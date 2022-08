‘Dit gaat het vrouwenvoetbal voor altijd veranderen’: Engelse pers over historische EK-winst

Tabloid The Sun pakt maandag zowel op voor- als achterpagina uit met de Europese kampioenen. Het blad benadrukt op de cover dat de voetbalvrouwen hebben gedaan wat de mannen niet konden vorig jaar: “Opzij, jongens. Het is thuis.”

“Ze lieten de mannelijke sterren zien hoe het moet, toen het voetbal gisteren - 56 jaar na onze wereldbekerwinst in 1966 - eindelijk thuiskwam in een 2-1 extra-tijd overwinning op de oude rivalen Duitsland in een uitverkocht Wembley”, zo staat er te lezen. Daarnaast is er ook nog aandacht voor de koningin die het team prees als een inspiratie voor meisjes en vrouwen vandaag, en voor toekomstige generaties.

Beeld The Sun

In The Guardian schrijft journalist Carrie Dunn dat de overwinning van de ‘Lionesses’ (leeuwinnen) een hele generatie van meisjes én jongens zal inspireren. Ze vergelijkt het met de prestaties van de mannen van Gareth Southgate afgelopen zomer: “Ze hebben de verbeelding van het hele land veroverd met hun vastberadenheid, vrolijkheid en buitensporige vaardigheid. Sterker nog, ze gingen een stapje verder dan de mannen. Want hoewel het tot extra tijd kwam, scoorde Chloe Kelly en maakte ze Engeland Europees kampioen.”

Dunn haalt ook aan dat dit het meest bekeken EK was in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. “Meer nog. Met 87.192 fans in Wembley op zondag was Engeland-Duitsland de best bezochte EK-finale ooit, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.”

Beeld The Guardian

Dagblad The Telegraph laat voormalige en huidige teamgenoten, coachen en managers aan het woord over de ‘historische overwinning’. Voormalig Sunderland-kapitein Stephanie Bannon herinnert zich nog toen ze Beth Mead, uitgeroepen tot beste speelster van het EK, voor het eerst ontmoette.

“Iemand van de club vroeg me op een dag om op een meisje te letten, omdat ze ‘echt fantastisch’ was en we haar echt wilden contracteren”, vertelt ze bij The Telegraph. “Ik ontmoette dit kleine, verlegen meisje dat weinig zei. Haar ouders waren onzeker omdat het een eind rijden was vanuit Yorkshire, maar ze wisten ook dat het het beste was voor haar voetbalcarrière. Maar ze was zo goed als ze zeiden, en ik ben zo trots op haar. Ik denk dat ik elke keer gehuild heb als ze scoorde tijdens het EK.”

Beeld The Telegraph

Daily Mail kiest dan weer voor de nu al iconische foto van invaller Chloe Kelly, die in het verschil maakte in de tweede helft van de verlenging. “Het was geen droom. We hebben Duitsland verslagen in een finale!”, schrijft journalist Robert Hardman op de voorpagina. “De climax van het EK voor vrouwen is de grootste sportieve triomf in het leven van de meesten die er getuige van mochten zijn.”

Hij had daarnaast ook nog lovende woorden voor de aanwezige supporters en het ‘onberispelijke' gedrag op de tribunes: “Niet alleen werd er niet gejoeld of gesist tijdens het Duitse volkslied, maar er werd ook geapplaudisseerd aan het einde. Er was zelfs gejuich voor de scheidsrechter toen bekend werd dat Kateryna Monzul uit Oekraïne kwam.”

“Het publiek was niet alleen vrouwelijker dan bij een gewone mannenfinale, maar ook veel jonger, met veel meer kinderen, wat een weerspiegeling is van de afwezigheid van schofterigheid, de prijs van de kaartjes (in sommige gevallen 25 pond) en een gebruiksvriendelijker aftrap om 17.00 uur.”