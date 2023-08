Dit gaat u merken van de strengere regels voor Instagram, Zalando en andere internetreuzen: ‘Ze vinden vast achterpoortjes’

De grootste internetplatforms zoals TikTok, YouTube en Zalando moeten voortaan voldoen aan strengere Europese regels. De Digital Services Act moet gebruikers beschermen tegen digitaal misbruik, zoals desinformatie en algoritmes op sociale media. Of die veranderingen ook afdwingbaar zijn, is een andere zaak. ‘In hoeverre zal Europa een vuist kunnen maken?’

Data zijn de nieuwe olie, meent Lieven De Marez, professor media-innovatie aan UGent-imec. “Internetbedrijven bouwen van alles uit met AI. Maar niet alles wat technologisch kan, is ook sociaal wenselijk.”

Daarom heeft de Europese Unie de Digital Services Act (DSA) in het leven geroepen. Die wet moet zorgen voor een veiligere digitale omgeving en moet burgers weer controle geven over hun data, zonder dat alleen grote internetbedrijven hiervan profiteren. “Burgers moeten wel het gemak van technologie behouden, maar mogen niet langer worden uitgeperst als dataslaaf.”

Voorlopig gelden de regels voor de negentien grootste internetbedrijven. Het gaat om de platformen van Alibaba AliExpress, Amazon Marketplace, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (het vroegere Twitter), YouTube en Zalando. De wet geldt ook voor de zoekmachines Bing en Google Search.

Geen algoritme voor uw tijdlijn

Internetplatformen zullen u beter moeten beschermen tegen misbruik en desinformatie. Op sociale media bijvoorbeeld, waar u een andere tijdlijn zult zien. Berichten, foto’s en filmpjes worden getoond op basis van het profiel dat een algoritme van u heeft samengesteld, door de zoekopdrachten of interesses die u in het verleden hebt ingegeven.

“Deze week heeft Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, aangekondigd dat ze gebruikers in Europa een chronologische tijdlijn zullen aanbieden, zonder algoritme dus”, zegt computerwetenschapper Jeroen Baert.

De huidige tijdlijnen verdwijnen niet, maar u moet minstens de optie hebben om het algoritme uit te zetten en dus alleen berichten te zien van de gebruikers die u effectief volgt. ByteDance, het bedrijf achter TikTok, heeft aangekondigd alleen nog maar populaire video’s uit de regio te zullen tonen in plaats van video’s op basis van uw kijkgedrag in het verleden.

Voorlopig is het nog onduidelijk wat X, het voormalige Twitter, zal aanpassen. “De communicatie gebeurt daar nu vooral als Elon Musk weer iets tweet, we hebben daar echt geen flauw idee van”, zegt Baert.

Toch maakt de Europese Commissie zich sterk dat alle bedrijven intussen in orde zijn met de nieuwe regels. Die voert ze in om te vermijden dat gebruikers door het algoritme in ‘echokamers’ kunnen belanden, wat kan leiden tot meer polariserende berichten die aanzetten tot haat. Zulke berichten, beelden of opmerkingen zullen sneller te rapporteren zijn en er komt meer transparantie over de manier waarop alles gemodereerd wordt. Als een van uw berichten wordt verwijderd, moet het bedrijf u ook informeren waarom het dat precies doet. Het gaat dan om regels rond haatspraak of intimidatie, maar ook om posts die aanzetten tot zelfmoord of zelfverminking, desinformatie of oplichting.

“Dat is op zich allemaal zeker een goede zaak”, zegt Baert. “Al zijn er zeker terechte bezorgdheden. Sneller reageren op iets als desinformatie is goed, maar kan ook de deur openen naar willekeur en censuur.”

Achterpoortjes

Om minderjarigen te beschermen, zullen zij in onze regio geen gepersonaliseerde reclame meer te zien krijgen op basis van gegevens die internetbedrijven over hen hebben verzameld. Toch zullen bedrijven daar flexibel mee omgaan, meent Baert. “Deze regel heeft geen invloed op gewone reclame, die mogen bedrijven nog steeds tonen. En als je aan een grote groep minderjarigen nog steeds reclame toont voor het hipste product van het moment, dan is dat misschien niet gepersonaliseerd op basis van verzamelde gegevens, maar toch doelgericht. Ze mogen die gegevens trouwens nog wel blijven verzamelen.”

Hij vergelijkt het met de Europese GDPR-wetgeving. “Dat is een goede privacyregel, maar websites vragen ons via een grote banner nu altijd om toestemming voor allerhande cookies. Als burger vinden we dat vervelend, maar bedrijven zeggen dan dat dat hun schuld niet is en verwijzen naar Europa. Dat zullen ze nu opnieuw doen, ze zullen wel spitsvondig genoeg zijn om achterpoortjes te vinden.”

Monsterboetes?

Met deze wet moet big tech zich in de EU dus aan heel wat striktere regels houden dan in de rest van de wereld. Doen ze dat niet of proberen ze die te omzeilen, dan kan ze de bedrijven monsterboetes opleggen, in principe tot 6 procent van de wereldwijde jaaromzet. Maar is dat ook voldoende? “Die bedrijven zijn gigantisch, dat zijn natiestaten op zich”, zegt Baert. “De vraag is in hoeverre Europa daartegen een vuist kan maken. Wetgeving schrijven is één zaak, maar ze ook afdwingen is iets totaal anders.”

Al hoeft dat misschien ook helemaal niet, meent De Marez. “Belangrijker is het stimulerende effect van de wet. Afdwingbare regels veranderen de wereld niet, maar dit kan burgers wel aanzetten om hun datagebruik weer meer in eigen handen te nemen. Wie zich daarvan bewust is, kan ervoor kiezen platforms te verlaten. Zo verandert er van onderuit toch iets.”