Dirk De Wachter praat met Björn Soenens: ‘Mijn herstel bestaat ook uit de liefde beleven en bedrijven’

‘Vier maanden geleden zag mijn leven er helemaal anders uit.’ VS-correspondent Björn Soenens (55) herstelt van longkanker. Psychiater Dirk De Wachter polst naar zijn mentale gezondheid. ‘Mijn geloof in de mensheid heeft een enorme boost gekregen.’

Hoe ga je om met verlies en tegenslag, en wat biedt troost of houvast? Psychiater Dirk De Wachter, die zelf een kankerdiagnose kreeg, gaat in een nieuwe zomerreeks in gesprek met mensen bij wie het leven recent een drastische wending nam. Kwamen ze tot nieuwe inzichten?

Dirk De Wachter: Laat ik beginnen met de misschien banale maar onvermijdelijke openingsvraag: hoe gaat het nu met u?

Björn Soenens: “Verwarrend goed. Vier maanden geleden zag mijn leven er volledig anders uit: er werd longkanker gediagnosticeerd. Iedereen rond me keek naar mij met een blik waaruit ik kon afleiden dat ze mij als zeer ziek bestempelden, terwijl ik weinig ziektesymptomen had. Op den duur begin je je daardoor ook automatisch minder te voelen. Ik kreeg ook met een ingrijpende operatie te maken. Een derde van mijn rechterlong werd verwijderd.

“De wereld was toen een heel andere plek dan nu. Ik heb nu een longkwab minder en de rechterlong is gevoeliger, maar toch heeft die zich bijna totaal hersteld na de ingreep. De prognose is voorlopig gunstig. Er zijn geen uitzaaiingen, maar er bestaat wel een kans op herval van 50 procent. Eind oktober heb ik mijn eerste controle. Een spannend moment. Het is namelijk niet omdat ik gestopt ben met roken dat ik geen longkanker deel twee kan krijgen.

“Ik rookte mijn laatste sigaret net voor ik het ziekenhuis binnenging, nog voor ik wist dat ik longkanker had. Ik had nooit verwacht dat ik me zoveel beter zou voelen door te stoppen met roken. Mijn huid ziet er bijvoorbeeld minder als een verrimpelde sinaasappel uit. En het belangrijkste: de operatie is geslaagd. Ik voel me een lucky bastard dat ik mag léven. Het voelt alsof ik een tweede kans heb gekregen. Ik vind het soms heel verwarrend dat ik die wel heb gekregen en anderen niet.”

De Wachter: Uw collega Martine Tanghe kreeg die kans helaas niet. Haar overlijden ging als een schokgolf door Vlaanderen, doordat ze, in tegenstelling tot u, ervoor koos om juist niet over haar ziekte te spreken. Hoe kijkt u daarnaar?

“Martine was, tegen wil en dank, wereldberoemd in Vlaanderen. Een ster van een nieuwsanker. Mocht ze haar job in het buitenland hebben uitgeoefend, was ze overigens schatrijk geweest. Ze vond haar werk fantastisch en deed het enorm graag, maar de bekendheid die ermee gepaard ging, wenste ze niet echt. Herkend worden op straat was helemaal niets voor haar. Ze zei tegen mij: ‘Ik ben nieuwsanker. Waarom zou ik iets te vertellen moeten hebben over mijn persoonlijk leven?’

“Zo ook met haar ziekte. Ze bleef gewoon aan het werk terwijl de kanker was teruggekeerd. Ik schrok daar enorm van, dat ze gewoon doorging. Ook ik wist heel lang niet dat ze terminaal was. Martine was de eerste die me een bericht stuurde toen mijn kankerdiagnose bekend raakte. ‘Nu moet jij even voor jezelf zorgen en ziek zijn. Ik weet dat je van je werk houdt, maar keer nu maar terug naar België om te herstellen.’ Zij kon het zeer empathisch verwoorden en begreep als geen ander hoe zingevend het werk is, ook voor mij.

“Iedereen in mijn omgeving dacht dat ik niet met werken zou kunnen stoppen. Toch vond ik het niet moeilijk om mijn werk als correspondent tijdelijk neer te leggen. Wel stuurde ik een wekelijkse radiocolumn naar de VRT door, een soort kankerkroniek. Mijn vrouw verklaarde mij zot toen ik mijn column in de week van de operatie nog wilde inleveren, maar dat is wie ik ben: ik moest kunnen rapporteren over wat er met mij gebeurde.

