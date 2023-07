‘Dit is geen medicijn zoals we dat in het Westen kennen’: op een maanceremonie in Deurne

“We zijn geen zweefteven, we aanbidden helemaal niets.” Op het groene binnenplein van kasteel Sterckshof in Deurne helpt transformatiecoach Julie Wuyts zaterdagavond een misverstand de wereld uit. Voor de ongeveer dertig aanwezigen heeft de geplande maanceremonie niks met hogere sferen te maken, wel met verbinding met de omgeving en de innerlijke wereld.

“Dinsdag is het volle maan en dan voelt alles veel intenser aan. Hoe gevoeliger je als mens bent, hoe meer je dat merkt”, vult mede-initiatiefnemer en holistisch coach Wendy Donckers aan. De ceremonie is erg uitgebreid en heeft als doel om alle emoties die opspelen door de stand van de natuurlijke satelliet een plaats te geven. Terwijl de geur van wierook steeds doordringender wordt, nodigt ze me uit om mee in de kring te komen.

Een persoonlijke opmerking is hier op zijn plaats: ik lijd sinds mijn jeugd aan een zeldzame aandoening waardoor mijn linkerwenkbrauw in een kramp schiet telkens wanneer spiritualiteit ter sprake komt. Ik gun iedereen de vrijheid om via bloedzuigers en helende stenen tegen slechte energie te strijden en om urenlang naar de verrijkende soundtrack van een Tibetaanse klankschaal te luisteren, mij ontgaat de meerwaarde ervan.

Maar kijk, de maan is hip en moderne goeroes beloven dat wie zich openstelt wel degelijk beroerd kan worden. De andere deelnemers aan de ceremonie, die er overigens niet anders uitzien dan de aanwezigen in een doordeweekse yogales, lijken erin te geloven. Met een zo open mogelijk vizier geef ik me daarom over aan het moment en aan de maan.

Cacao in rijstmelk

“Dit is een medicijn, maar niet zoals we dat in het Westen kennen.” Na een lange meditatieoefening waarbij we ons onder meer voorstellen hoe we via een koord energie uit de aardkorst trekken, delen de ceremoniemeesters bekers met ‘hartopenende’ cacao in rijstmelk uit. De vermelding dat het goedje ook inwendig voor reiniging zorgt en dat toiletbezoeken de volgende dag vlotter zullen gaan, houden niemand tegen om ervan te drinken. De cacao brengt me niet in hogere sferen, anderen hebben de drank sowieso niet nodig om hun toewijding te uiten.

Tijdens een volgende opdracht, waarbij iedereen een ‘lage vibratie’ als stress of angst op een blad opschrijft en dat blad vervolgens in een vuurkorf gooit, laaien de emoties hoog op. De doos met zakdoeken wordt veelvuldig doorgegeven en sommigen blijven lang in een verkrampte houding zitten die ze met de negatieve emotie associëren.

Initieel bestaat de ceremonie vooral uit ademhalingsoefeningen en meditatieopdrachten die vrij veel concentratie vergen. Dat de maan daarbij niet vaak vernoemd wordt, lijkt weinigen te deren.

In het tweede deel wordt de ceremonie dynamischer en nodigen de begeleiders iedereen uit om connectie met elkaar te zoeken. Een uur lang zingt een gitarist mantra’s die zelden uit meer dan drie woorden bestaan. Een deelnemer mag zich daarbij – ongehinderd door enig ritmegevoel – uitleven op een djembé.

“Dit is een lied voor Ganesha. Als we voor een obstakel staan, helpt het ons daar doorheen te breken”, zegt de muzikant voor we als deelnemers tien minuten dezelfde strofe zingen. Met als orgelpunt een vlaag van herkenning: het nummer mondt opeens uit in ‘The Lion Sleeps Tonight’.

Veel enthousiasme

De mantra’s leiden ons naar een nieuwe en laatste fase, waarin iedereen uitbundig danst. Mijn persoonlijke gemoedstoestand balanceert op dat moment ergens tussen ‘tot rust gekomen’ en ‘lam geslagen’, maar ik ben hier de uitzondering. Andere deelnemers tonen zich enthousiast.

“Het is fijn om eens uit de rationele wereld te ontsnappen”, zegt deelnemer Lies (41) even later. Ze is via de yogalessen van Flow bij de ceremonie terechtgekomen en heeft er wel degelijk van genoten. “De maankalender biedt voor mij een regelmaat om kritisch na te denken, vertelt ook Dirk (47) terwijl hij even op adem komt. “Ik hoop dat ik er straks nog helemaal in kan komen.”

En onder de soundtrack van opzwepende beats glipt hij de nacht in.