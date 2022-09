‘Dit kan groot effect hebben op herfstgolf’: waarom u wel of niet nog een vierde coronaprik zou laten zetten

Deze week start een nieuwe vaccinatiecampagne voor een extra boosterprik tegen het coronavirus. Hoe nuttig is die extra spuit nog voor u en maakt ze voor het verloop van de najaarsgolf iets uit?

De herfstbooster is er voor elke volwassene die er een wil. Momenteel zijn de ouderen (65+), kwetsbaren en mensen die in de zorgsector werken aan de beurt. In de loop van september en oktober gaan de uitnodigingen voor gezonde volwassenen de deur uit. Jongeren en kinderen krijgen voorlopig nog geen extra vaccin aangeboden. Voor ouderen, mensen met verminderde immuniteit en zorgverstrekkers is de booster ‘aanbevolen’. Voor de rest van de volwassenen is de prik ‘te overwegen’.

Deze week zijn 338.248 prikken gepland. Volgende week zijn dat er 209.018. In de meeste vaccinatiecentra moeten mensen zelf een afspraak maken en 38 procent van de uitgenodigden deed dat al. “Dat aantal zal wellicht nog toenemen, want we weten dat mensen daar soms wat mee wachten”, zegt Lien Thoelen, woordvoerster van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wie op de uitnodiging ingaat, krijgt een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna. Het gaat om zogenaamde bivalente vaccins. De helft van het mRNA in de prik codeert voor het stekeleiwit van het ‘oude’ Wuhan-virus, de andere helft voor het stekeleiwit van de BA.1 omikronvariant.

Op de website van de Vlaamse overheid (laatjevaccineren.be) werd maandag nog in de voorwaardelijke wijs over de bivalente vaccins gecommuniceerd, omdat aanvankelijk niet duidelijk was of hun goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenagentschap op tijd zou komen. “De site zal worden aangepast, want alle vaccinaties zullen wel degelijk met het aangepaste vaccin gebeuren”, zegt Thoelen.

Op dit moment is niet de omikron BA.1- maar de BA.5-variant dominant in ons land. Hollen we dan niet achter de feiten aan? “Omdat beide varianten sterk op elkaar lijken, zou de meerwaarde van een extra aanpassing beperkt zijn”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “De timing van de booster - vóór je nog eens besmet raakt - is belangrijker dan de precieze samenstelling.”

Uit onderzoek in het lab blijkt dat het bivalente vaccin tot hogere concentraties neutraliserende antilichamen tegen de omikronvarianten leidt dan een extra prik met het originele vaccin. Gegevens over de bescherming tegen ernstige ziekte en hospitalisatie zijn er dit keer niet. “Daar kan je bij de goedkeuring van zo’n aangepast vaccin niet op wachten”, zegt Van Gucht. “We weten intussen wel dat antistofconcentraties een goede indicator zijn voor bescherming.”

Impact op de zorgsector

De boostercampagne komt er omdat de bescherming tegen zowel besmetting als ziekte mettertijd afneemt. Een extra prik stimuleert het immuunsysteem, en zorgt ervoor dat u beter beschermd het najaar ingaat.

Maar wat is voor een gezonde volwassene nog de meerwaarde van zo’n vierde prik, voor velen na drie prikken en één of meerdere besmettingen? “Volgens mij blijven de voordelen groter dan de mogelijke nadelen”, zegt Van Gucht. “De kans om als gezonde volwassene in het ziekenhuis te belanden mag dan klein zijn, je kan met een extra boost van je afweer wel je kans op vervelende ziekte of long covid verkleinen. De vaccinatie kan bekende ongemakken met zich meebrengen, maar het virus richt doorgaans meer schade aan. Je kan de vraag ook omdraaien: waarom zou je het niet doen?”

Wie geregeld contact heeft met ouderen of mensen met verzwakte immuniteit heeft volgens Van Gucht een extra reden om de booster te laten zetten. Wie erg recent een besmetting doormaakte kan wel uitstel overwegen. “Raakte je minder dan drie maanden geleden nog besmet, dan is de meerwaarde beperkt”, zegt Van Gucht.

Dan is er nog de impact op het verdere verloop van de pandemie. Onderzoekers van de UHasselt en UAntwerpen gaan ervan uit dat er een herfstgolf aankomt door een toename van het aantal contacten op scholen en de werkvloer, gecombineerd met een afname van de immuniteit. “De boostercampagne kan daar een behoorlijk groot effect op hebben”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “Vooral wanneer ouderen zich extra laten vaccineren, kan dat het aantal hospitalisaties met een factor 2 à 3 verminderen.”

Uit het modelleerwerk blijkt dat er zonder booster op de piek van de golf ongeveer 450 mensen in het ziekenhuis zouden kunnen belanden. Laat de helft van de 65-plussers die eerder al een booster ontvingen zich nog eens prikken, dan zouden dat er ongeveer 200 zijn. De impact van de prik bij de rest van de volwassenen op het aantal hospitalisaties is beperkt, omdat zij sowieso al minder risico lopen om in het ziekenhuis te belanden. “Anders dan in vorige fases van de pandemie is deze prik er een die je als gezonde volwassene vooral voor jezelf laat zetten”, zegt biostatisticus Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen).

De herfstbooster zou volgens de modellen ook een positief effect hebben op het aantal besmettingen. Zonder extra prik zou het aantal symptomatische infecties nagenoeg dezelfde piek bereiken als in januari (bijna 25.000 per dag), toen de omikronvariant opgang maakte. Wanneer de helft van de volwassenen die al een vorige booster haalden dat nog eens doen, zou het aantal besmettingen kunnen halveren. “Dat kan de druk op de huisartsen en het aantal afwezigheden op het werk verminderen”, aldus Hens.

Bij de toekomstscenario’s hoort uiteraard telkens de disclaimer dat nieuwe varianten roet in het eten kunnen gooien.