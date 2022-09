‘Dit is buiten alle proportie’: wat volgens oud-kolonel Housen een absolute ramp in Oekraïne had kunnen worden

Kunt u kaderen wat er gebeurd is? Gaat het nu om een andere centrale dan die van Zaporizja?

“Er is een Russische raket ingeslagen op 300 meter van de reactoren van de kerncentrale in Pivdennooukraïnsk, in het zuiden van Oekraïne. Het gaat dus inderdaad niet over de kerncentrale van Zaporizja in het zuidoosten, waar al eerder schermutselingen waren.

“Dat verwondert mij niet, de site is dicht bij de stad Mykolajiv. Rond deze strategisch gelegen stad in het zuiden zijn de voorbije maanden al bijna iedere dag beschietingen geweest. Begin maart slaagden de Russen erin door te dringen tot aan de poorten van de stad, in een poging op te rukken naar Odessa. In de buurt van Mykolajiv stationeren de Oekraïners een aantal zware en offensieve eenheden. Er zijn daar ook een aantal logistieke depots voor brandstof en munitie, en ook een herstelplaats voor pantservoertuigen. Dit is van strategisch belang voor Oekraïne in hun offensief richting Cherson. Er bevindt zich daar ook Oekraïense luchtafweer die belet dat de Russen gevechtsvliegtuigen kunnen inzetten.

“Op basis van de informatie die we nu hebben, lijkt mij de meest waarschijnlijke piste dat er een Russische raket verkeerdelijk is neergekomen en dat het echte doelwit verderop lag. Een andere optie is dat dit wél bewust was. En dan bedoel ik: bewust nipt langs de centrale. Want als de Russen die centrale zouden willen raken, dan kunnen ze dat makkelijk. Dit kan een signaal zijn naar Oekraïne om angst te zaaien en de terreur op te drijven.”

Is dit een vergeldingsactie voor de zware Russische verliezen in het noordoosten?

“Dat kan, maar dan ga je van de tweede piste uit: dat dit bewust was. Dat lijkt me minder waarschijnlijk, hoewel het uiteraard kan. In dat geval kan je dit niet los zien van wat er in Charkiv gebeurd is. Al een aantal dagen nemen de Russen kritieke infrastructuur in het vizier. Denk aan een elektriciteitscentrale en spoorwegknooppunten. Dat deden ze inderdaad als een soort vergeldings- of afschrikkingsactie voor het sterk oprukken van het Oekraïense leger. Dit kan er inderdaad mee te maken hebben.

“Toch denk ik dat als de Russen de centrale écht wouden raken, ze dat simpelweg gedaan zouden hebben. Ze beschikken nog steeds over precisieraketten. In die zin lijkt dit eerder een poging om het klimaat van angst te versterken.”

De Russen zijn geen heilige boontjes, maar ze zijn nog steeds gebonden aan het internationaal recht. Wat zegt dat over aanvallen op kritieke infrastructuur, zoals een elektriciteitscentrale of in dit geval een een kernreactor?

“Een kerncentrale aanvallen is inderdaad een schending van de conventie van Genève. Dat gaat namelijk over het principe van proportionaliteit. Wanneer je een doelwit aanvalt, moet dat in verhouding staan met de militaire winsten die je kan behalen. Hier is dat duidelijk niet het geval. Een kerncentrale aanvallen is buiten alle proportie. Er kunnen enorm veel slachtoffers vallen als het misgaat en enorme delen land kunnen besmet raken met radioactief materiaal.

“Bij een elektriciteitscentrale is dat minder duidelijk. Want als die elektriciteit ook gebruikt wordt om een aantal kilometer verderop zwaar wapentuig zoals tanks te herstellen of voor een militaire luchthaven, dan zou je kunnen zeggen dat een elektriciteitscentrale een legitiem doelwit is. Herinner je vorig week de Russische aanval op een waterdam in Kryvyi Rih: aan die dam is een waterkrachtcentrale verbonden, die wel degelijk stroom voorziet aan militaire installaties. Toen ontspon zich dezelfde discussie: was dat legitiem of niet? Van hieruit, zonder waarnemers ter plaatse, is het dus zeer moeilijk om te bepalen of het internationaal recht geschonden werd.”

Wat is dan de volgende stap? Zal het Internationaal Atoomagentschap waarnemers sturen?

“Een gemengd team van nucleaire en militaire experts moet ter plaatse komen om een forensisch onderzoek te starten naar de aanval. Aan de hand van de krater, de aangerichte schade en het type munitie dat gebruikt werd, kunnen zij bepalen vanuit welke richting de aanval gevoerd werd. Ze kunnen zo ook bepalen of de aanval intentioneel was en niet simpelweg een Russische blunder door een verkeerd afgevuurde raket.

“Waarnemers van het Internationaal Atoomagentschap moeten dan op hun beurt kijken wat de schade is en of we nipt ontsnapt zijn aan een grote ramp. Maar zolang de Russen niet volledig in het nauw gedreven worden of het Rusland zelf wordt aangevallen, denk ik niet dat ze effectief zouden overwegen om een nucleaire ramp te veroorzaken. Daar is de inzet te hoog voor.”