Disney eiste dat Pixar lgbtq-verhalen schrapte

Animatiestudio Disney heeft bij diverse films van Pixar voorkomen dat er lgbtq-verhalen en -personages in het scenario opdoken. Dat claimen queer medewerkers van studio Pixar, die onder het Disney-concern valt, in een brief die in het bezit is van vakblad Variety.

De medewerkers van Pixar schrijven in hun brief aan de top van Disney dat zij er genoeg van hebben dat Disney zegt pro-gay te zijn, terwijl het bedrijf dat in de praktijk niet waarmaakt. “Bijna elk moment van openlijke homoseksuele genegenheid is uit Pixar-films gehaald”, schrijven zij. “Wij hebben gezien dat de verhalen die wij hierover wilden vertellen na evaluatie van Disney waren geschrapt of teruggebracht tot een kruimel. Ook als er zware kritiek op dit besluit kwam door de creatieve teams en de leiding van Pixar.”

Pixar was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor grote animatiehits als Toy Story, Finding Nemo en The Incredibles. In de brief uiten medewerkers ook hun ongenoegen over het feit dat Disney weigert de omstreden ‘Don’t say gay’-wet te vooroordelen die binnenkort in Florida wordt ingevoerd. Die wet maakt het mogelijk scholen aan te klagen als zij seksuele oriëntatie en genderdiversiteit bespreken.