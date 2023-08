Dit kunt u doen met 30.000 euro spaargeld en 8 andere topverhalen van deze week

Tips van vermogensbeheerders om een erfenis te plannen: ‘Dit zou al een eerste grote hulp zijn voor je nabestaanden’stormloop op staatsbon, maar vergeet uw andere opties niet

De dood lijkt misschien nog ver weg, maar het kan absoluut geen kwaad om nu al je erfenis te plannen. Zo kan je je nabestaanden immers heel wat geruzie én geld besparen. Miek Vandecasteele en Frederic Dedeurwaerdere, beiden experts in vermogens- en successieplanning, geven vijf tips om dat goed aan te pakken.

“Jonge mensen zien er de noodzaak niet van in. Maar het is nuttig om te bekijken wie wat zou erven bij je overlijden, en hoeveel ze zouden betalen aan erfbelasting. Al is het maar om te weten of er ergens een probleem is. Niet-getrouwde samenwonenden denken vaak dat hun partner dezelfde bescherming geniet als een huwelijkspartner, maar tenzij je een testament opmaakt, is dat niet zo.”

Lees het volledige artikel.

Beeld Getty Images

De vliegtuigcrash van Prigozjin houdt Rusland bezig: ‘Volgens sommigen een teken van onmacht’

Na de dood van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin wordt flink gespeculeerd over de oorzaak van de vliegtuigcrash. Ook in Rusland bespreken commentatoren meerdere scenario’s, ziet correspondent Geert Groot Koerkamp.

“In een detectiveverhaal wordt altijd eerst gekeken naar wie een motief heeft. Na die vreemde opmars van Prigozjin en zijn mannen richting Moskou twee maanden geleden sprak Poetin van verraad. Op de Russische staatstelevisie werd toen ook een ouder citaat van de president getoond, waarin hij zei dat hij alles kan vergeven, behalve verraad. Poetin is dus een klassiek voorbeeld van iemand met een motief.”

Lees het volledige interview.

Beeld REUTERS

Een groot deel van de Belgen consumeert te weinig voedingsvezels. De aangeraden dagelijkse hoeveelheid vezels binnenkrijgen is nochtans belangrijk voor de gezondheid.

Ons vezeltekort is deels te wijten aan de moderne voedselverwerking die voedingsmiddelen van veel vezels ontdoet. Als gevolg daarvan lopen we veel van de gezondheidsvoordelen die ze bieden mis.

Nochtans hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Slechts enkele voorbeelden van gezonde en makkelijk in je dieet te integreren voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels zijn: kikkererwten, frambozen, zwarte bonen, havermout, quinoa, avocado’s, broccoli, appels (het liefst ongeschild), chiazaad, popcorn, pasta en amandelen.

Lees het hele artikel.

Beeld Getty Images

Burgemeester van Knokke over de korte broeken en een immoschandaal: ‘Vroeger had ik 10 klachten per dag, vandaag 50’

Met de kortebroekenheisa en vastgoedcontroverse staat Knokke-Heist de hele zomer ongewild in de schijnwerpers. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen): “Ik ben een simpele jongen uit een bakkersmilieu. Eigenlijk wilde ik eerst de politiek helemaal niet in. En nu zit ik hier, als burgemeester. Dat is een eer en ik doe het graag, maar in een gemeente als Knokke is het niet evident. De mensen zijn zeer negatief vandaag de dag. Vroeger had ik tien klachten per dag, tegenwoordig vijftig.”

“Ik krijg dagelijks te horen ‘dat het bij Lippens wel anders zou zijn geweest.’ Alsof Lippens altijd voor alles een oplossing wist. Hij was een icoon en had de gave om de zaken te kunnen regelen. Ik ben nog maar net bezig en kan alleen maar naar eer en geweten zeggen dat ik mijn best doe voor de gemeente. Maar het is niet leuk op dit moment, dat geef ik gerust toe. Ik ben ervan geschrokken hoe hard de politiek kan zijn.”