'Blijkbaar maak ik sommige mensen ontzettend boos door over mijn ziekte te praten. Ik begrijp dat niet.' Beeld Vincent Tullo

“Bovendien verloor ik net toen een goede vriendin aan pancreaskanker, na vele jaren afzien. Elke keer als ik in België was, zagen Veerle en ik elkaar. Dan namen we afscheid, alsof het voorgoed was, want we wisten nooit of ze bij onze volgende afspraak nog zou leven. De laatste keer moest ik haar sturen dat ik zelf ten prooi was gevallen aan kanker en haar dus niet kon opzoeken. Ze is gestorven terwijl ik aan het herstellen was. Dat heeft me erg aangegrepen.”

De Wachter: Mijn stelling in het leven is dat mensen ook mogen zwijgen, net zoals ze mogen spreken. Het is eigen aan ieder mens om dat zelf uit te maken. Waar kwam uw motivatie vandaan om zo open over het verloop van uw ziekte te spreken?

“De juiste woorden vinden om te beschrijven wat er met en in mij gebeurde, hielpen mij te genezen. Ik werd plots geconfronteerd met iets ontzettends lelijks in mijn bestaan, die tumor. Ik wilde die bij wijze van spreken aankleden en als een antropoloog beschrijven. In die zin zijn woorden echt wel de kleren van de gedachten. Ik maakte mijn tumor leefbaarder met ­woorden.

“Ik zag de column van Tom Heremans in De Standaard. Hij verweet mij dat ik publiekelijk sprak over mijn ziekte. Ik moest van hem in feite in een hoekje kruipen om in stilte ziek te zijn. Bij De Standaard noemen ze dat satire, maar ik vond het onfatsoenlijk neerbuigend en betuttelend van die man. Ik was daar niet goed van. Iedereen verwerkt zo’n ingrijpende gebeurtenis toch op zijn manier? Waar bemoeit die Heremans zich mee?

“Ik herinner me een prachtig boek van Joan Didion, mijn favoriete schrijfster die in 2021 overleed. Zij woonde net als ik in New York. In The Year of Magical Thinking beschrijft ze gedetailleerd hoe haar man aan hun keukentafel is gestorven. Ze waren aan het ontbijten en hij is daar gewoon in elkaar gestuikt. Op slag dood. Didion gebruikt een heel boek lang een combinatie van haar eigen gevoelens én wetenschappelijke kennis om de klinische waarheid bloot te leggen. ‘Je zit aan de keukentafel, je drinkt een kop koffie en plots eindigt het leven zoals het was. Het ondenkbare dat toeslaat.’ Ik kon me erg vinden in hoe zij over die situatie schrijft en ik heb mijn ziekte ook zo proberen te benaderen.

“Wat is dat eigenlijk, zo’n longoperatie? Wat gebeurt er dan? Dat fascineert me. Ik vroeg ook altijd aan de mensen die mij onderzochten wat er precies gebeurde. Zo moest ik een bronchoscopie ondergaan waarbij er een staaf in je mond wordt gestoken. Ik zei dat ik dat niet aankon en het gevoel had monddood te worden gemaakt. Daarop verdoofden ze mij wat. Ik was daar enorm dankbaar voor, want ik ervoer vooraf veel angst.”

De Wachter: U flirtte mogelijk even met de dood en moest rekening houden met een scenario waarin u die misschien wel in de ogen moest kijken. Hebt u daardoor minder angst om te overlijden?

“Ik ervaar nogal snel stress rond kleine dingen, zoals een deadline of iemand die zijn werk niet goed doet. Daarover kan ik mij flink opwinden. Toen ik te horen kreeg dat ik longkanker had, was die stress er níét. Ik gaf me over aan de diagnose. Ik ben een sentimentele bleitkous van nature, maar toen bleef ik ijzig kalm. Ik was zelfs klaar om te horen dat ik zou doodgaan. Ik panikeerde niet. Ik heb altijd de reflex in het leven gehad om iets waartegen ik niets kan beginnen – wanneer ik afhankelijk ben van de kennis van anderen – te accepteren. Het is zinloos om te vechten tegen het onvermijdelijke.

