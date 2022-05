‘Dit is geen modegril, lgbtq+ is gewoon iets van alle tijden’: 9 verhalen naar aanleiding van IDAHOT

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), een dag waarop lgbtqi+-organisaties opkomen tegen homohaat. Wij brachten onze negen mooiste lgbtq+-verhalen van de voorbije maanden voor u samen.

1. In dit nieuwe Antwerpse café vinden vrouwen een safe space: ‘Eindelijk heb ik weer een bar waar ik naartoe kan’

Vagina’s op de muren, biertjes van vrouwelijke brouwers en geen plek voor lastige mannen. Het nieuwe Antwerpse café Cut wil vrouwen een veilige uitgaansplek bieden. Hoe groot is de nood aan zulke veilige havens?

“Eindelijk heb ik weer een bar waar ik naartoe kan. Hier durf ik wel zorgeloos met mannen dansen. En daar geniet ik enorm van.” Lees de reportage.

Homo, lesbisch, panseksueel, transgender of nog iets anders? De jeugd van tegenwoordig weet wie ze is en op wie ze valt.

“Of mijn generatie anders is? Ik denk dat veel jongeren vroeger meededen met de rest om toch maar zo normaal mogelijk te lijken. Nu zien wij veel meer andere voorbeelden, vooral door sociale media.” Lees de getuigenissen.

3. Sam Bettens over bekend zijn: ‘In Amerika trekt niemand zich iets aan van wie ik ben’

Roem is de nieuwe religie, beleden door steeds jonger wordende apostelen. De beloofde verlossing is te vinden in een veelvoud aan volgers op sociale media, BV-korting bij de poelier om de hoek en een stalker of vijf voor de deur. Maar is bekend zijn nu hemels of hels? Wij vroegen gelovigen en minder gelovigen naar zin en onzin van roem.

“Vroeger was ik meer op mijn privacy gesteld, maar op een bepaald moment heb ik een klik gemaakt. Sindsdien probeer ik wat meer open te zijn en op mijn manier te praten over hoe mijn leven eruitziet en wat het transgender-zijn voor mij betekent.” Lees het interview.

Sam Bettens. Beeld Jason Ryan/ Polaris/ Photonews

Weinig onderwerpen lijken de laatste tijd zo’n felle discussie uit te lokken als gender en de ‘transkwestie’. Het debat speelt zich grotendeels af op sociale media. Niet verrassend, vindt filosoof Hans Maes. Sociale media hebben een enorm “emanciperend potentieel”.

“In plaats van te bediscussiëren wat van iemand een man of een vrouw maakt, zouden we de vraag moeten stellen: wat doen wij om ook de rechten en vrijheden van transpersonen in onze maatschappij te garanderen?” Lees het interview.

5. ‘Ik hoef er niet als een barbiepop uit te zien’: deze zes mensen zijn niet in een hokje te vatten

De tijd van ‘man of vrouw’ ligt al even achter ons. Blauw of roze maakt voor deze zes mensen plaats voor een kleurrijke grijze zone tussen het binaire.

“Mijn ex-vrouw Sandra, met wie ik veertien jaar getrouwd ben geweest, heeft me in de ontdekking van mijn genderidentiteit enorm geholpen. Zij had al van bij het begin van onze relatie vermoedens dat ik trans was en heeft me het vertrouwen gegeven om die gevoelens onder de loep te nemen.” Lees de getuigenissen.

Beeld Carmen De Vos

Zondaars die in de krochten der hel geworpen worden omdat ze sodomie gepleegd zouden hebben. De versmelting van een nimf en een godenzoon tot één androgyn figuur. Met een nieuwe museumtour toont het MSK in Gent de vaak vergeten lgbtq+-verhalen die je in hun collectie vindt.

“Ook in België moeten de verhalen van de gemeenschap verteld worden. We willen bezoekers gewoon iets bijbrengen of hen wijzen op zaken waar ze misschien nog niet eerder bij stilstonden.” Lees de reportage.

Na een verkenningstocht voor en achter de schermen is Sarah Vandeursen (38) nu klaar met BV’s en gewichtigheid. Up next: theater, haar eigen documentaire Sarah in Genderland en radicale eerlijkheid.

“In mijn jeugd waren er helemaal geen transmannen of andere rolmodellen. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik in het verkeerde lichaam zat, al gingen bij sommige labels mijn ogen wel open: ah, daar kan ik mij wel in vinden.” Lees het interview.

8. ‘Er is geen optie voor wie zich als non-binair identificeert’: 530 Belgen laten ‘m’/‘v’ aanpassen

Vorig jaar lieten 530 Belgen de ‘m’ of ‘v’ op hun identiteitskaart aanpassen. Hoewel de procedure relatief eenvoudig is, zijn er toch nog andere problemen. Niet iedereen herkent zich in die binaire hokjes.

“Voor wie zich als non-binair identificeert, is er eigenlijk geen optie. Terwijl het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving in 2018 juist was dat iedereen de kans moest krijgen om zich volgens zijn genderidentiteit te laten registreren.” Lees het artikel.

9. Seks met je ex, een geheime relatie met de baas en af en toe een afwijzing: waarom iedereen dol is op ‘Anne+’

In de Netflix-film ‘Anne+’ speelt de Nederlandse actrice Hanna van Vliet een personage dat toevallig op vrouwen valt. Zo is ze nu het rolmodel dat ze zelf nooit had.

“Ik haal veel voldoening uit mensen die naar me toe komen op straat of me een berichtje sturen om te zeggen dat ze door Anne uit de kast gekomen zijn. Ik vind het bijzonder dat wij voor hen iets kunnen betekenen.” Lees het interview.