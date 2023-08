Directeur British Museum vertrekt na halfslachtig intern onderzoek naar roof van edelstenen en juwelen

Onlangs werd bekend dat er edelstenen en gouden juwelen uit de opslagruimten van het British Museum waren ontvreemd. Het gaat om unieke objecten die teruggaan tot de 15de eeuw voor Christus. Volgens de Britse media wist de directie van het gratis toegankelijke museum, dat jaarlijks zes miljoen bezoekers over de vloer krijgt, al twee jaar dat onder het personeel een dief rondliep. Waarschijnlijk gaat het om een gezaghebbende curator, die vorige maand is weggestuurd maar alle betrokkenheid ontkent.

Die redenering maakte Ittai Gradel, een in Denemarken woonachtige handelaar in antieke juwelen. Nadat hij kostbare Romeinse edelstenen voor een habbekrats te koop had zien staan op eBay, nam hij contact op met het museum. Gradel was niet de eerste. Een andere handelaar had hem benaderd met de mededeling dat hij een verdachte edelsteen had gekocht. Hij gaf de steen aan het museum terug, nadat vast was komen te staan dat deze uit de collectie was gestolen.

Lankmoedigheid

Het museum stelde een intern onderzoek in, maar concludeerde dat er niets on­toe­laat­baar was gebeurd. Deze lankmoedigheid heeft nu geleid tot Fischers vertrek. “In de afgelopen dagen”, zo stelde de Duitser, “heb ik in detail de gebeurtenissen bestudeerd omtrent de diefstal uit het British Museum en het onderzoek ernaar. Het is duidelijk dat het museum niet adequaat genoeg heeft gehandeld na de waarschuwingen in 2021 en naar het probleem dat nu geheel duidelijk is geworden.”

Fischer had pas geleden gezegd dat klokkenluider Gradel niet genoeg informatie had verschaft. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden voor deze onjuist gebleken aantijging.

The Daily Telegraph meldde dat het aantal gestolen voorwerpen rond de 1.500 zou liggen. Mogelijk weet het museum zelf niet wat er allemaal verdwenen is. Dat hoge aantal zou voor de museumdirectie reden zijn geweest om de diefstal geheim te houden. Voor het museum is de diefstal extra pijnlijk vanwege de discussie over de teruggave van voorwerpen aan de landen van herkomst. Een belangrijk argument om waardevolle spullen in Londen te houden, is de veronderstelde veiligheid van de collectie.

De curator in kwestie is Peter Higgs, de man die al dertig jaar in dienst was bij het museum en waakte over de Griekse collectie, waaronder de omstreden Elgin Marbles. Als specialist in de mediterrane cultuur heeft de 56-jarige curator meerdere kunstboeken en catalogi geschreven. Tegenover The Daily Telegraph liet zijn zoon weten dat zijn vader geen enkele blaam treft. Hij is niet door de politie gearresteerd. Er loopt momenteel een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de vermiste stukken.