“Als 14-jarig jongetje vond ik het maar wat fijn dat mijn grootvader bij ons inwoonde. Hij was mijn beste maat. Voor ons huis stond een notelaar. Op een gegeven moment stuikte mijn opa bij onze voordeur in elkaar, met zijn handen en zakken vol noten. Een hartfibrillatie. Dood. Toen ik van school kwam, zag ik mijn grootvader levenloos op zijn bed liggen. Ik omhelsde hem een laatste keer. Zijn vel voelde al koud aan en zijn mond was open. De begrafenisondernemer moest nog komen.

'Iedereen vroeg hoe het met mij ging, maar men vergeet vaak de partner. Ik heb toen ingegrepen.' Beeld Vincent Tullo

“De zomer voor zijn overlijden had hij mij gevraagd om de namen van alle mensen op te schrijven die naar zijn begrafenis moesten komen. Natuurlijk is dat op die leeftijd heel heftig, maar het leerde mij wél om niet bang te zijn van de dood. Toen ik mijn diagnose kreeg, wist ik dat ik intens blij zou zijn als ik de operatie zou overleven en weer wakker zou worden. En dat klopte. Ik had helse pijnen maar ontwaakte met de slappe lach. Er was veel liefde rond mijn bed en een arm die mij streelde. Ik weet nog dat dat intense momenten van ontroering waren.

“Een moment dat me altijd bij zal blijven, speelde zich af op Long Island (deel van de staat New York maar buiten de stad New York, red.). We waren vlak bij de plek waar Toots Thielemans ooit een huis had toen hij succesvol werd in de VS. Het huis waar ik verbleef, keek uit op een meer en ik droomde dat mijn hele familie daar ook was. In het jaar waarin ik kanker kreeg op zo’n mooie plek mogen verblijven: prachtig! Ik heb er altijd van gedroomd om later – wanneer ik heel oud ben – net voor het sterven mijn hele familie rond me te hebben in een huis aan het meer. Iedereen eet en drinkt en we vertellen de liefste verhalen aan elkaar. Daarna val ik voor altijd in slaap in mijn luie zetel, met uitzicht op het water.”

De Wachter: Wanneer mensen geconfronteerd worden met intens of langdurig ziek zijn, verandert dat vaak ook hun leven na de ziekte. Is het voor u anders geworden?

“Ik heb er nog een soort trauma van. Ik ben nog niet helemaal in mijn gewone doen. Soms kan ik over bepaalde dingen nog heel boos worden. Waarom overleef ik dit wel en andere mensen niet, bijvoorbeeld? Tegelijk voel ik me uitzinnig van vreugde dat ik het heb overleefd. Ik voel me bijna schuldig.

“Wanneer ik naar de zin van het leven zoek, is die er voor mij soms niet. Het leven is absurd en een aaneenschakeling van toevalligheden. Er is niet iemand die hierboven nog een plan met me heeft. Maar ik omarm alles wat op mijn weg komt zeker wel. Dat is de zin van het leven. Vroeger kwam mijn werk voor alles. Ik kon heel moeilijk ‘nee’ zeggen wanneer iemand me wat vroeg. Ik werk bij de openbare oproep. Ik ben een public servant, maar tegenwoordig durf ik al eens nee zeggen. En ik voel dat het gezond is dat ik dat doe.

“Ik ben geen man van de bucketlists. Toen mijn vrouw en ik trouwden, hield ik een toespraak voor haar waarin ik ons spectaculair onspectaculaire leven bewierookte. Mijn zoon snapt dat bijvoorbeeld niet helemaal. ‘Waarom maken jullie geen grote en verre reizen?’ Maar waarom zou ik naar Indonesië moeten gaan als alles wat ik heb om gelukkig te zijn hier is? Ik hoef niet alles te zien, hoewel alles me interesseert. Mijn vrouw en ik worden niet ongelukkig van een kick minder.

“Net voor ik ziek werd, had ik nog afgesproken met mijn zoon om een keer de Niagara Falls te zien. We planden dat tripje, toevallig een week na mijn diagnose. Eenmaal aangekomen voelde het wel aan als ‘even die mooie watervallen zien voor ik misschien doodga’. Maar ik leef, en ik ben niet plots meer dan voorheen stil beginnen te staan bij het leven. Dat dééd ik al.

