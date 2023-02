‘Dit is een signaal van India: sol niet met ons’: na de inval in de Indiase kantoren van de BBC

De Indiase afdeling van de Britse openbare omroep BBC zond een documentaire uit waarin premier Modi de wind van voren kreeg en werd prompt met een inval geconfronteerd. Expert Tine Vekemans (UGent): ‘India zegt: je kunt je niet langer als kolonisator gedragen.’

De inval bij de BBC kwam er na een recent uitgezonden documentaire. Waarom irriteert die de regering zo?

“Dat de inval naar aanleiding van de documentaire plaatsvond, wordt in officiële communicatie ontkend. Maar de timing valt wel op. De documentaire, die ik zelf nog niet heb gezien, gaat onder meer over de rellen in de deelstaat Gujarat in 2002. Na een brand op een trein met hindoepelgrims brak geweld uit dat aan meer dan duizend mensen het leven kostte, voornamelijk moslims. Premier Narendra Modi stond destijds aan het hoofd van de deelstaat en kwam in een juridische storm terecht omdat hij op verschillende manieren verantwoordelijk werd geacht voor de rellen. Zo zou hij te weinig hebben gedaan om de ordediensten te laten ingrijpen en zouden die volgens sommige bronnen zelfs de kant van de hindoes hebben gekozen.

“Modi is vrijgesproken in 2012 en nog eens in beroep in 2022. Hoewel er volgens critici wel wat aan te merken valt op de betrouwbaarheid van de Indiase justitie, is die zaak juridisch wel gesloten.”

De BBC komt nu met een voorheen onbekend rapport van het Britse departement Buitenlandse Zaken, dat Modi verantwoordelijk zou houden voor het ‘klimaat van straffeloosheid’ waarin het geweld kon plaatsvinden.

“Het is mij niet duidelijk in hoeverre dat iets toevoegt dat in de rechtszaken niet aan bod is gekomen. Maar de onvrede heeft ook te maken met de timing. Waarom komt dit nu? India zit momenteel de G20 voor en er staan nationale verkiezingen voor de deur. Voor Modi en zijn aanhangers voelt dit als een politieke aanval.”

Het was de belastinginspectie die binnenviel in de BBC-kantoren. Wat wrijft de overheid de zender aan?

“We zien dit wel vaker gebeuren. Het zou zogezegd gaan om een standaardcontrole. Maar het is niet duidelijk wat men precies hoopt te vinden. Amnesty International heeft in 2020 het land moeten verlaten nadat bij zo’n controle onregelmatigheden bij de verwerking van giften waren vastgesteld.”

Wat wil Modi hiermee bereiken?

“De Indiase overheid wil vooral een signaal geven: ‘Sol niet met ons en neem ons serieus. Je kunt je hier niet langer als kolonisator gedragen.’ Dat het om de BBC gaat, maakt dat de zaken nog gevoeliger liggen. Het koloniale verleden ligt in India nog vers in het geheugen.

“Onder Modi heeft India intens toenadering gezocht tot het Westen. Het profileert zich als betrouwbare handelspartner en grootste democratie ter wereld, waar investeerders welkom zijn. Maar het land wil samenwerken op voet van gelijkheid en gerespecteerd worden.”

India-expert Tine Vekemans. Beeld rv

Volgens Human Rights Watch neemt de intimidatie van media en middenveldorganisaties in India toe.

“Er is groeiende scepsis tegenover niet-Indiase organisaties. En de overheid grijpt inderdaad sneller naar allerlei noodwetten om tussen te komen in de persvrijheid. In dit geval heeft de overheid bijvoorbeeld ook socialemediabedrijven gevraagd links naar de documentaire te verwijderen. De facto komt dat neer op het beknotten van de persvrijheid, maar de overheid legitimeert het vanuit een bezorgdheid om de nationale veiligheid, uit vrees voor chaos.”

Wordt die rechtvaardiging niet al te makkelijk ingeroepen?

“Ook binnen India wordt hierover gedebatteerd. Het staat wel vast dat India, en de Modi-regering, grote protesten en interne strubbelingen kunnen missen als kiespijn: niet enkel met de verkiezingen van 2024 in zicht, maar ook omdat dergelijke onrust een bedreiging vormt voor de internationale economische en diplomatieke relaties.”

Gaat India China achterna?

“Maatregelen zoals het ingrijpen op sociale media doen daar wat aan denken, maar het blijven toch heel andere landen. Hoewel middenveldorganisaties terecht aangeven dat India geen perfecte democratie is en dat bepaalde vrijheden en rechten onder druk staan, is India een land met dieper gewortelde democratische structuren.”

Volgens de New York Times ondergraaft India hiermee zijn status van grootste democratie en is dit incident een test voor de wereld.

“Er valt van alles aan te merken op de persvrijheid en de rechten van minderheden in het land. Maar er worden wel internationaal als eerlijk erkende verkiezingen georganiseerd. Het blijft mijns inziens een democratie, zij het geen perfecte.

“Hoe we hierop als internationale gemeenschap moeten reageren, is een interessante maar moeilijke vraag. Toen de overheid eerder in de deelstaat Kasjmir achttien maanden het internet platlegde, ook onder het mom van veiligheidsoverwegingen, heeft daar internationaal nauwelijks een haan naar gekraaid. En nu zouden we dat wel doen omdat het de BBC is? Natuurlijk valt elke reactie die de democratie verbetert toe te juichen. Maar het is niet eenvoudig daarin consequent te zijn.”

Hoe ziet u dit conflict verder evolueren? Zal de BBC moeten vertrekken?

“Ik denk niet dat het de intentie is om de BBC buiten te werken. De zender is voor veel Indiërs een belangrijke nieuwsbron. Ik verwacht ook niet dat dit op langere termijn grote politieke gevolgen zal hebben. Het is in het belang van zowel India als het Verenigd Koninkrijk om de onderlinge relaties gaaf te houden.”