat. ‘Ik was verrast dat de trainers iets in me zagen: zo goed vond ik mezelf niet.’