“Ik geniet echt van mijn werk als correspondent in de VS, van lange podcasts maken voor mijn reeks Björn in the USA. Ik schrijf ook volop aan een nieuw Amerika-boek. Misschien schrijf ik in een ander leven ook nog een boek over zingeving. Door mijn ziekte heb ik immers gemerkt dat we dat in de journalistiek te weinig aan bod laten komen. Bijna geen enkele journalist is gespecialiseerd in zingeving. Dat is jammer.

'Door mijn ziekte heb ik gemerkt dat we zingeving te weinig aan bod laten komen in de journalistiek. Dat is jammer.' Beeld Vincent Tullo

“Ik merk dat ik steeds vaker vanuit een vogelperspectief naar de media kijk. Wat doen de media bijvoorbeeld met een samenleving? Helpen we die mee om zeep of maken we die beter? Met het ouder worden kristalliseren die gedachten zich. Wie weet is zingeving wel de essentie waarmee ik mij later moet bezighouden. Misschien hoeft de spreidstand tussen het harde waan-van-de-dag-nieuws en de meer beschouwende berichtgeving niet al te lang meer te duren. Ik voel dat ik na 2025 mogelijk meer die kant op wil.”

De Wachter: Net zoals dat voor mij geldt, begrijp ik dat uw werk ook een zeer zinvolle betekenis kan hebben. Wat betekent zingeving concreet voor u?

“Ik weet dat er mensen zijn die zeggen dat ik daar best over zwijg, dat ik op die manier gewoon de journalistieke aandacht naar me toe wil trekken. Maar voor mij is over kanker praten essentieel, hoe raar dat ook mag klinken. Zingeving hoeft niet soft te zijn. Het is niet onnozel. Alsof ze tegen u zouden zeggen: ‘Professor De Wachter, het boek Vertroostingen, dat u schreef over uw eigen ziek zijn, is niet nodig voor een ander mens. Stop met uw ijdelheid.’

“Ik geloof dat we juist door onze eigen ervaringen te delen iets kunnen betekenen voor anderen. Sommige mensen vinden het aanmatigend als je je bekendheid daarvoor gebruikt. Maar bekend zijn kun je op twee manieren gebruiken: ter ere van je eigen glorie of ten behoeve van andere mensen. Ik kies voor dat laatste. Je verdient er niets mee, maar het is zeer bevredigend.

“Waar ik wel heel kwaad over ben – nog steeds eigenlijk – is dat sommige mensen vol nijd hebben gereageerd toen ik ervoor koos om over mijn ziekte te praten. Blijkbaar maak ik sommige mensen daar ontzettend boos mee. Ik begrijp dat niet. Gelukkig heb ik vooral veel fijne reacties gekregen van mensen die mij bedankten, net omdat ik mijn verhaal deelde, en zij vervolgens hun verhaal met mij deelden. Er ging daardoor een hele wereld van zingeving open.”

De Wachter: Zelf ben ik een groot liefhebber van historische romans. Maar tijdens het ziek zijn kon ik soms amper lezen omdat ik duizelig was. Welke boeken of andere soorten van cultureel vermaak boden u troost tijdens die moeilijke periode?

“Ik ben een enorme film- en boekenliefhebber. Ik kan niet zonder. Als ik een week niet zou kunnen lezen – boeken welteverstaan, geen artikels – zou ik me voelen uitdrogen. Het lijkt wel alsof ik voortdurend aan dat leesinfuus moet liggen. Ik geniet ook enorm van de schoonheid in musea, een noodzaak in mijn leven: mooie foto’s, mooie schilderijen. Ik heb altijd tijd gemaakt om de waan van de dag te verlaten, om boeken te lezen, met de koptelefoon naar muziek te luisteren, om afstand te houden van dingen die me pijn doen of lelijk zijn.

“Toen ik werd geopereerd, was ik bezig in een boek over de Ku Klux Klan van David Chalmers: heftige materie en te zwaar voor mijn zieke lichaam. (lacht) Gelukkig is Peter Nijssen, die als hoofdredacteur bij De Arbeiderspers werkt en die ook mijn boeken uitgeeft, een heel lieve man. Hij heeft mij meteen een paar Privédomein-boeken toegestuurd. Dat is een reeks met vooral autobiografieën van literaire schrijvers. Filosofische beschouwingen dus. Het zijn stuk voor stuk prachtige boeken waarin ik me volledig kan verliezen. Ronddwalen in de levens van die mensen en bedenken: de menselijke natuur verandert nooit.”

