‘Dit is een reactie tegen de onrealistische Hollywood-seks’: VRT MAX zet met ‘Season of Sex’ de seksuele escapades van een jonge vrouw centraal

In de VRT MAX-serie Season of sex gaat twintiger Lou op zoek naar goede seks en naar wat goede seks is. De makers willen clichés over vrouwelijk genot doorbreken en via fictie tonen hoe je een complexloos seksueel bestaan uitbouwt. ‘Ja, dat is ook anno 2022 nodig. Misschien zelfs meer dan ooit.’

Seks: een handleiding, het blijft een hit. In de jaren vijftig werd seks in de klas uitgelegd via de voortplanting bij planten, in de hoop dat de jongeren wel tussen de lijntjes zouden lezen. Anno 2022 kijkt één op de vijf jongeren dagelijks, wekelijks of maandelijks porno en zijn verhalen en getuigenissen over all things sex niet meer weg te branden uit sociale en andere media.

Toch wil dat niet zeggen dat de seksuele ontdekkingstocht van de huidige tieners en twintigers als vanzelf gaat. De seksles op school bevredigt niet altijd en op de literaire sexploten van pakweg Anaïs Nin of Erica Jong liggen dikke pakken stof.

Wie online op zoek gaat naar een gids tussen de lakens loopt al snel verloren en ‘Hollywood- seks’ in films en series strookt nog altijd niet met de werkelijkheid, met een serie als Sex Education die de uitzondering op de regel vormt. Daarom komt de VRT MAX met Season of sex, een fictieserie van zes korte afleveringen die online te bekijken is.

Hoofdpersonage Lou, een prille twintiger, loopt over van frustratie omdat iedereen zogenaamd ‘goede seks’ met bevredigende orgasmes lijkt te hebben, terwijl zij daar enkel aan de hand van haar pluchen knuffel in slaagt. De seks met haar vaste scharrel is saaie ‘erin-en-eruitseks’, maar dat durft ze hem niet zeggen. Want ja, instructies geven en de woorden ‘voorspel’ en ‘beffen’ uitspreken dooft ieder lustgevoel.

Plagerig aangevuurd door haar huisgenoot stort Lou zich dan maar in een experiment: via haar Instagram-account daagt ze zichzelf uit om tussen kerst en nieuw ‘een explosief orgasme’ te beleven met een ‘mens van vlees en bloed’.

Op educatieve wijze passeren daarop onder andere een hitsige macho die het sexperiment wil winnen, een lesbische bedgenoot, een trio en een handboek met schematische tekeningen die Lou tonen waar het vestibulum, een onderdeel van de vagina, ligt. Als een hedendaags Jane Austen-personage wikt en weegt Lou haar avonturen en probeert ze schaamte en verwarring te behappen.

Onrealistische Hollywoodseks

“Dit is een reactie tegen de onrealistische Hollywood-seks”, zegt regisseur Olympia Allaert (29). “Wij willen jonge mensen tonen dat seks ook klungelen en zoeken is. En dat vrouwelijk genot en seksueel plezier geen taboe mogen zijn. Vandaar een vrouwelijk hoofdpersonage dat onomwonden op zoek gaat naar wat haar bevredigt. We hopen dat de korte afleveringen veel gesprekken op gang brengen.”

Want hoewel seks alomtegenwoordig lijkt, hebben ook de jongeren van vandaag grote nood aan goede gesprekken en informatie. “Jongeren zitten met heel wat vragen”, weet Wannes Magits, beleidsmedewerker seksuele ontwikkeling bij Sensoa. “En veel materiaal dat ze te zien krijgen bevestigt alleen de clichés of heeft een ‘zo moet het’-toon en gaat niet zoeken naar wat je zelf leuk vindt. Dit soort tv is dus zeker zinvol.”

Ook seksuologen en relatietherapeuten Filip Geelen en Rika Ponnet zijn fans van Season of sex. “Door op zo’n groot platform te tonen dat vrouwen ook mogen genieten van seks en de teugels in handen mogen nemen, vergroot je het begrip voor vrouwelijke seksualiteit”, zegt Geelen.

“Het idee leeft namelijk wel degelijk dat genieten van seks vooral iets voor mannen is. Bij hetero penetratieseks krijgt slechts 30 procent van de vrouwen een orgasme, terwijl dat bij de mannen 90 procent is. Niet verwonderlijk dus dat het hoofdpersonage hier op zoek gaat naar een orgasme.”

Ponnet bekeek enkele afleveringen en is gecharmeerd. “Het fictielaagje is dun net omdat de afleveringen educatief zijn. Het is dan ook schitterend materiaal om bijvoorbeeld met tieners in de klas mee aan de slag te gaan”, zegt ze.

Ook een relationele boodschap

“Positief is ook dat de enge focus op de jacht naar het perfecte orgasme al snel veel breder wordt. Het wordt een zoektocht naar het eigen lichaam en de relationele aspecten van seks. De huisgenoot van Lou verwoordt het mooi en zegt dat de beste seks een plek is waar je samen naartoe gaat is. Het is cruciaal dat jongeren die relationele boodschap meekrijgen.”

En nee, benadrukt Ponnet, dat gebeurt echt niet vanzelf via YouTube of influencers. “Ik zou zelfs zeggen dat er meer dan ooit nood is aan goed gemaakt materiaal over seks. Er is dan wel veel online, maar dat is vaak erg technisch of gericht op presteren. En we kunnen niet verwachten dat leerkrachten dit allemaal op zich nemen. Intimiteit klassikaal bespreken is echt veel gevraagd. Series die tot gesprekken aanzetten zijn meer dan welkom.”

De boodschap dat ook vrouwen zonder schaamte op zoek gaan naar genot is ook volgens Ponnet allesbehalve overbodig. “Vrouwen zijn meer gericht op behagen. De man die zo zijn best doet, ga je toch niet bruuskeren met eisen over voorspel? Die druk om te pleasen wordt er door sociale media niet beter op”, zegt ze.

“Hoe meer dat doorbroken wordt, hoe beter. En zoals deze serie laat zien wil dat niet zeggen dat mannen geen interesse hebben in vrouwelijk genot. Ze willen weten wat vrouwen dan wel willen, maar ze horen het vaak niet van die vrouwen. Ik sprak net een man die pas toen zijn vrouw stervende was van haar vernam dat ze in al die jaren huwelijk nooit een orgasme had. Dat wil je niet als vrouw en ook niet als man. Dit soort series kan dat mee helpen voorkomen.”