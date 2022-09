‘Dit kind had een heel andere kijk op ziek zijn’: een arts die werkt met jongeren met een mentale beperking over die ene patïent

Artsen en verpleegkundigen vertellen over de patiënt die hun leven veranderde. Deze week: arts Marie-José van Dreumel werkt met jongeren met een mentale beperking.

‘Hij kwam onder mijn hoede op het kinderdagcentrum waar ik kort daarvoor aan het werk was gegaan, een jongen van vijftien die ernstig meervoudig beperkt was. Verstandelijk gezien functioneerde hij op het niveau van een tweejarige, hij was ernstig spastisch en had epileptische aanvallen. Maar het was zo’n opgewekt kind. Hij had een enorm aanstekelijke lach. Zodra ik die lach hoorde, werd ik vrolijk.

“Na een tijdje werd hij mager. Dat zie je vaker bij kinderen met ernstige spasmen. Ze leveren lichamelijk een topprestatie omdat hun spieren continu onder spanning staan en hebben veel voedingsstoffen nodig, zeker als ze ook nog in de groei zijn. Toen hij calorierijke voeding kreeg, kwam hij wat aan. Het leek beter te gaan, ik was gerustgesteld.

“Maar op een dag hoorde ik zijn lach niet meer. Hij was niet meer zo vrolijk, huilde vaker, hij gaf signalen dat het niet goed met hem ging. Hij kon ons alleen niet vertellen wat er aan de hand was, hij kende maar een paar woordjes. Met het hele team gingen we op zoek: de gedragsdeskundige, de logopedist, de fysiotherapeut, allemaal probeerden ze de oorzaak te achterhalen. Kreeg hij te veel prikkels of juist te weinig? Was er thuis iets veranderd? Zat hij wel goed in zijn rolstoel? Het leverde niets op. Ik onderzocht hem lichamelijk, maar ook ik vond niets wat zijn verdriet kon verklaren.

“Totdat we ontdekten dat hij ontzettend moeilijk slikte. Wij slikken ons voedsel vaak gedachteloos door, maar om goed te kunnen slikken heb je meer spieren nodig dan om te kunnen lopen. Door zijn ernstige spasmen kreeg hij een hap pas na vier, vijf keer slikken weg. Elke maaltijd kostte hem zoveel energie dat hij daarna lang moest bijkomen. Eigenlijk was hij de hele dag bezig met eten en uitrusten. Er was geen tijd en energie meer over om dingen te doen die hem plezier bezorgden. In overleg met de ouders besloten we om operatief een voedingssonde in zijn maag te laten plaatsen. Het bleek de juiste beslissing: zijn humeur klaarde op, hij werd weer de vrolijke jongen die we kenden.

“Een halfjaar later ging ik aan het einde van mijn werkdag nog even langs op het kinderdagcentrum, waar een muziekuitvoering was georganiseerd. Ik keek naar de ouders in de zaal en de kinderen op het podium, allemaal zo zichtbaar gehandicapt: overal rolstoelen, kinderen met spasmen, kinderen met een helmpje op tegen het vallen. En daartussen die ene jongen, die zich uitleefde op zijn instrument.

“En toen kwam een van de kinderen naar me toe. Hé, dokter Marie-José, zei hij verbaasd, wat doet u hier? Hij keek rond, liet zijn blik op het podium rusten en vroeg toen: er is hier toch niemand ziek?

“En op dat moment realiseerde ik me: hier doe ik het voor. Dit kind had een heel andere kijk op ziek zijn. Dan lag je in je bed en kon je niks. Met die jongen op het podium, over wie we medisch gezien zo hadden getobd, was voor zijn gevoel niets aan de hand. Hij maakte zo goed duidelijk waar het in ons vak om draait. Ons werk verschilt van dat van de meeste andere artsen: we kunnen een verstandelijke handicap niet genezen, maar we kunnen wel proberen de klachten te verlichten die door de handicap ontstaan. Met zijn allen deze groep mensen een zo goed mogelijk leven bieden: dat is ons doel.

“Het is al lang geleden, ik was nog maar net met mijn werk begonnen, maar die middag is me altijd bijgebleven. Vanaf het podium klonk weer die klaterende lach en door die ene opmerking werd me duidelijk: hier ligt mijn hart.”