De Wachter: Een mens verandert vaak ook zijn gedrag door zijn ziekte. Misschien maakte die hele periode u zelfs wat onuitstaanbaar. Uw vrouw, Emma, kreeg de klap van uw ziekte pas nadien. Heeft die periode een impact gehad op uw intieme leven?

“Van onuitstaanbaarheid heb ik geen last gehad, gelukkig.”

De Wachter: Misschien moet ik dat aan uw vrouw vragen. (lacht)

“Op een bepaald moment was het inderdaad op voor haar. Zij had zoveel gezorgd en was zo bezorgd geweest. Ik ben ook 19 jaar ouder, zij is 36. ‘Gaat hij dood?’ Met die angst leefde ze. Tegelijk wilde ze heel sterk zijn voor mij. Maar op een bepaald moment valt het masker natuurlijk af. Iedereen vroeg hoe het met mij ging, maar men vergeet vaak de partner. Ik heb toen ingegrepen. Ik heb over Emma verteld in mijn kankerkroniek op de radio.

“Naar de Belgische kust gaan heeft ons toen gered. Zij bleef binnen en iedereen die wilde langskomen hield ik op afstand. Haar batterijen moesten opladen. Intussen zijn we terug in New York en na acht weken uit koffers leven op vele verschillende plekken, voelen we weer vaste grond.

“Sinds mijn operatie voel ik mij vitaler. Een groot deel van mijn herstel bestaat ook uit de liefde intens beleven en bedrijven. I’m alive. Ik wil dat hard voelen, de zuurstof in mijn bloed. De eerste maand na de operatie heb ik in een apart bed geslapen, door mijn gekreun en gezucht. Maar ik kwam er al snel achter dat ik de intimiteit met mijn vrouw hard nodig heb. Haar knuffels en haar aanrakingen. Zonder de liefde van mijn vrouw zou ik misschien veel langer ziek zijn geweest.”

De Wachter: Wanneer u nu andere mensen tegenkomt die ook aan een vorm van kanker lijden, voelt u zich dan meer verbonden met hen? Ziet u zichzelf als een lotgenoot?

‘Iedereen in mijn omgeving dacht dat ik niet met werken zou kunnen stoppen. Toch vond ik het niet moeilijk om mijn werk als correspondent tijdelijk neer te leggen.’ Beeld Vincent Tullo

“Toen ik in België mijn dagelijkse wandeling deed na de operatie, werd ik vaak aangesproken op straat. Veel mensen herkennen me. Hier in New York natuurlijk niet. Dat is soms ook zeer gemakkelijk. Zoals Anthony Bourdain (wereldberoemde Amerikaanse kok en televisiepresentator die in 2018 uit het leven stapte, red.) ooit zei: ‘How can you be an observer if everybody’s looking at you?’ In New York kan ik naar hartenlust ongestoord observeren.

“Maar door in België juist wél aangesproken te worden, kwam ik er al snel achter dat er een soort solidaire kankerclub bestaat. Bovendien kreeg ik honderden verhalen gemaild van mensen die zelf kanker hebben of gehad hebben. Ik heb ze allemaal beantwoord. Het ontroerde mij dat kanker een enorme samenhorigheid creëert. Een samenhorigheid waarvan ik dacht dat die in onze samenleving aan het verdwijnen was.

“Mijn geloof in de mensheid heeft daardoor een enorme boost gekregen. Ik zag oude vriendschappen heropleven. Ik merkte ook: je oogst in je leven wat je zaait. Als je goed bent voor anderen, zijn anderen ook goed voor jou. Zo simpel is het leven. Het is een heel sentimentele tijd geweest. Eigenlijk ben ik klaar om de dood aan te kunnen. (lacht)

“Ik heb al meegemaakt hoe mensen afscheid van me namen, omdat ze dachten dat ik het niet zou overleven. Ik heb gezien hoe een hele groep mensen, wanneer ik op mijn zwakst was, zo ontzettend lief en begaan waren. Die schoonheid en troost zijn nooit meer te evenaren. Een diepe buiging maak ik voor al die mensen. Maar nu wil ik weer gewoon leven. Ik wil uitkijken naar de komst van kleinkinderen. Ik ben klaar om opa te worden en voor te lezen en verhalen te vertellen. Dat is mijn mooiste droom nu.”