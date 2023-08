‘Dit is zo’n beetje mijn achtertuin’: waarom inwoners van Gent een piratenprotest organiseren

Een jachthaven aan het Gentse Houtdok? Buurtbewoners zitten er niet op te wachten. Ze protesteren tegen een plaats die ‘luxeboten voor de rijken’ dient, maar het ongenoegen gaat over méér dan dat.

“Dit is zo’n beetje mijn achtertuin”, zegt Bart (59), die ‘het’ nog maar een paar dagen weet. Dat hier aan het Houtdok, een fraai stukje havenontwikkeling aan de Gentse Oude Dokken-site, een jachthaven zou komen. “Ik fiets hier graag langs de promenade om te genieten van het weidse uitzicht. Als hier straks overal boten liggen, zal er amper nog een strook water te zien zijn.” Een “Oostende-effect”, noemt hij het, en siddert.

Uit zijn broekzak haalt hij een papier – verfomfaaid maar wel in een plastic hoesje – en toont het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Oude Dokken-site in Gent, zoals vastgelegd in 2011. Hij wijst naar de rode vlakken – vastgoedprojecten – en van daaruit naar het blauwe bassin van het Houtdok, aangeduid als aanmeerzone. Bart heeft er een doodskop met gekruiste botten over getekend. “Een beetje ademruimte overhouden, dat kan toch geen kwaad?”

Samen met Bart staan er op dinsdag ruim tweehonderd mensen met een ooglapje, zeemanshaak of gestreept matrozenshirt om de plannen voor de jachthaven te kielhalen. Het ‘piratenprotest’ wordt aangevuurd door Frederik Sioen, muzikant en de Jack Sparrow van dienst. De meute steekt Bengaals vuurwerk af en zingt “yo ho, ik heb zorgen”.

Ludiek bedoeld, maar daarom niet minder snerpend. Deze plek ligt op het kruispunt van twee volkswijken, Muide en Dampoort, en geldt als ruige oase voor jongeren en gezinnen die hun krappe rijhuis heel even willen ontvluchten. “Een commerciële jachthaven past simpelweg niet bij de buurt”, zegt Sioen, die het Houtdok als een “regelluwe plek” omschrijft. Nu nog. Met een jachthaven, en bijbehorend paviljoen, is de vrees dat “de macht van de klacht ook hier zal gaan regeren”.

De komst van de jachthaven staat sowieso op losse schroeven. Al voor de tweede keer is de Vlaamse Waterweg (VWW), de ‘eigenaar’ van het water, op zoek naar een kandidaat om de haven uit te bouwen. De financiële drempel is hoog. Volgens bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) is er nochtans grote vraag naar ligplaatsen voor boten, van grote motorjachten en zeilschepen met mast tot kleine pleziervaartuigen.

Dat er op andere plekken, zoals Portus Ganda, wachtlijsten zijn, vindt Leen Gyssels (57) een drogreden. “Ik werk in de zorg, daar zijn ook gigantische wachtlijsten.” Dit gaat dan ook over meer dan “luxeboten voor de rijken”, zoals enkele jongeren mopperen. De jachthaven is een breder symbooldossier in buurten waar de betaalbaarheid sterk onder druk staat.

Niet toevallig flyert op de steiger iemand van Grondrecht, het burgercollectief dat een Gents referendum rond betaalbaar wonen heeft afgedwongen. Raf Verbeke van Grondrecht wijst naar de woontorens die hier al neergepoot zijn, en noemt bedragen van de duurste lofts. “Daar: 1,4 miljoen euro. En daar: 950.000 euro.”

Met de bedragen duwt hij op een gevoelig knopje bij veel Gentenaren: dat de stad “in de uitverkoop” staat. Als het over de nog te ontwikkelen lap grond achter het Houtdok gaat, spuwen mensen de naam Ghelamco bijna uit.

Gentrificatie

Het stadsbestuur zit alvast niet op één lijn. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet al optekenen dat de jachthaven “het plaatje verder zal afmaken”, terwijl Groen hier enkele maanden geleden nog kwam meedobberen op het water om een open zwemzone te ondersteunen – al is dat plan afgevoerd, wegens onrustbarende hoeveelheden E.coli.

Punt blijft: juridisch gezien ligt de mogelijkheid tot een jachthaven in het RUP uit 2011 verankerd. Daar valt op korte termijn niets aan te veranderen. Komt dit protest dan niet simpelweg te laat? “Twaalf jaar geleden kraaide er inderdaad geen haan naar”, erkent Sioen. “Maar deze plek was toen nog niet de levendige plek die ze nu is.”

Die omwenteling komt er net dankzij die stadsontwikkeling, natuurlijk. En de bewoners die nu op de barricaden klimmen, beroepen zich dan wel op de “volkse” inslag van deze buurt, maar vertegenwoordigen ze die wel? De arbeidsmigranten die hier in de vorige eeuw zijn beland, staan niet op de steiger. Hier staat de eerste gentrificatiegolf, die overspoeld wordt door een nieuwe.

Net daarom hoopt Vlaams Parlementslid Onno Vandewalle (PVDA) dat er straks geen “participatiemoment” komt. “Ga de wijk in, bel aan bij de mensen die er effectief wonen, drink eens een koffie bij een Turks gezin.” Hij wijst naar zo’n gezin, dat aan de overkant zit te picknicken in het gras. “Ruimtegebruik hoeft niet altijd een vastgelegd ‘concept’ te zijn, het groeit vaak organisch. Dat is wat hier gebeurt, en dat mogen we niet zomaar te grabbel gooien.”