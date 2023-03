‘Dit is een boodschap aan de hele wereld’: Poetin heeft nog vrienden, vooral door dezelfde vijand

Voor Poetin dient Xi’s komst als bewijs dat Rusland nog steeds machtige vrienden heeft. Hij zei in december al dat het bezoek “de sterke Russisch-Chinese banden zal laten zien aan de hele wereld” en fantaseerde er dit voorjaar over om Xi rond te leiden door de Moskouse metro. “We wachten op u, geachte heer de voorzitter, beste vriend”, zei Poetin in december in een videogesprek tegen Xi.

Het staatsbezoek vormt inderdaad het sterkste bewijs sinds het begin van de oorlog dat de vriendschap tussen Rusland en China niet is verbroken door Xi, ondanks dat Poetin zich schuldig heeft gemaakt aan de zwaarst mogelijke misdaad volgens de Communistische Partij van China: een imperialistische invasie van een ander land.

Van een vriendschap tussen gelijken is geen sprake meer. Poetin heeft Xi geschoffeerd door de Chinese leider niet te informeren over zijn invasieplannen tijdens een bezoek aan China’s Winterspelen drie weken voor de oorlog, terwijl ze daar afkondigden dat hun vriendschap ‘geen limieten’ heeft. China werd gedwongen tot een chaotische evacuatie van zijn burgers uit Oekraïne in de eerste dagen van de oorlog. Nu de invasieplannen ook nog eens faliekant zijn mislukt, is Poetin een stuk kleiner geworden naast de toch al langere Xi.

China presenteert zich als een neutrale partij die bereid is te bemiddelen. Een rol waar EU-buitenlandchef Josep Borrell vlak na de invasie op zei te hopen: uitsluitend China is in staat om te bemiddelen, “er is geen alternatief”, zo zei Borrell maart vorig jaar. Inmiddels heeft China een vredesplan met twaalf stappen uiteengezet.

Afkeer van Amerika

Maar het Westen is verdeeld over China’s bemiddelingsbeloftes. Want in werkelijkheid is China’s beleid niet neutraal, maar pro-Russisch. De Chinese staatstelevisie verkondigt dat de VS en de NAVO verantwoordelijk zijn voor de oorlog en die gaande houden om de wapenindustrie te verrijken. Russische oorlogsmisdaden, zoals de moordpartijen in Boetsja, worden verzwegen. Eind december omschreef Xi Rusland als ‘een progressief land’ en stelde volgens een Chinees communiqué na een videogesprek met Poetin: “China staat klaar om de handen ineen te slaan met Rusland en alle andere progressieve krachten ter wereld die zich verzetten tegen hegemonie.”

Chinees president Xi Jinping op het partijcongres (10 maart). Xi lijkt nog steeds aangetrokken door Poetins afkeer van Amerika. Die afkeer verenigt de twee autocraten. Beeld AP

Met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky praat Xi niet, ondanks uitnodigingen van Zelensky. Wel ontving Xi de afgelopen weken in Peking de leiders van Wit-Rusland en Iran, twee landen die militaire steun verlenen aan Poetins invasie.

Xi lijkt nog steeds aangetrokken door Poetins afkeer van Amerika. Die afkeer verenigt de twee autocraten al sinds Xi’s aantreden als partijleider in 2012. Xi zag geen wereldleider zo vaak als Poetin; de afspraak in Moskou is hun veertigste ontmoeting. Beiden zeggen te streven naar een multipolaire wereldorde, waar minder macht is gereserveerd voor de VS en meer voor Rusland en China. Een Russisch leger dat verslagen is met NAVO-wapens in Oekraïne past slecht in die orde.

Wapensteun

Om een algehele nederlaag in Oekraïne te voorkomen, kan Poetin Chinese wapens goed gebruiken. Volgens de VS staat China op het punt om te voorzien in die behoefte. China ontkent en bijt van zich af. “Waarom vragen de VS China geen wapens te leveren aan Rusland, terwijl ze zelf wapens blijven verkopen aan Taiwan”, zo stelde Qin Gang, China’s nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, begin deze maand tijdens het Volkscongres.

Directe wapensteun aan Rusland is riskant voor China, zo stellen China-kenners. Bewijzen van Chinese wapensteun aan het Russische leger kunnen leiden tot sancties van de Europese Unie, China’s grootste handelspartner, net nu China de sterke economische groei van voor de covidpandemie wil herstellen. China houdt daarom liever vast aan het imago van potentiële bemiddelaar, aldus Alexandr Gaboejev, een Russische China-deskundige, in een analyse. “Peking speelt de kaart ‘Rusland-Oekraïne’ om extra redenen te creëren voor EU-leiders om naar China te komen en daar deals te sluiten.”

En, jawel, de ene na de andere EU-leider trekt naar China. De Duitse bondskanselier Scholz is net geweest, de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni volgen dit voorjaar. “Het feit dat China zich bezighoudt met vredesplannen is iets goeds”, zei Macron vorige maand.

Maar Xi geeft een belangrijke boodschap af, zei Dmytro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, tegen de BBC. “Dit is een boodschap aan de hele wereld, aan het Westen, maar zeker ook aan het niet-Westen, dat Rusland niet alleen staat en dat China met Rusland praat.”