‘Dit is gemakzuchtig van Anderlecht’: Hans Vandeweghe over de overstap van Union-trainer Felice Mazzu naar Anderlecht

Volgens Union heeft Mazzu de wet van ’78 gebruikt om zijn contract eenzijdig te ontbinden, kan dat zomaar?

Vandeweghe: “De wet van ’78 geldt voor elke werknemer en kan ingeroepen worden om het contract te verbreken. Dus ik denk niet dat Union een juridische poot heeft om op te staan. Trainers weten dat ze worden ontslagen als het minder gaat en Mazzu weet dat hij niet meer kan bereiken met Union. Daarom gaat hij nu naar Anderlecht. Union is boos omdat Anderlecht niet genoeg betaalt om Mazzu weg te halen.

“Union heeft een buitenlandse eigenaar (de Brit Tony Bloom, red.) die niet gewend is dat het op deze manier gaat in ons land. Belgen weten al langer dat de wet van ’78 als een achterpoortje wordt gebruikt om weg te geraken. Nu, deze wet zou eigenlijk niet mogen gelden voor dit soort contracten, dat is een anomalie. Eigenlijk zouden clubs moeten kunnen rekenen op hun trainers, nu kunnen ze halfweg het seizoen zeggen dat ze weg zijn. Maar het is nu eenmaal zo, juridisch is daar geen speld tussen te krijgen.”

Tot een rechtszaak tussen Union en Mazzu zal het dus wellicht niet komen?

“Nee, ik denk niet dat dit naar de rechtbank zal gaan. Waarschijnlijk zullen de managers nog samenzitten. In het verleden kwam er dan altijd wel iets uit de bus. Maar goed, het is nu wel een nieuwe ball game, met een buitenlandse eigenaar die misschien toch wel een rechtszaak wil. We mogen niet vergeten dat Angelsaksische ploegen veel sneller naar de rechtbank trekken dan wij. Dus misschien speelt dit ook wel mee.”

Anderlecht zegt dat de overgang van Mazzu ‘niets te maken heeft met de wet van ’78’? Klopt dat?

“Het is vrij duidelijk dat Mazzu de wet van ’78 heeft ingeroepen om weg te gaan bij Union om naar Anderlecht te gaan. De vijf grote clubs in België gruwelen van clubs zoals Union die in handen zijn van buitenlanders. Ik denk niet dat Anderlecht hetzelfde zou doen met een trainer van Antwerp, bijvoorbeeld. Maar Anderlecht zal een Engelsman die hier eigenlijk alleen maar zit voor de fiscale en parafiscale toestand in het Belgisch voetbal echt geen cadeaus geven. Dus als ze die trainer kunnen weghalen, dan gaan ze dat doen.”

Maar netjes is het niet van Anderlecht?

“Voetbal is niet netjes, het is ieder voor zich. Maar het verbaast me wel een beetje, eerlijk gezegd. Ik vind het een beetje kortzichtig van Anderlecht om simpelweg een goede trainer van achter de hoek weg te halen. Het is gemakzuchtig. Maar Anderlecht heeft het recht om het te vragen aan Mazzu. Het is vrij duidelijk dat Anderlecht realistisch voetbal wil met trainers zoals hij, die het Belgisch voetbal heel goed kennen.

“Het vroegere Anderlecht zou dit nooit gedaan hebben en zou keurig geweest zijn tegenover Union. Ze zouden een voorstel gedaan hebben waarmee Union tevreden zou zijn geweest. Het huidige Anderlecht is niet zo keurig omdat ze het geld gewoon niet hebben. Dan zijn alle truken goed. Maar je kan ook niet zeggen dat Anderlecht Mazzu ‘wegpakt’, want de eerste vereiste is nog altijd dat Mazzu zelf weg wil.”

Al is er na twee topjaren bij Union wel sprake van een afscheid in mineur voor de trainer.

“Ja, dat afscheid moet Mazzu zelf kiezen. Het blijft natuurlijk een trainer: als hij bijvoorbeeld drie wedstrijden verliest bij Union bij het begin van het seizoen, dan gooien ze hem misschien buiten. Een trainer weet dat hij op de trein moet springen als die passeert. Het Union van de afgelopen competitie was beter dan Anderlecht, maar dat is helemaal geen garantie voor de komende jaren. Zo zijn er nu toch veel spelers die willen weggaan. De mogelijkheden bij Anderlecht zijn gewoon groter, de spelerskwaliteit is op termijn beter. Maar het kan voor Mazzu evengoed tegenvallen volgend jaar.”