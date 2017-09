Dit is het belangrijkste nieuws van deze ochtend

In het nieuws 1. Trump vs. Noord-Korea

Amerikaans president Donald Trump. ©AFP De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lopen opnieuw sterk op. De Amerikaanse president reageerde via Twitter op de VN- speech van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ri Yong Ho had in zijn toespraak gedreigd met nieuwe raketten. Als ze zo blijven voortdoen, "dan zullen ze hier niet lang meer zijn", liet Trump verstaan.

2. Trump vs. basketkampioenen Donald Trump heeft het druk dit weekend. Er moet een nieuwe zorgwet komen, het Amerikaanse gebiedsdeel Puerto Rico ligt in puin, en er vlogen Amerikaanse bommenwerpers langs Noord-Korea. Maar de president concentreert zich op het belangrijkste: het beledigen van zwarte sporters. 3. Duitse verkiezingen Niet alleen Merkel gaat winnen bij de Duitse verkiezingen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog komt een rechtsere partij dan de CDU in het parlement. Dat kan ook kansen bieden, volgens Volkskrant-correspondent Sterre Lindhout. (+) Angela Merkel (63) heeft er drie mandaten op zitten als bondskanselier. Omdat de geopolitieke nood hoog is, wil ze er een vierde aan toevoegen. Inzet is de vraag of ‘Mutti’ na Duitsland ook Europa redt, zeggen analisten. Lees hier het portret van Mutti Europa, een rots in de globale branding. (+) 4. Franse verkiezingen

5. Charles Bradley overleden Charles Bradley is gestorven. De soulzanger, wiens carrière pas 7 jaar geleden echt in een stroomversnelling kwam, leed sinds vorig jaar aan kanker. Bradley is 68 geworden.

Aan tafel 1. Waarom vrouwen wel moéten wildplassen Geerte Piening ledigde haar blaas op straat, kreeg een boete en ontketende zo een plasrevolutie. Vrouwen in België en Nederland strijden nu voor hun recht op wildplassen. Toch zolang er meer mannenwc’s dan openbare vrouwenwc's zijn. Had de rechter zelf ooit een vrouw succesvol in een urinoir zien plassen? Wij wel. Het is te zeggen: we hebben zelf een poging ondernomen. Het is onbegonnen werk. (+) 2. "Met deze regering zitten rijke fraudeurs gebeiteld"

Meryame Kitir. ©BELGA "Komende dinsdag stelt de onderzoekscommissie Panama Papers haar eindconclusies voor, schrijft Meryame Kitir (sp.a) in een opiniestuk. "Maar in de koffiekamer van het parlement beslisten N-VA, CD&V, Open Vld alvast om de afkoopwet in ere te houden." U leest haar opinie hier. (+)