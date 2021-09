‘Dit gebeurt elke dag’: radiomaker Sven Pichal komt op voor William Boeva nadat tieners hem uitlachen

Pichal beschrijft het voorval in zijn column. Tijdens een wandeling op de Meir in Antwerpen kruiste hij Boeva. Net wanneer hij de comedian wilde aanspreken, kwamen twee tieners op een elektrische step voorbij die naar Boeva wezen en hem hardop uitlachten.

“Ik zie op zijn gezicht hoe hard dat aankomt”, schrijft Pichal in zijn column. “Ik lees ergernis, maar ik lijk ook te begrijpen aan zijn blik dat dit lang niet de eerste keer is. Zo interpreteer ik het toch. Ik voel echt plaatsvervangende schaamte. Totaal gechoqueerd.”

Uiteindelijk beslist Pichal om Boeva niet aan te spreken omdat er een vriend bij hem was. De twee tieners zouden er na het voorval op hun step razendsnel vandoor zijn gegaan. “Vandaag nog laat dit verhaal me niet los”, vervolgt de Radio 2-presentator. “Gelukkig is dit soort gedrag een uitzondering, hoop ik, want hoe durven ze. Komt er een dag waarop ze beseffen ze beseffen hoe ongepast en grof dit is.”

Na het incident stuurde Pichal de comedian nog een sms. “Bedankt Sven, voor je lieve opmerkzaamheid, maar helaas gebeurt dit elke dag”, antwoordde Boeva.

‘Nog te vaak onzichtbaar’

Vorig jaar werd ook de elektrische rolstoel die Boeva nodig heeft om zich te verplaatsen, gestolen. Die was nog niet verzekerd tegen diefstal. Na een emotioneel bericht op sociale media kwamen er crowdfundingacties op gang. Maar dat was niet nodig, aldus Boeva toen.

“Ik wil geen gebruik maken van mijn bekendheid om geld in te zamelen voor mezelf”, liet de comedian weten. “Maar ik wil wel het moment aangrijpen om aandacht te vragen voor mensen in dezelfde situatie, die niet het geluk hebben om zoveel steun te krijgen. Wij, mensen met een beperking, zijn nog te vaak onzichtbaar.”

“Sommige momenten vergeet je nooit meer, dit is er zo een. Dit zal me altijd bijblijven. Dat zoveel mensen me wilden helpen met een initiatief en dat ik zoveel begrip kreeg voor mijn bezorgdheid over mensen met een beperking in onze maatschappij, raakt me tot in het diepste van mijn ziel. Jullie reacties geven mij hoop.”