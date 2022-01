Directeur van prestigieus internaat Koninklijk Werk Ibis in Bredene geschorst na onderzoek kinderporno

Tegen de directeur van het prestigieuze internaat Koninklijk Werk Ibis in Bredene loopt een onderzoek naar de verspreiding van kinderporno. Hij filmde seksscènes met 16- tot 18-jarige jongens en werd maandag geschorst.

De matrozenschool Koninklijk Werk Ibis, bekend van het statige gebouw uit de jaren twintig achterin de Oostendse havenzone, is een internaat voor een honderdtal 6- tot 16-jarigen uit zorgbehoevende gezinnen. De school werd in 1906 als ‘kwekelingenschool der visserij’ gesticht door de latere koning Albert I en verzorgde in eerste instantie opvang van en onderwijs voor wezen of kinderen van op zee omgekomen vissers. Het internaat biedt vandaag zowel lager als secundair onderwijs aan, met vanaf de de tweede graad secundair een tso-richting maritieme technieken.

P.D. is al een kwarteeuw lang het gezicht van Koninklijk Werk Ibis. Hij ging er in 1985 aan de slag als leerkracht en werd algemeen directeur in 1996. Hij superviseerde een hele reeks door giften van weldoeners gefinancierde uitbreidingen van de gebouwen. Ook al gaat de Oostendse visserij er al jaren op achteruit, Ibis bleef groeien. “Een ibis is een steltloper die zijn nest maakt op de oever in het riet en verwijst naar de Egyptische god van de wijsheid”, legde P.D. recent uit in een interview.

Seksafspraakjes

Donderdag raakte bekend dat P.D. is geschorst door de raad van bestuur van Ibis omdat er bij het parket in Brugge een onderzoek loopt naar “het vervaardigen, bezitten en verspreiden van kinderporno”. P.D. maakte deel uit van een groep van volwassen mannen waarbinnen seksafspraakjes met tienerjongens werden gemaakt in hotels en op het strand. Het ging meestal om 16- tot 18-jarigen, en ook met hun instemming. Dat is op zich niet strafbaar, maar P.D. zou de scènes heimelijk hebben gefilmd en gedeeld in online groepen. En dat is wel strafbaar. Tegen P.D. en enkele andere “oudere mannen” werd een hele tijd geleden al klacht ingediend bij een Brugse onderzoeksrechter.

Directeur P.D. en enkele leerlingen bij het internaat Koninklijk Werk Ibis in Bredene, in 2008. Beeld Photo News

Op de laptop van de schooldirecteur vonden de speurders honderden compromitterende filmpjes. De jongens en de volwassenen legden contact met elkaar via datingapps. Het personeel van Ibis werd maandagavond in een mail op de hoogte gebracht van de schorsing en reageerde met ongeloof.

Het parket, dat op geen enkele manier wil communiceren over de zaak, laat nu de leeftijden van de jongeren onderzoeken. Het onderzoek loopt volgens een daarbij betrokken bron al jaren. De meest recente feiten zouden dateren van 2020. “Het is moreel verwerpelijk wat daar is gebeurd, zeker”, zegt de bron. “Of er ook strafbare feiten zijn gepleegd, zal nog moeten blijken.”

Uit niets blijkt dat ook jongeren van Koninklijk Werk Ibis zouden zijn betrokken. In een mededeling benadrukt de raad van bestuur van de school dat de zaak “kadert in de privésfeer”. In die mededeling dankt de raad P.D. ook voor het geleverde werk. “Om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen, werd het gepast geacht om de heer D. te schorsen in afwachting van verdere ontwikkelingen.”

‘Voornaam gedrag’

Koninklijk Werk Ibis is altijd een soort kweekschool geweest voor de Belgische marine en vooral ook een van de favoriete goede doelen voor serviceclubs in de kuststreek, zoals Rotary. Koning Filip en koningin Mathilde brachten in 2006, toen nog als prins en prinses, een bezoek aan de school. Twee jaar geleden deed de koningin nog een schenking van 400.000 euro. Al van bij haar ontstaan in 1906 geniet de school “Hoge Koninklijke Bescherming”.

De voorzitter van de raad van bestuur is admiraal Willy Herteleer, van 1995 tot 2002 hoofd van de generale staf bij defensie. Het voorzitterschap van Koninklijk Werk Ibis is door de jaren heen altijd een functie met aanzien geweest. Onder de voorgangers van Herteleer bevinden zich de baronnen François en Louis Empain, reder John Bauwens, graaf Ernest-John Solvay en de admiralen Lambert Robins en André Schlim. Geen van de leidinggevenden bij Ibis wenste buiten de gedane mededeling te reageren.

De interne regels binnen Ibis zijn vrij strikt. De jongelui komen op zondagavond aan in hun matrozenuniformpjes, en verlaten het internaat pas op vrijdagavond. Hun kapsel wordt maandelijks bijgewerkt door een kapper eigen aan de school. Pas sinds 2019 worden ook meisjes toegelaten, al vormen die nog steeds een kleine minderheid.

Een door directeur D.B. opgesteld intern reglement uit 2009 zegt: “Bij ieder contact met de directie of een personeelslid van het Koninklijk Werk Ibis gedraagt de jongere zich voornaam en probeert hij een verzorgde taal te spreken. Bij activiteiten extra muros moeten de internen zich steeds ordentelijk en beleefd gedragen, zodat ze de goede naam van het internaat helpen uitdragen.” Het contact met de eigen ouders wordt erg beperkt. “De internen hebben de mogelijkheid om minstens één avond in de week tussen 19 en 20 uur naar huis te bellen”, zegt het reglement.

P.D. is niet aangehouden. Hij mocht na verhoor door de onderzoeksrechter beschikken. De man resideert met zijn gezin in een aan de school verbonden woning, maar kreeg als voorwaarde opgelegd dat hij de schoolgebouwen zelf niet meer mag betreden. De advocaat van P.D. wenst niet te reageren. Doordat P.D. niet werd aangehouden, bekwam hij ook geen inzage in het lopende strafdossier.