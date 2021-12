‘Dit is toch mijn Aalst niet?’: weggestemd regenboogzebrapad zindert na

Alle andere centrumsteden hebben er eentje, maar in Aalst heeft een meerderheid van de gemeenteraad tegen een regenboogzebrapad gestemd. Open Vld-schepen Jean-Jacques De Gucht sloot zich aan bij N-VA en Vlaams Belang. ‘Ik loop hier slecht van.’

Alweer ophef in Aalst, de enige van dertien centrumsteden in Vlaanderen zonder regenboogzebrapad. Oppositielid Sam Van de Putte (Vooruit) bracht het voorstel deze week op de gemeenteraad. Een regenboogzebrapad is een oversteekplaats in verschillende kleuren waarbij steden aangeven dat diversiteit, holebi’s en transgenders welkom zijn. Het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer zou het regenboogzebrapad kosteloos plaatsen, maar tot ontsteltenis van oppositiepartijen Groen, Vooruit en CD&V haalde het voorstel het niet.

Ze verlieten uit protest de gemeenteraad. Voor N-VA-schepen Karim Van Overmeire is het nochtans helder waarom dit niet kan. “We hijsen in onze gemeente de regenboogvlag, we lichten regelmatig stadsgebouwen op in de juiste kleuren, maar verkeerssignalisatie dient niet om dergelijke signalen te geven”, zegt Van Overmeire, die een cascade-effect vreest. “In welke kleuren en voor welke signalen gaan we dan nog zebrapaden moeten schilderen?”

De coalitie was nochtans verdeeld. Voor de stemming is de gemeenteraadszitting een half uur geschorst. Binnen Open Vld wees iemand erop dat dit een slecht signaal zou zijn, midden in De Warmste Week, die draait om de slogan ‘Kunnen zijn wie je bent’.

Maar uiteindelijk stemde Open Vld tegen het regenboogpad, op één dissidente liberaal na, Philippe Kiekens. “Dit is toch mijn Aalst niet?” vraagt Kiekens zich af. “Ik ben een Aalstenaar in hart en nieren, maar is dit wel de stad waarin ik wil wonen? Blijkbaar zit dit onderwerp toch nog in de taboesfeer bij sommige schepenen.”

De enige Open Vld-schepen in de coalitie, Jean-Jacques De Gucht, stemde dus tegen het voorstel, hoewel hij het naar eigen zeggen zelf ooit op tafel legde. “Ik heb mij collegiaal opgesteld als schepen, maar dit is niet mijn mening”, zegt De Gucht. “Door nu als enige centrumstad over te blijven, geven we het verkeerde signaal, en dat betreur ik. Ik loop hier slecht van, maar voor alle duidelijkheid: dit is geen schepencollege dat mensen anders bekijkt op basis van hun seksuele ontwikkeling.”

Ook de gemeenteraad van Schoten verwierp deze week het voorstel van een regenboogzebrapad, en ook daar met de steun van Open Vld. Daar baseerde de meerderheid zich op argumenten over verkeersveiligheid, gewapend met een negatief advies uit 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer, waarover een jaar geleden is bericht in mobiliteitsmagazine De Verkeersspecialist.

Vreemd, want het is net het Agentschap dat die regenbogen op gewestwegen schildert en onderhoudt als gemeentes daarom vragen. “Maximaal één per gemeente”, bevestigt de woordvoerder.

Geen lgbtq+-beleid

De vraag is of het probleem in Aalst niet groter is dan enkel dit symbolische streepje verf op de weg. Op één na is Aalst ook de enige centrumstad die in haar bestuursakkoord met geen woord rept over discriminatie of geaardheid. Er is ook geen schepen van gelijke kansen.

Volgens een recente bevraging bij de lokale besturen door de Regenbooghuizen heeft Aalst geen actief lgbtq+-beleid en beleidsplannen rond gelijke kansen.

“Daar zijn ze natuurlijk niet alleen in, maar we hebben ook verhalen uit Aalst dat mensen zich er soms nog onveilig voelen omwille van hun geaardheid”, zegt Elio De Bolle van Casa Rosa, Regenbooghuis Oost-Vlaanderen.

Toch willen lgbtq+-organisaties van dit zebrapad in Aalst geen breekpunt maken. Zowel belangenorganisatie çavaria als Casa Rosa wijzen erop dat er belangrijkere, inhoudelijke doelen zijn om naar te streven. Een nieuwe organisatie in Aalst, Phao, wil om die reden niet reageren.

“Ik vind het belangrijker dat er bijvoorbeeld op scholen in Aalst vorming komt over de verschillende gezinsvormen, of dat de officiële formulieren van de stad genderinclusiever worden en de lokale politie getraind is om correct om te gaan met homofobe incidenten”, zegt Yves Aerts van çavaria. “Een regenboogzebrapad is dan de kers op de taart.”