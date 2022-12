‘Dit jaar alleen al bereikten we ongeveer zestig nieuwe gezinnen’: zij zetten zich met hart en ziel in tijdens Warmste Week

De Warmste Week bindt de strijd met kansarmoede aan. Geen geld voor tampons of rijlessen? Of verdwaald in logge procedures? Een keur aan projecten zamelt de komende dagen geld voor een oplossing in. De Morgen sprak met drie initiatiefnemers.

Koen Sterck (52), coördinator van Ommekeer vzw: ‘Bij een kop koffie samen stookoliepremie aanvragen’

“Het project waarmee we meedoen aan De Warmste Week heet ‘koffie en papieren’. Met Ommekeer bereiken wij zo’n 180 kwetsbare gezinnen in Erpe-Mere via allerlei laagdrempelige activiteiten. Dat is een tweewekelijks ontmoetingsmoment waarop mensen in armoede bij een kop koffie al hun administratieve vragen kunnen stellen. Vaak begint zo’n moment met een gewone babbel, waarna onze vrijwilligers hen helpen om bijvoorbeeld op de wachtlijst voor een sociale woning te komen, of een stookoliepremie aan te vragen. De meeste kwesties kunnen we digitaal of per telefoon oplossen, maar soms gaan we ook mee naar het loket van de betrokken dienst.

De vzw Ommekeer uit Erpe-Mere staat mensen bij met 'koffie en papieren'. Koen Sterck (r.): ‘Mensen in armoede hebben wel wat rechten, maar weten dat vaak niet.' Beeld Wouter Van Vooren

“Mensen in armoede hebben wel wat rechten, maar weten dat vaak niet, laat staan hoe ze die kunnen verkrijgen. De procedures zijn heel log of mensen hebben er de taal- of ICT-vaardigheid niet voor. Met het geld dat we inzamelen willen we onder meer extra laptops kopen, die mensen in armoede kunnen ontlenen.

“Dit jaar alleen al bereikten we ongeveer zestig nieuwe gezinnen. In het begin schamen zij zich nog erg over hun situatie. Ook maatschappelijk botsen ze nog op veel vooroordelen. We proberen eerst een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen, om hen nadien nauwer te betrekken. Mensen met een armoede-ervaring zitten tot in onze raad van bestuur. Door te groeien in onze vereniging, zie je ook hun zelfvertrouwen groeien. We hopen dat ook De Warmste Week het taboe rond kansarmoede kan doorbreken.”

“We weten ook wel dat we met ‘koffie en papieren’ alleen de armoede niet uit de wereld zullen helpen. Daarom brengen we vanuit de praktijk de drempels in kaart die mensen in armoede ervaren. Daarmee trekken we samen met onze koepel Netwerk tegen Armoede naar lokale besturen en de Vlaamse overheid. Voor ons is het heel belangrijk om ook aan structurele oplossingen te werken.”

Nasira Akaouch (28) van Drupp: ‘Gratis menstruatieproducten voor wie daar nood aan heeft’

“Mijn vriendin Loes Vanderfeesten (28) zag in de winkel hoe een meisje tampons stal. Zij had geen geld voor menstruatieproducten. Loes en ik zijn op onderzoek gegaan en ontdekten dat 12 procent van de meisjes tussen de 12 en 25 jaar met menstruatiearmoede kampt: ze hebben niet altijd budget voor tampons of maandverband en blijven om die reden zelfs wel eens weg van school (dat laatste geldt voor 5 procent van de meisjes, zo blijkt uit onderzoek van Caritas Vlaanderen, red.). Daar wilden wij wat aan doen. Dus richtten we vzw Drupp op.

Nasira Akaouch. Beeld Wouter Van Vooren

“Tijdens De Warmste Week zamelen we geld in om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen op middelbare scholen. Zo doneert het merk GiGi menstruatiecups. Het is de bedoeling dat er kastjes op de damestoiletten komen met menstruatieproducten voor iedereen die daar nood aan heeft. We beginnen in Antwerpen, maar rollen het project daarna hopelijk in de rest van België uit. Uiteindelijk willen we ook de universiteiten van dit soort kastjes voorzien.

“Met dit project willen we het taboe rond menstruatie doorbreken. We zien namelijk dat het onderwerp met veel schaamte en geheimzinnigheid gepaard gaat. Een vrouw haalt vaak stiekem een tampon uit haar handtas – niemand mag weten dat ze maandstonden heeft. En dat terwijl het een natuurlijk proces is waar vrouwen maandelijks mee te maken krijgen. Op de middelbare scholen willen we het gesprek openbreken. We gaan langs en vertellen wat we doen en waarom. Zo maken we menstruatie en menstruatiearmoede bespreekbaar. Uiteindelijk hopen we uiteraard dat Drupp op den duur overbodig wordt. Het mooiste zou zijn dat de Belgische overheid, net als gebeurt in bijvoorbeeld Schotland, tampons en maandverband gratis beschikbaar stelt aan iedereen.”

Werner Van Hassel (61) van Bij Ons Thuis: ‘Rijlessen zijn duur, daarom voorzien we zelf rijbegeleiding’

“De vzw Bij Ons Thuis staat vluchtelingen bij die in Aarschot terechtgekomen zijn. We geven taalles, ze kunnen met hun problemen terecht bij een buddy en we organiseren vakanties en een jaarlijkse sinterklaasdag. Op die manier helpen we de nieuwkomers met hun integratie in België. We beschikken bovendien over twee opvanghuizen. Daar vangen we vluchtelingen op die in de asielprocedure zitten en nog geen ander onderkomen vonden.

'Onze vzw heeft een auto, maar met de huidige benzineprijzen beginnen de lessen een flinke kostenpost te worden.' Beeld Thomas Sweertvaegher

“We zoeken ook de verbinding met de inwoners van Aarschot. Zo organiseren we een jaarlijkse themadag. Telkens staat er dan een land van herkomst centraal, de vorige keer was dat Palestina. Op die manier kweken we begrip voor de historie en de problematiek van de nieuwkomers – onbekend maakt immers onbemind.

“De ervaring leert dat een rijbewijs de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Rijlessen zijn duur, daarom voorzien we zelf praktische rijbegeleiding. De vzw heeft een auto, maar met de huidige benzineprijzen beginnen de lessen een flinke kostenpost te worden. Tijdens De Warmste Week zamelen we voor dat doel geld in, bijvoorbeeld met de verkoop van een kookboek op de kerstmarkten van Aarschot en Leuven. In het kookboek staan gerechten en verhalen van de nieuwkomers. Uiteraard zijn extra vrijwilligers ook van harte welkom. Hopelijk krijgen we er de komende dagen nog een aantal bij.

“In totaal helpt Bij Ons Thuis veertig gezinnen met zo’n tachtig vrijwilligers. De vluchtelingen hebben vaak een moeilijke periode achter de rug. Wij dragen ze een warm hart toe en staan hen bij. Ze komen massaal op onze activiteiten af en uit alles blijkt dat ze ons erg dankbaar zijn.”