Dit is de grootste maffiaclan van Antwerpen: 105 verdachten, wie klikt wordt tot moes geslagen

De roots van de Assyrisch-christelijke familie Y. liggen in de regio Beytussebap, in het zuid-oosten van Turkije. De families Y. emigreerden massaal ten tijde van de eerste Golfoorlog 1991, kregen in België politiek asiel en vestigden zich rond de Sint-Eligiuskerk in Antwerpen-Noord. Daar werden in februari 2019 bij een veertigtal huiszoekingen vijftien leden van de familie Y. gearresteerd. Ook het onderzoek naar de visafraude tegen ex-politicus Melikan Kucam (N-VA) kwam hier uit voort.

Het gerechtelijke onderzoek tegen de clan Y. draaide aanvankelijk rond invoer van cocaïne. Yuhanis Y., bijgenaamd Bayram, had de leiding. Na diens terugkeer naar Turkije werd de leidersrol overgenomen door Mecit Y. Partijen van 1,3 ton, 350 kg en 236 kg zouden met de hulp van de familie Y. de Antwerpse haven zijn binnengesmokkeld. Het uithalen van de cocaïne uit de containers gebeurde door de “Nederlandse soldaten”, zoals de familie Y. de handlangers noemde in telefoontaps.

Bayram Y. belde vanuit Turkije verschillende keren naar de politie om te helpen bij het onderzoek. Beeld rv

Tot zover verschilt de familie Y. niet van andere Antwerpse drugsbendes. Bij conflicten reageert de clan Y. met het gebruikelijke geweld. Een familielid dat bij een havenbedrijf werkt, wordt twee keer onder vuur genomen omdat hij dubbelspel zou plegen. Een ander familielid wordt in Turkije gegijzeld en afgerammeld na een financieel geschil.

Twee mannen die hoofdverdachte Mecit Y. zouden hebben verraden, worden tot moes geslagen in een nieuw café in Antwerpen-Noord. Het café opent officieel pas twee dagen erna. Uitbater Fikret Y. doet de opkuis na de aframmeling en belt met een vriend: “Ik kijk zo naar die muren, ik zie niets anders dan bloed… wil , er moet geen champagne meer zijn.”

Wat de clan Y. onderscheidt van andere drugsbendes is hun waslijst aan aanverwante misdrijven. Corruptie is één van hun handelsmerken. Twee politie-agenten, een stadsambtenaar, twee bankbedienden, een priester, ... Allemaal zouden zich laten omkopen hebben door de familie Y.

De ambtenaar, zelf van Turkse afkomst, wordt verplicht valse paspoorten af te leveren op naam van de familie Y. maar met de foto van de Albanese drugscriminelen Denis Matoshi en Ermir N., bijgenaamd Cinco. Dan konden zij vrij rondlopen in Antwerpen. Matoshi zit momenteel in de cel in Dubai waar hij op zijn uitlevering naar België wacht. Cinco is spoorloos en wordt gezocht in Nederland.

De federale politie viel in februari 2019 binnen bij tientallen leden van de familie Y. in de buurt van de Antwerpse Veldstraat. Beeld rr

De twee politiemannen worden vervolgd voor onwettige opzoekingen in databanken. Eén van hen controleerde of clanleider Bayram Y. internationaal geseind stond. In ruil mocht de politieman bijna twee jaar rondrijden in een Audi Q7, één van de raspaarden uit de autostal van Bayram Y. “Ik ben lomp geweest. Ik heb Bayram nooit gevraagd waarmee hij zich bezighield”, geeft de politieman tijdens zijn ondervraging toe.

Een andere politieman krijgt van Bayram een lening van 5.000 euro. Hij kreeg dat cash, zonder iets op papier te zetten. De politieman: “Bayram wou dit geld eigenlijk niet terug. ‘Ik heb meer geld dan je denkt’, zei hij. Ik heb hem toch terugbetaald.”

Priester gezocht voor witwas

Door die openlijke contacten lijkt de familie Y. wel onaantastbaar in Antwerpen-Noord. Hun nauwe band met de katholieke Chaldeeuwse kerkgemeenschap in Antwerpen versterkt die indruk. De priester van de Chaldeeuwse kerk in Antwerpen krijgt zelf 130.000 euro cadeau van de familie Y. De onderzoeksrechter laat de priester internationaal seinen. De man die nu in Egypte werkt, meldt via zijn advocaat dat hij “onvoorzichtig” is geweest maar de 130.000 euro niet in eigen zak heeft gestoken. Hij heeft er de Sint-Eligiuskerk mee opgeknapt.

De tentakels van de familieclan Y. reiken tot in de bankwereld. Op de verdachtenlijst staan twee bankbedienden die hun beroepsgeheim geschonden hebben en de familie Y. inlichtten over een gerechtelijk financieel onderzoek.

Denis Matoshi is een Albanese drugscrimineel die een vervalst paspoort kreeg van de familie Y. Beeld rv

Veel familieleden Y. hebben geen officieel inkomen. Met valse loonbrieven, valse rijbewijzen en valse diploma’s passen zij daar een mouw aan. Drie verdachten die een garage uitbaatten, leggen een diploma ‘Autotechniek’ voor van de hogeschool in Rotterdam. Volgens de school zijn zij er nooit ingeschreven geweest.

Een ander familielid vervalst loonbrieven om een lening voor zijn huis te krijgen. Nog een ander familielid doet hetzelfde voor een dure wagen te kunnen kopen. Eén familielid krijgt op basis van valse documenten een lening van 223.000 euro van het Vlaams Woningfonds.

En dan is er nog de sociale fraude. Minstens acht koppels van familie Y. wonen officieel niet samen, waaronder de clanleiders Bayram en Mecit Y. Zo krijgen hun echtgenotes een hogere kinderbijslag en werkloosheidsuitkering. De mannen betalen op papier alimentatie, wat een extra fiscaal voordeel oplevert.

Bij de huiszoekingen in 2019 vallen verschillende koppels door de mand. De speurders bellen aan bij een alleenstaande vrouw met twee kinderen. Mevrouw is niet thuis. “Wij stellen bij het aanbellen vast dat enkel meneer H. met de kinderen thuis is. Meneer is in slaapkledij”, noteren de speurders.

Trouwfeest van 6 dagen

De federale politie heeft een indrukwekkend financieel onderzoek gevoerd om alle witwaspraktijken van de clan Y. bloot te leggen. Veel crimineel geld is weggevloeid naar Turkije voor de aankoop van vastgoed of investeringen in bedrijven. De gevluchte Bayram Y. kocht bijvoorbeeld een nieuwe villa met zwembad in Didim (Turkije), naast andere bouwgronden. De Turkse politie heeft vragen om medewerking aan het Antwerpse onderzoek voorlopig naast zich neergelegd. Dat hoeft niet te verwonderen. Muhsin Y. haalde in Turkije in 2008 de media met het zes dagen durende trouwfeest van zijn zoon Mecit. De lokale burgemeester die zelf op het feest was, kon niet beletten dat gasten duizenden schoten losten als eresalvo aan het pasgetrouwde paar.

Het Antwerpse parket heeft het onderzoek tegen de familie Y. afgerond en vraagt de vervolging van 105 verdachten. De kamer van inbeschuldigingstelling en de raadkamer moeten zich de volgende weken daarover uitspreken. Een proces tegen de familie Y. komt er ten vroegste in het voorjaar.