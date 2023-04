‘Dit is een wake-upcall om minder te delen’: wat gelekte NAVO-documenten zeggen over de informatieoorlog in Oekraïne

Donderdag stonden sociale media vol gelekte documenten over de militaire steun uit de Verenigde Staten en de NAVO aan Oekraïne. Luitenant-kolonel Tom Simoens (Koninklijke Militaire School Brussel) vreest dat ze impact kunnen hebben op het vertrouwen tussen Oekraïne en het Westen.

Welke documenten zijn er juist gelekt?

“De documentatie die ik al zag, gaf een overzicht over de positie van eenheden, welke wapens gebruikt worden en wierp een blik in de toekomst. Maar blijkbaar is er nog meer informatie gelekt. Gelukkig staan de plannen voor het Oekraïense lenteoffensief er niet op. Maar er staan wel enkele nieuwigheden in, zoals hoeveel HIMARS-raketten (raketsysteem dat Europa en de Verenigde Staten aan Oekraïne leveren, PG.) gebruikt worden.

“Zo’n document kan nuttig zijn voor Rusland, al was het maar om te zien hoe goed de inlichtingen zijn die wij hebben over hen.”

Volgens de Amerikaanse krant New York Times, die het nieuws naar buiten bracht, werden op de documenten zaken als het Russische dodentol aangepast. Dat zou er volgens de krant op kunnen wijzen dat Rusland achter het lek zit. Klopt dat?

“Het is nog te vroeg om te zeggen of hier Russen of de Russische overheid achter zaten. We zullen moeten afwachten om te weten of dit een doorbraak voor de Russische inlichtingendiensten is of gewoon een document dat stoemelings in hun bezit is geraakt - bijvoorbeeld door een verloren computer. Al moeten we eerlijk zijn: wellicht zullen we dat nooit te weten komen.

“Maar het is wel degelijk een substantieel lek. Een deel van de informatie zal nieuw zijn voor Rusland en daar kunnen ze zeker mee aan de slag.

“Ik vermoed dat dit lek een breukje in het vertrouwen tussen Oekraïne en het Westen tot gevolg kan hebben. Eigenlijk heeft Oekraïne vanaf de eerste dag al zijn informatie goed voor zichzelf gehouden. Zo weet niemand hoeveel Oekraïense slachtoffers er precies zijn. Ook slaagt Oekraïne er goed in om militaire plannen voor zich te houden. Naar verluidt maken ze die pas vlak voor uitvoering bekend bij Europa en de Verenigde Staten, ook al steunt Oekraïne grotendeels op westerse militaire hulp. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al gezegd dat ze het Russische leger eigenlijk beter kennen dan het Oekraïense, net omdat dat laatste alles zo goed afschermt.

“De jongste tijd was Oekraïne een beetje opener geworden met informatie. Dit is een wake-upcall om weer minder te delen. Want dit is de eerste keer dat Rusland kan uitpakken met zo’n vondst. Terwijl het omgekeerde al vaker is gebeurd.”

Wat betekent het lekken van deze plannen voor het Oekraïense lenteoffensief?

“Niets, denk ik. Als de Russen nu pas ontdekken dat de Amerikanen en Europeanen bezig zijn met opleiden van negen tot vijftien brigades, dan klopt er iets niet. Die informatie is gekend. Ook zouden de Russen eigenlijk beter dan iedereen moeten weten hoeveel HIMARS-raketten ze op zich gericht krijgen in Oekraïne. In vorige oorlogen bestond daar een hele boekhouding rond: soldaten moesten tellen hoeveel ze beschoten werden. Het geeft een indicatie over of de vijand iets van plan is of niet.”

Toch blijft dit lek een kaakslag voor Oekraïne?

“Ik las dat dit NAVO-documenten zouden zijn. Als dat klopt, is dat zeker voor hen een kaakslag: zowel dat militaire informatie lekt, als dat Rusland ze op sociale media zet. Dat is twee vliegen in één klap voor Rusland in de informatieoorlog: je krijgt inlichtingen en kan die dan nog eens manipuleren om desinformatie te verspreiden.

“Rusland kan nu immers doen alsof de NAVO de oorlog mee plant. Terwijl de documenten die ik gezien heb, briefings zijn zoals ik die van elk conflict verwacht. Voor wie niets van oorlogsvoering kent en niet weet dat legers en de NAVO heel veel conflicten proactief opvolgen, is het echter makkelijk om mee te stappen in het Russische narratief dat de NAVO mee de oorlog plant. Terwijl bijvoorbeeld de Europese Unie veel actiever is in de organisatie en levering van militaire hulp.”

Gisteren kwam via een adviseur van Oekraïens president Volodimir Zelensky plots ook de optie aanwaaien dat Oekraïne de Krim zou opgeven als dat tot onderhandelingen met Rusland kan leiden. Is dat realistisch?

“(denkt na) Ik denk het wel. Omdat ik het niet realistisch acht dat Oekraïne de Krim herovert. Dat is geen echt eenvoudige operatie: er zijn maar drie toegangen tot de Krim. Het enige scenario waarbij de Krim heroverd wordt, is er een waarin het Russische leger totaal ineenstuikt en soldaten massaal op de vlucht slaan. Dat hebben we nog maar één keer gezien: in september, bij Charkiv. Oekraïne zal al van een geslaagd lenteoffensief kunnen spreken als het na de zomer aan de poorten van de Krim staat.

“Zulke onderhandelingen zouden de Oekraïense pr overigens geen kwaad doen. Het is geen goede zaak om altijd mordicus te weigeren om te onderhandelen met Rusland. Te veel mensen gaan nu mee in desinformatiecampagnes uit Rusland alsof Oekraïne wilt dat de oorlog blijft duren. Dan kan Oekraïne beter doen zoals Rusland: openlijk zeggen dat je wilt onderhandelen, maar direct erna enkele onhaalbare voorwaarden mompelen. Al is er altijd één probleem met betrekking tot zulke openingen maken. Zeggen dat je bereid bent om te onderhandelen, wordt door de vijand vaak gezien als een teken van zwakte - waardoor die dan net denkt door te kunnen duwen.

“Ook in het Westen moeten we over zulke onderhandelingen beginnen nadenken, namelijk over welke wortel we Rusland daar voor kunnen voorhouden. Dat kan bijvoorbeeld het opheffen van de sancties zijn.”