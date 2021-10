‘Dit is een gamechanger’: Amerikanen maken zich grote zorgen over Chinese test met ‘nachtmerriewapen’

De VS maken zich grote zorgen over de ontwikkeling door China van hypersonische raketten, een nieuw wapen dat razendsnel op zijn doel af vliegt. Dit heeft president Joe Biden gezegd. Biden reageerde op berichten dat Beijing in de zomer een belangrijke test heeft uitgevoerd met dit wapen, waarmee het grote vorderingen zou boeken.

Bidens erkenning is de eerste hoge Amerikaanse reactie op de Chinese test, die in het weekend werd onthuld door de Financial Times. “Ja”, zei Biden woensdag kortaf op vragen of hij bezorgd was over de Chinese wapens die voorzien kunnen worden van een kernwapen. De afgelopen dagen hadden het Witte Huis en minister van Defensie Lloyd Austin vragen over de Chinese lancering juist ontweken.

Net als China zijn de VS en Rusland ook bezig met de ontwikkeling van hypersonische wapens, die met 6.200 kilometer per uur vijf keer sneller dan de snelheid van het geluid vliegen. Maar de Chinese test zou volgens de Britse krant, die zich baseert op Amerikaanse inlichtingenbronnen, de VS hebben verrast en zelfs verbijsterd. Washington zou geschrokken zijn van de grote technologische vooruitgang die Beijing heeft geboekt met deze nieuwe generatie wapens die de bijnaam ‘nachtmerriewapens’ hebben gekregen.

Volgens de bronnen van de krant werd het Chinese wapen, een soort glijvaartuig, met een raket gelanceerd waarna het in de ruimte om de aarde cirkelde. Daarna suisde het met enorme snelheid op zijn doelwit af, als een Space-shuttle die weer naar aarde terugkeerde. Het doelwit zou wel met enkele tientallen kilometers zijn gemist.

China zou hiermee als eerste een oude technologie hebben gebruikt om vanaf een lage baan om de aarde een aanval uit te voeren, alleen nu met hypersonische wapens. Rusland werkte vanaf de jaren zestig aan deze technologie, het fractional orbital bombardment system (Fobs).

Bedreiging VS

Als de Chinese test inderdaad voorspoedig verliep, kan het een enorme bedreiging vormen voor de VS. Bij een conflict kunnen de Chinese generaals de VS namelijk bestoken vanuit een richting waarmee de Amerikanen geen rekening houden, zoals de Zuidpool. De Amerikaanse radar-en raketverdedigingssystemen, zoals van het raketschild, zijn nu vooral gericht op de Noordpool omdat dit de gebruikelijke route is voor de nucleaire langeafstandsraketten van Rusland en China.

Omdat hypersonische wapens ook meer wendbaar zijn zouden ze, in combinatie met de snelheid en lage hoogte, moeilijk op tijd ontdekt kunnen worden door de Amerikaanse raketverdediging. Uren nadat Biden zijn bezorgdheid had uitgesproken, meldde de Financial Times dat China in de zomer niet één maar zelfs twee tests had uitgevoerd. Beijing doet de onthullingen echter af als onzin. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was er in juli een test uitgevoerd met een ruimtevaartuig, niet met een hypersonisch wapen.

Maar behalve in het Witte Huis, rinkelen ook de alarmbellen in het Pentagon en in het Congres. Admiraal Charles Richard, de man die als hoofd van Strategic Command de VS moet verdedigen tegen een nucleaire raketaanval, zei “niet verrast” te zijn over de tests. “Het lijkt bijna alsof er geen maand voorbij kan gaan zonder een nieuwe onthulling over China”, aldus Richard. “Ik zou niet verrast zijn als er volgende maand weer iets nieuws komt.”

Wapenrace

In het Congres noemde de Republikeinse senator Lindsay Graham de Chinese test “een gamechanger” die grote gevolgen kan hebben. Graham wil dat de inlichtingendiensten en het Pentagon het Congres snel achter gesloten deuren een briefing geven over de tests. Hij waarschuwt dat de Chinese vorderingen kunnen leiden tot een wapenrace omdat de VS niet achter kunnen blijven.

“We kunnen proberen China ervan te overtuigen om een stap terug te doen om een ​​nucleaire wapenwedloop te vermijden”, aldus Graham. “Of we kunnen de vereiste investeringen doen om het voordeel te neutraliseren dat China zou hebben met een hypersonische nucleaire raket.” Ook zijn collega Angus King, een onafhankelijke senator, waarschuwde dat China de militaire balans kan laten omslaan met een arsenaal hypersonische wapens. “Dit zijn potentiële nachtmerriewapens”, aldus de senator. “De gevolgen van de ontwikkeling van dit soort wapens door China of Rusland kunnen catastrofaal zijn.”

Operationeel

Zowel China als Rusland claimen al hypersonische wapens operationeel te hebben maar het is onduidelijk waartoe deze in staat zijn. Beijing zegt dat het glijvaartuig DF-ZF, dat met de middellange afstandsraket DF-17 wordt gelanceerd, al sinds 2019 in gebruik is genomen. Rusland beweert dat in dat jaar zijn Avangard operationeel werd.

Ook voerde Moskou de afgelopen maanden tests uit met de hypersonische kruisraket Tsirkon, afgevuurd vanaf een onderzeeboot en een fregat. De VS voerden in september een test uit met een wapen dat moet leiden tot een hypersonische kruisraket. Ook Noord-Korea heeft zich in de strijd gemengd, met de Hwasong-8. Vorige maand beweerde Pyongyang dat een lancering succesvol was verlopen.