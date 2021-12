Dit geïsoleerde eiland zoekt iemand die er barman én vorst wil zijn

Kandidaten moeten niet alleen ervaring hebben als barman, maar ook een voorliefde hebben voor isolatie. En: de sollicitant moet bereid zijn om bij de aanstelling op een troon te gaan zitten terwijl er bier over diens hoofd wordt gegoten.

Piel Island, een klein eiland gelegen voor de Britse westkust, is bereikbaar met een veerboot die van april tot september vaart. Bij laagtij kunnen bezoekers er met een gids te voet naartoe. Er is een 13de-eeuws kasteel, een pub - de Ship Inn - en zelfs een (onofficiële) koning. Die laatste is tevens pubmanager en conciërge.

De nieuwe vorst en barman zal volgens John Murphy, die al bijna 40 jaar wandelingen naar het eiland organiseert, “enorm toegewijd” moeten zijn. “Je kunt niet even naar de Tesco gaan om een brood als je op Piel Island bent”, zei hij aan de Britse krant The Guardian. “Je moet toegewijd zijn en een sterke passie hebben voor isolatie en rust. Daar heb je een speciale persoonlijkheid voor nodig.”

De Ship Inn op Piel Island. Beeld Ship Inn/Facebook

‘King of Piel’

Veel mensen trekken naar het eiland voor verjaardagsfeestjes en om er te kamperen. De gemeenteraad hoopt de nieuwe conciërge voor het begin van het toeristische seizoen in april gevonden hebben. De ‘King of Piel’ zal aangeworven worden voor een periode van tien jaar, en zal het eiland zelf moeten beheren en onderhouden.

In een verslag aan de raadsleden wordt Piel Island beschreven als een unieke plek, maar “elke exploitant moet zich bewust zijn van de beperkingen die worden opgelegd door de stroomvoorziening, de weersomstandigheden en de toegankelijkheid”.

Op het eiland is het bovendien een traditie om de verkozene met een roestige sabel tot koning of koningin te kronen terwijl er emmers bier over zijn of haar hoofd worden gegoten. De gelukkige trakteert alle aanwezigen vervolgens op een drankje.