‘Dit is de laatste rechte lijn’: proces-Reuzegom start nu echt op 13 maart 2023

Op het proces-Reuzegom staan 18 leden van de studentenclub terecht voor de dood van Sanda Dia (20), die eind 2018 stierf aan onderkoeling en een overdosis zoutwaarden na het jaarlijkse doopritueel.

Het correctionele proces in Hasselt ging in april van start met de verhoren van de achttien verdachten. De voorzitter van de rechtbank in Hasselt vond dat ze op grond van de aanklacht enkel kon oordelen over de fatale gebeurtenissen in Vorselaar en niet over die in Leuven, waar het ritueel twee dagen eerder al gestart was en Sanda Dia werd verplicht tot het leegdrinken van een hele fles sterke drank. De familie van Sanda Dia tekende beroep aan tegen het zittingsblad waarmee de Hasseltse rechter zichzelf die beperking oplegde.

Donderdag werd de zaak opnieuw ingeleid voor het hof van beroep in Antwerpen. Schachtentemmer A.G (Janker, 23), J.M. (Igean, 23) en oud-preses B.L. (Rustdag, 27) waren met hun advocaten aanwezig in de rechtszaal in Antwerpen. De anderen lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat.

“Het hof wenst kennis te nemen van de totaliteit van de zaak”, zo verraste voorzitster Jill De Sloovere bij het hof van beroep donderdagochtend de advocaten van de 18 verdachten, die uitgingen van een voorafgaandelijk procedureel debat over de bevoegdheid van het hof. Met het woord “totaliteit” leek ze meteen ook aan te geven dat ze geen boodschap heeft aan een discussie over waar en wanneer het fatale doopritueel nu juist begon - in Leuven of in Vorselaar.

Hof van beroep Antwerpen lijkt vooral van oordeel te zijn dat er in de zaak-Reuzegom nu stilaan genoeg tijd is verloren. “Het hof heeft voorbereidend werk gedaan”, zei De Sloovere. “Het streeft een vlotte voortgang na. Dit is de werkwijze die het nu ter kennis brengt. Het is nog altijd aan het hof om te bepalen hoe we gaan werken.”

De procespartijen kregen meteen conclusietermijnen voorgelegd, ter voorbereiding van het feitelijke proces, vanaf 13 maart, een week lang, elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds. Advocaat Eric Boon, die optreedt voor schachtentemmer A.G., verwoordde het gevoel bij de Reuzegom-advocaten bij het horen van de conclusietermijnen: “Ik ben verrast door deze datum. We staan voor een vakantieperiode.” Voorzitster De Sloovere gaf ook aan dat ze erop rekent dat alle 18 verdachten vanaf 13 maart in de rechtszaal aanwezig zullen zijn.

‘Eindelijk vooruit’

Sven Mary, advocaat van de vader van Sanda Dia, is gelukkig met wat hij in de rechtszaal hoorde: “Ja, het is lang, het zal lang duren, dat begrijp ik. Maar de week van 13 maart zal het zijn. Iedereen had verwacht dat er eerst een zitting zou komen waarin de voorzitster zou oordelen of de zaak in Antwerpen zou blijven, maar zij heeft daar nu anders over geoordeeld. In dezelfde lijn wenst zij de totaliteit van het dossier te kennen.”

“Wij hebben vertrouwen in het hof in Antwerpen, zoals we dat ook hadden in de rechtbank in Hasselt. Het gaat nu eindelijk vooruit gaan. We gaan in de maand april een arrest krijgen, en dat zal een definitief arrest zijn. Ik weet dat als je die datum hoort, 13 maart, het lijkt alsof we weer maanden ver gaan zijn. Als je dit allemaal uitlegt, merk je nog eens dat de familie-Dia bestaat uit heel serene mensen die de moeilijke omstandigheden begrijpen en die weten dat dit de laatste rechte lijn zal zijn. Het is nu zo, laten we hiermee verder gaan. En niet vergeten dat het voor deze mensen nog altijd gaat om het verlies van hun zoon.”