‘Dit is zo’n absurd verhaal, ik vind het ergens lachwekkend’: Hans Vandeweghe over de ‘fraude’ bij de 3x3 Lions

Wat is er precies gebeurd?

Vandeweghe: “Eind mei vonden kwalificatiematchen plaats voor de Olympische Spelen. De Belgische ploeg wist dat ze daarvoor punten nodig had om op dat toernooi te geraken. Maar omdat de Belgische ploeg er nog maar vrij recent bijgekomen is, hadden ze waarschijnlijk te weinig tijd om dat op te halen. Dus hebben ze slim gebruik gemaakt van het systeem. Ze hadden duidelijk het idee: als we die kwalificaties halen, dan maken we ook een goede kans om er te geraken. En dat bleek ook.”

Het is toch onwaarschijnlijk dat je 27 fictieve toernooien kunt organiseren en toch naar de Spelen kunt?

“Als dit klopt, dan gaat de FIBA (internationale basketfederatie, JL) hier echt met de billen bloot. Natuurlijk moeten die controleren of toernooien effectief hebben plaatsgevonden. Maar het is ook vreemd dat geen enkele van die tegenstanders daar tot nu toe over gepraat heeft. Dit is zo’n absurd verhaal, ik vind het ergens lachwekkend. Ik heb het alleszins nog nooit meegemaakt.”

“Anderzijds is het natuurlijk geen toeval dat zoiets bij een nieuwe sport gebeurt. Bij dat soort afsplitsdisciplines duurt het even voor de regelgeving helemaal op punt staat. Dat zag je ook toen beachvolleybal werd ingevoerd. Voor sommige ploegen was het toen erg moeilijk om zich te kwalificeren, voor andere dan weer heel makkelijk. Of neem skateboarden, waar mensen van 12 en 13 jaar gewonnen hebben. Beiden mogen bij andere sporten zelfs niet deelnemen aan de Youth Olympic Games. Die nieuwe disciplines zorgen dus vaker voor rare taferelen. Maar na een jaar of drie, vier gaan die kinderziektes er sowieso uit, en wordt alles veel beter georganiseerd.”

Hoe kan het dat de Belgische basketfederatie hier niet van op de hoogte was?

“Ook dat is vreemd. De federatie komt hier in elk geval niet goed uit. Ik denk dat het hele verhaal van die 3x3 hen een beetje overvallen heeft. Ineens was daar een ploeg die zich gekwalificeerd had voor de Olympische Spelen. Hoe alles daarvoor gelopen was, daar was blijkbaar onvoldoende controle op. Ik denk dat ze allang blij waren dat die ploeg daar geraakt was, en dat ze dan nog eens zo goed presteerden.”

De 3x3 hebben heel wat harten veroverd als dé Belgische revelatie op de Spelen. Is hun verhaal nu ten einde?

“Het is niet zo dat ze wedstrijden hebben omgekocht, maar het zou wel een vorm van fraude zijn. Dat zal hen sowieso duur komen te staan. Ik denk dus dat hun succes een kort leven beschoren is, al waren ze sowieso natuurlijk al op leeftijd.”

“Dat neemt niet weg dat ze op de Spelen zelf natuurlijk gepresteerd hebben. Niemand kan zeggen dat ze daar uit de boot vielen, wel integendeel. Het zijn een soort sympathieke gangsters, die slim gebruik hebben gemaakt van het systeem om een plek op de spelen te versieren. Dit hele verhaal heeft een groot Arsène Lupin-gehalte.”