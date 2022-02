Dit is de lerares die het gezicht werd van de oorlog in Oekraïne: ‘Ik moet een goede beschermengel hebben’

De gewonde vrouw in de foto’s is Olena Kurilo, een 52-jarige leerkracht uit Chuhuiv, een stad in het oosten van Oekraïne, nabij een luchtmachtbasis van het Oekraïense leger. Ze ontsnapte donderdag ternauwernood aan de dood toen een Russische raket haar huis trof.

“Ik had nooit gedacht dat zoiets hier kon gebeuren, dat ik dit van mijn leven zou meemaken”, zei Kurilo aan journalisten van Euronews en AFP na haar ontslag uit het ziekenhuis. “Ik kon alleen maar denken, mijn God, ik ben niet klaar om te sterven. Ik was in shock, ik kon geen pijn voelen, waarschijnlijk door de adrenaline.”

De eerste foto’s van Kurilo tonen haar buiten naast haar vernielde huis, met een bebloed gezicht. Ze raakte gewond toen glasscherven door haar appartement vlogen na een Russisch bombardement. “We schreven vroeger gedichten over de oorlog. Ik ben zelf filmregisseur, choreograaf, lerares”, zei ze. “We hebben de geschiedenis bestudeerd, maar we hadden nooit gedacht dat dit in ons land zou gebeuren.

“Het huis is volledig verwoest. Er zijn geen ramen, geen deuren, de voordeur vloog eruit. Zelfs de vloer is eruit gerukt. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Ik moet een goede beschermengel hebben die dicht bij mij was, omdat ik het overleefd heb.”

Net als veel Oekraïners toonde Kurilo zich vastbesloten om zich op alle mogelijke manier te blijven verzetten tegen de Russische invasie. “Ik zal terug opstaan en ik zal alles doen voor Oekraïne, zoveel als ik kan, met al mijn kracht, achter de linies”, zei de lerares. “Ik zal er alleen voor mijn moederland zijn. Nooit, onder geen enkele voorwaarde, zal ik me aan Poetin onderwerpen. Ik sterf nog liever.”