Het volledige artikel leest u hier.

Beeld Eva Beeusaert

Belgen hebben gemiddeld het grootste vermogen van de wereld. Maar we zijn ook enorm risicoschuw: er staat voor 300 miljard euro op onze spaarboekjes, gemiddeld meer dan 30.000 euro per volwassene. Wat doet u best met dit geld?

Intekenen op de nieuwe staatsbon is alvast een optie waar heel wat Belgen voor gekozen hebben. Met 4 miljard euro in anderhalve dag schoot de staatsbon spectaculair uit de startblokken.

Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden: obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, start-ups... Economiejournalist doet het voor u uit de doeken. De allerbelangrijkste tips zijn de volgende: begrijp waarin u investeert en zorg dat u zich er goed bij voelt.

Lees het hele artikel.

Beeld Getty Images

Hoe het tekort aan directeurs ook het lerarentekort een duw geeft: ‘Het extra loon weegt niet op tegen de extra taken’

Niet alleen is er een gigantisch tekort aan leerkrachten, ook de job van schooldirecteur is een knelpuntberoep. Want wie lesgeeft is vaak verknocht aan diens klas.

Toch waagde directeur Jill Debacker de overstap. “We luiden de schoolbel nog handmatig in plaats van automatisch. Als het goed weer is, laten we hen weleens langer spelen.” Terwijl ze onder een plafond vol geknutselde en kleurrijke zonnen en vogels wandelt, vertelt Debacker over de charme van haar dorpsschool.

Lees het hele artikel. De volledige reeks ‘Schoolvoorbeelden’ kan u hier lezen.

Beeld Tim Dirven

Het opruimen van een huis van een overleden ouder is niet per definitie louterend: ‘Je graaft in de coulissen van hun leven’

Wie het huis van een overleden ouder leegmaakt, blaast het stof van oude spullen en lang vervlogen herinneringen. Dat maakt het niet per definitie een louterend karwei.

We krijgen een inkijk in iemands leven “zonder toestemming, en dus ook zonder filter”, zegt psychiater Uus Knops. Dat kan een confrontatie zijn, omdat we ons beeld van een ouder bij leven nogal eenzijdig blijken te construeren vanuit, welja, dat ‘ouder zijn’. “Plots leer je een ander verhaal kennen. Die ouder is zelf ook een kind geweest, een geliefde.”

Lees hier het volledige artikel.

Beeld Thomas Sweertvaegher / Damon De Backer / Rebecca Fertinel

‘De Russen doodden veel eigen mannen’: Oekraïense commandanten in de frontlinie blijven in het tegenoffensief geloven

Oekraïense bevelhebbers houden de moed erin. Want ondanks zware verliezen staan hun troepen er nu, naar eigen zeggen, beter voor dan enkele maanden geleden, terwijl het Russische leger er net slechter aan toe lijkt.

“Een jaar geleden voerden we defensieve operaties uit en was onze de taak de vijand tegen te houden, nu hebben we de mogelijkheid om aan te vallen”, zegt kolonel Dmytro Lysjoek, commandant van de 128ste Bergaanvalsbrigade in zijn bunker aan de frontlinie.

Lees het hele artikel.

Beeld TYLER HICKS / NYT

Mannenfestivals, mannenretraites of mannentribes: het aanbod kan niet op voor de zoekende man, die op zoek moet naar een nieuwe rol in de veranderende maatschappij. Bieden deze initiatieven ook een antwoord?

“Wat mij van mijn eerste editie het meest bijblijft, is wat er gebeurt als je in zo’n grote groep alleen mannen hebt”, zegt Koen Pellegrims. “Er is geen enkel gevoel van competitie of haantjesgedrag. Ik kreeg er meteen het gevoel dat ik alles kon loslaten en gewoon mezelf kon zijn.”

Het volledige artikel kan u hier lezen.