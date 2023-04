Dit Franse eiland mag zich de vijfde ‘blauwe zone’ noemen: ‘Twee keer meer kans om hier honderd te worden dan in België’

Amper stress, een goede gezondheidszorg en sterke genen. Ook op het Franse eiland Martinique blijkt de kans om oud te worden, groter dan normaal. Demograaf Michel Poulain (UCLouvain) voegde deze plek toe aan de lijst toe van al vier eerder bekende ‘blauwe zones’. Wat is het geheim van deze eilandbewoners?

Goed leven betekent voor velen zo gezond en zo lang mogelijk leven. Karrenvrachten boeken, artikels, podcasts, pseudowetenschappers en slijters van supplementen menen u ‘het’ geheim te kunnen verpatsen.

Maar misschien is het antwoord wel: verhuizen. Want in de koortsachtige zoektocht naar het allergezondste en allerlangste leven zijn de ‘blauwe zones’ een populaire houvast: afgebakende en homogene geografische gebieden waar de inwoners dezelfde manier van leven en het leefmilieu delen en waar bewezen is dat de levensverwachting er uitzonderlijk hoog is.

Michel Poulain, emeritus professor demografie aan de UCLouvain, publiceerde de term ‘blauwe zone’ in 2004 in vakblad Experimental Gerontology nadat hij vaststelde dat er in Ogliastra, een bergachtige provincie op Sardinië, enorm veel honderdjarige mannen wonen. Toevallig hanteerde de onderzoeker een blauwe stift om die zone aan te duiden.

Sindsdien heeft Poulain met collega’s nog drie ‘blauwe zones’ ontwaard: het Japanse eiland Okinawa, het schiereiland Nicoya in Costa Rica en het Griekse eiland Ikaria. Nu voegt hij Martinique aan dat rijtje toe.

Ontberingen

Omdat het hem al was opgevallen dat mensen ook daar vaak oud worden, lanceerde de demograaf in 2019 onderzoek op het Franse eiland in de Caraïben. Daaruit blijkt nu dat Martinique op 1 januari dit jaar bijna 400 honderdjarigen telde op een bevolking van zo’n 350.000 mensen. Ter vergelijking: ons land telde in juni vorig jaar 2.561 eeuwelingen op 11,6 miljoen inwoners.

Uit Poulains schatting blijkt dat de kans om honderd jaar te worden tussen 1898 en 2022 op Martinique ruim twee procent bedroeg. “Dat is één pasgeborene op veertig. Het betekent dat de kans om honderd te worden op Martinique zeker twee keer zo groot is als in ons land”, zegt Poulain. Wat de demograaf nog opvalt, is dat de Martiniquais langer leven wanneer ze op het eiland blijven wonen: onder de velen die migreerden, vindt Poulain merkelijk minder eeuwelingen.

Dus wat is het met dit eiland? In zijn hypothese verwerkt Poulain vijf elementen. Een ervan is genetica. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw heeft de Franse koloniale macht veel slaven uit Afrika naar Martinique gedeporteerd. Zij waren de voorouders van de meeste Martiniquais. Ze werden geselecteerd op gezondheid en kracht en overleefden erg veel ontberingen. Ook het zachte klimaat en de levensstijl waarbij men “de tijd neemt om te leven” kunnen meespelen benoemt hij, net als de sociale zekerheid en de gezondheidszorg die goed functioneren.

Zacht klimaat

Of dit daadwerkelijk de verklaringen zijn en in welke mate ze doorwegen, is vooralsnog niet duidelijk. Zo lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de genetica een grote rol speelt, aangezien geëmigreerde Martiniquais minder vaak erg oud worden. “Doorgaans nemen we aan dat genetica zo’n kwart van de levensverwachting bepaalt, al schat een recente studie in Nature het lager in”, zegt gerontoloog Johan Flamaing (KU Leuven). Hij ziet ook geen overtuigend bewijs dat een zacht klimaat langer doet leven.

Maar het is de bedoeling om ook op Martinique levensverlengende gewoontes en kenmerken vast te stellen. “Zo kunnen we lessen trekken waar ook onze bevolking iets aan heeft”, stelt Poulain.

Voor de andere vier blauwe zones hebben demografen, antropologen en epidemiologen de oefening al gemaakt. Op basis daarvan formuleren Poulain en co. zeven principes om langer te leven: dagelijks ‘als vanzelf’ veel bewegen zonder je uren in het zweet te werken, stress mijden en veel slapen, niet te veel en voornamelijk plantaardig eten, een levensdoel hebben, sterke familiale en sociale banden onderhouden en het milieu respecteren, wat onder andere betekent dat er nauwelijks pesticiden en additieven worden gebruikt.

Kritiek

Andere wetenschappers, onder wie ook Flamaing, formuleren wel de kritiek dat deze conclusies enkel observationeel zijn: het is niet direct bewezen dat het deze levensgewoonten zijn die ervoor zorgen dat de mensen in de blauwe zones langer leven.

“Maar van verschillende zaken weten we uit ander onderzoek wel dat ze bijdragen tot een betere gezondheid, sommige kankers en hart- en vaatziekten helpen te voorkomen en leiden tot een langere levensverwachting”, zegt Flamaing.

Vissers op Martinique. Beeld AFP

Vooral als het gaat over gezonde voeding met weinig verzadigde vetten in combinatie met dagelijks bewegen en stress reduceren is het onderzoek overtuigend. “Dit toont indirect dat bepaalde levensgewoonten die je ook in de blauwe zones ziet helpen om langer te leven”, zegt Flamaing. “Op deze speciale plekken lijken dan wel alle stukken van de puzzel samen te komen, van gunstige genen tot en met positieve leefgewoonten en omstandigheden.”

Maar verhuizen naar een charmant zonovergoten dorpje waar mensen de tijd nemen om te keuvelen, siësta te houden en olijven of tropisch fruit te degusteren hoeft niet per se. Dat rust, sociale banden en gezond eten en bewegen bijdragen tot een langer leven klopt dan wel, de setting moet wellicht niet per se idyllisch zijn. “Tegen 2050 verwachten we in België, bekend voor zijn goede medische zorg, acht keer meer honderdjarigen”, zegt Flamaing. “Misschien wordt ons land dus ook nog een blauwe zone.” (lacht)