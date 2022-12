‘Dit is Harry’s ultieme afrekening met de tabloidpers’: buitenlandjournalist Maarten Rabaey over ‘Harry & Meghan’

De docureeks Harry & Meghan is vanaf donderdagochtend te zien op Netflix. In de veelbesproken driedelige miniserie laten de Duke en Duchess van Sussex aan het grote publiek zien hoe hun relatie opgeslorpt werd door de tabloidmedia en het verstikkende protocol van de Britse monarchie. Voor Harry brengt het pijnlijke herinneringen naar boven aan zijn moeder, wijlen Lady Di.

Wat willen Harry en Meghan met de reeks bereiken?

“De reeks is Harry’s ultieme afrekening met de Britse tabloidpers, die een rol speelde in de dramatische dood van zijn moeder Lady Diana op 31 augustus 1997. Ze kwam samen met haar minnaar Dodi al-Fayed om het leven toen hun chauffeur tegen hoge snelheid vluchtte voor paparazzi op motorfietsen. Het is aan die hartelijke Diana, de ‘people’s princess’, dat Meghan hem deed denken, erkent Harry in de documentaire.

“Behalve het moederschap symboliseert Lady Di voor Harry ook een eigentijdsere monarchie. Het was het opzet van hem en Meghan om dat als prins en prinses te verwezenlijken. Dat is niet gelukt, dus proberen ze het nu via hun liefdadigheidsinitiatieven en documentaires, zoals nu op Netflix.

“Harry stapte buiten de monarchie zoals zijn moeder deed en zal nu samen met Meghan via zijn documentaires zaken aankaarten die Diana na aan het hart lagen, zoals gelijke rechten voor vrouwen, minderheden, maar ook steun voor oorlogsveteranen, met name ex-militairen met een beperking.”

Heeft deze docuserie een impact op de Britse monarchie?

“Ja. Het is ietwat paradoxaal, maar ik denk dat Harry en Meghan aan de zijlijn met dit soort initiatieven meer zullen bereiken om het koningshuis te moderniseren dan van binnenuit. Hun documentaires zetten druk op koning Charles III en kroonprins William om haast te maken met het afbouwen van dat toch verstikkende protocol waardoor het royals niet gegund wordt gewone mensen te zijn.

“Maar ook het koloniaal geërfde racisme waar Meghan in vorstelijke kringen het slachtoffer van werd kwam aan bod. Harry stelde in dat verband dat de Britse monarchie ‘soms deel van het probleem eerder dan deel van de oplossing’ was.

“Er zijn niettemin wel recente voorbeelden dat de Windsors gevoeliger zijn geworden en misstanden willen aanpakken. Twee weken geleden nog werd een voormalige hofdame van wijlen koningin Elizabeth II door het hof de deur gewezen omdat ze de zwarte, Britse directrice van een vzw die uitgenodigd was op een receptie op Buckingham Palace denigrerend aansprak met de vraag: ‘Van waar ben jij nu écht afkomstig?’ De defenestratie van het personeelslid was wellicht niet gebeurd zonder Harry’s en Meghan’s recente wake-upcalls voor de Windsors.”

Lopen er nu boze mensen rond in Buckingham Palace?

“Die oudere generatie van royal civil servants zal binnensmonds wel vloeken, terwijl ze een stiff upper lip behouden. Tegelijk geloof ik de tabloidversies niet dat de royals vlammende ruzie hebben over deze miniserie.

“Bij de begrafenis van de queen werd gezegd dat Charles hervormingsplannen heeft, en dat William daar ook een grote rol in heeft. Maar ook hij kan niet zomaar zeggen wat hij wil. Dan is het toch handig dat er een jongere broer is die veel respect geniet bij de Britten en van buitenaf tegenwind geeft.

“In die zin denk ik dat Charles III en William wel degelijk begrijpen wat Harry en Meghan willen bereiken. Sterker, de publieke druk waar Harry en Meghan nu voor zorgen zal het voor Charles III - en zo niet hij, zeker kroonprins William - makkelijker maken om te hervormen en afscheid te nemen van anachronismen en machtsongelijkheden die niet meer thuishoren in de 21ste eeuw.”

Liggen de Britten hier wakker van?

“De reeks van Harry en Meghan is ook wel brood en spelen die de aandacht afleidt van véél belangrijker problemen waar het VK mee worstelt. Door de koopkracht- en de energiecrisis, de verhoogde intrestvoeten voor leningen en hogere huurprijzen dreigen tienduizenden gezinnen kopje-onder te gaan.

“De rijen aan de voedselbanken groeien en er wordt in meerdere sectoren gestaakt. H&M zullen wel druk bekeken worden als afleiding, maar ik denk dat de kijkcijfers in sommige wijken zullen tegenvallen, omdat vooral armere mensen hun Netflix-abonnement niet meer kunnen betalen.

“Voor zij die wel kijken blijft het Britse koningshuis wellicht een verslavende religie, met Harry vandaag in de rol van reformistisch prediker.”