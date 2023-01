Disney verplicht personeel naar kantoor te komen: ‘Telewerk is efficiënt, maar iets nieuws komt er niet uit’

De redenering van The Walt Disney Company is dat in creatieve sectoren mensen samen moeten zitten om iets waardevols te creëren. Is dat zo?

“Daar klopt zeker iets van. Telewerken lukt heel snel en efficiënt als het gaat om het puur functioneel afvinken van een takenlijstje of afstemmen wie wat gaat doen. Dat hebben we na corona allemaal wel geleerd. Maar je mist wel iets dat bij creatief werk belangrijk is: het gezever, het gepingpong, de vrije associatie, iemand die iets zegt en iemand anders die een opmerking maakt die er misschien maar half mee te maken heeft.”

Innovatie ontstaat uit spontane interactie?

“Inderdaad, door het opwerpen van een ideetje of een onnozele opmerking. Die interactie bepaalt in een team de sfeer en de vrije stroom van ideeën. Maar dat heb je niet als je enkel digitaal samenwerkt, omdat je elkaar dan enkel ontmoet wanneer het functioneel nodig is. Telewerk is efficiënt, maar iets nieuws komt er niet uit.

“Het is een tweesnijdend zwaard, want voor veel mensen is de afwezigheid van die interacties net een reden om af en toe thuis te werken: ze willen even rust en concentratie om te kunnen doorwerken.”

Telewerk is dan toch niet het moderne werken?

“Een van de interessantste onderzoeken daarover gebeurde bij Microsoft, een ander onderzoek bevestigde de conclusies. Daaruit bleek dat dat samenwerking in een klein team van pakweg vijf mensen goed lukt via digitale weg. Maar alles wat te maken heeft met samenwerking tussen teams, lijdt zwaar onder het digitale werken.

“Het lastige is dat het even duurt voor dat duidelijk wordt. Na de coronaperiode bijvoorbeeld zijn veel mensen vaak van thuis uit blijven werken. In veel bedrijven was er nog altijd een fond van interactie en vertrouwen tussen de werknemers. Maar zodra er nieuwe mensen bijkomen, voel je dat een en ander stroever loopt.”

Kan een bedrijf werknemers verplichten op kantoor te werken?

“In het arbeidsreglement wordt verwacht dat je bij je werkgever aanwezig bent om te werken. Telewerk is nog altijd een soort uitzondering op het reglement. Het is en blijft een extra, al zal er op veel plaatsen intussen wel halftijds van thuis gewerkt worden. Een werkgever kan dus zonder probleem zeggen dat iedereen weer naar kantoor moet komen.

“Of dat een goed idee is, is iets anders. Uit alle onderzoeken, ook van voor corona, blijkt dat een minimum aan telewerken alleen maar voordelen oplevert. We hebben het dan over één à twee dagen per week. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd minimum waar je als bedrijf beter niet onder gaat. Niet in telewerk voorzien is gewoon een slecht idee.”

Waarom?

“Telewerk gaat voor een groot stuk over autonomie: je geeft mensen vat op hun eigen tijd. In veel beroepen willen mensen zich een dag thuis kunnen afzonderen om bijvoorbeeld een dossier af te werken. Maar het gaat ook over de autonomie om thuis te zijn wanneer dat echt nodig is – bijvoorbeeld wanneer de loodgieter moet langskomen voor een herstelling. Als je werknemers de ruimte laat om die kleine dingen te regelen, voelen ze zich meer gewaardeerd en gerespecteerd. Het haalt druk van de ketel.”

Disney verplicht zijn personeel nu om ook telkens op dezelfde dagen op kantoor te zijn, van maandag tot donderdag. Is dat een goeie aanpak?

“Dat is eigenlijk geen slecht idee, want het betekent dat werknemers op dezelfde dagen samenkomen en elkaar daadwerkelijk ontmoeten. De keerzijde is wel dat je hen een deel van hun autonomie weer afneemt, omdat het telewerk altijd op vrijdag moet gebeuren.”