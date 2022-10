‘Dit land is politiek ziek’, Amerika-correspondent Michiel Vos na de aanval op zijn schoonvader Paul Pelosi

Eerst en vooral: hoe gaat het met uw schoonvader en familie?

“Min of meer oké. We moeten afwachten of mijn schoonvader helemaal herstelt, al gaan we daar wel van uit. Mijn vrouw en schoonmoeder zijn in San Francisco. Ik ben gewoon in New York met de boys en probeer het zo normaal mogelijk te houden. Straks worden zij wakker (het was zondagochtend voor Vos, PG) en stel ik me weer de vraag wat ik hen moet vertellen - ook al zijn het al grote jongens. Zij worden nu zelf gebruikt. Er worden foto’s van hun grootvader gepubliceerd waarop ook zij staan.

“Al dacht ik meteen ook dat dit eraan zat te komen. Dit is het product van een doorgedraaide politieke cultuur. Dat zeg ik omdat de dader binnenkwam en meteen riep: ‘Waar is Nancy?’ Dat gaat helemaal terug naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook toen liepen manifestanten rond in het Capitool op zoek naar mijn schoonmoeder.”

Wij spraken elkaar toen ook. U zei destijds getroffen te zijn door de woede in de ogen van de mensen. U waarschuwde toen al dat ‘dit niet zomaar weggaat’.

“Ik ben er in elk geval niet door verbaasd. Ik word moe van de vele Amerika-deskundigen die zeggen dat ‘dit toch een fantastisch land is en we wel terugkomen’. Zij beseffen niet hoe hard Amerika en de politieke cultuur veranderd zijn onder ex-president Donald Trump.

“We geloven hier in Amerika graag dat we op veel vlakken voorop lopen op old Europe. Wel, we lopen nog voorop in één zaak: onze politieke cultuur. Die is compleet vergiftigd door complottheorieën en tribal politics. Dat houdt in dat alles, maar dan ook alles, in twee kampen verdeeld is - ook de media. Politiek drukt zich hier ook uit in oorlogstaal. De tegenstander moet je aanvallen, bijvoorbeeld. En het land moet je verdedigen, ‘tegen mensen uit San Francisco die jouw kinderen willen indoctrineren en het bloed van Satan drinken’. We kunnen ons dat in Europa moeilijk inbeelden, maar dat is hoe mensen hier spreken. Hondsvermoeiend is dat.

“Wie wind zaait, zal storm oogsten. In de VS zijn we al heel lang wind aan het zaaien. Dit land is politiek ziek. Politiek is hier al lang geen debat meer over de vraag of er meer blauw op straat moet komen en of de belastingen opgetrokken moeten worden. Dat zien we nu ook voor de midterms die eraan komen: daar zitten tientallen kandidaten tussen die de verkiezingsuitslag van 2020 gewoon niet erkennen.”

Zal de aanval een impact hebben op de midterms?

“Ik denk dat dit de uitslag niet zal veranderen. Je zou het denken natuurlijk - of we nu niet een stapje terug zouden zetten? Maar dat verwacht ik niet. Meestal gebeurt er in zo’n gevallen politiek een dag niets en nadien zetten we drie stappen vooruit. Kijk naar de politieke reclame hier. Je kan niet raden hoe vaak daar wapens in gebruikt worden of op doelwitten geschoten wordt. Op kerstkaartjes poseren de familieleden van politici hier voor de kerstboom met een halfautomatisch wapen in de hand.

“Ook België heeft extreemrechtse of ‘diep linkse’ partijen, maar niet deze oorlogscultuur. Wij kijken hier met veel vrees naar 2024 (wanneer de nieuwe presidentsverkiezingen zijn, PG).”

Kan zoiets ook in Europa gebeuren?

“Elementen komen al terug in de Europese politieke cultuur. Ik hoorde dat een Nederlands Kamerlid een journalist vorige week wegzette als ‘rioolrat’ bijvoorbeeld. Met dat idee van Sarah Palin als gouverneur in Alaska - journalisten zijn vijanden van het volk - begon het jaren geleden in Amerika. Op een gegeven moment krijg je dit: een 82-jarige man die ’s nachts met een hamer te lijf gegaan wordt.”