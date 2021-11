Diplomatieke ruzie VS en Rusland duurt voort: 27 Russische diplomaten uitgezet

In totaal moeten komend jaar volgens Antonov 54 Russische diplomaten en hun gezinnen hun koffers pakken. De tweede groep moet uiterlijk eind juni de Verenigde Staten hebben verlaten. “We dreigen een ernstig tekort aan personeel te krijgen”, zei Antonov in een gesprek met de Kremlingezinde televisiepresentator Vladimir Solovjov.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov liet meteen weten dat zijn land zal terugslaan door ook weer een aantal Amerikaanse diplomaten de deur te wijzen.

Rusland en de VS zijn al geruime tijd verwikkeld in een diplomatieke ruzie waarbij ze over en weer diplomaten het land uitzetten. Aanleiding was het gestook van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, maar ook de Russische cyberaanvallen en de (mislukte) vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal door agenten van de Russische geheime dienst speelt een rol.

Er werken momenteel nog 230 Russische diplomaten in de VS, het personeel van de Russische missie bij de Verenigde Naties niet meegerekend. Het personeel van de Amerikaanse diplomatieke vestigingen in Rusland is volgens de regering-Biden gedaald van 1.200 in 2017 tot nog maar 120 diplomaten nu.

Lokaal personeel

De verklaring voor de spectaculaire daling is dat Rusland ook een groot deel van het lokale personeel verboden heeft nog langer voor de Amerikanen te werken. Russen hebben speciale toestemming nodig om bij de Amerikaanse ambassade te werken sinds het Kremlin de VS op een lijst van ‘onvriendelijke’ landen zette.

Het personeelsgebrek bij de Amerikaanse ambassade is zo nijpend dat het consulaat in Moskou geen visa meer uitgeeft aan Russische burgers. Die moeten daarvoor sinds begin oktober naar Warschau reizen. Eerder sloten de VS hun consulaten in Vladivostok en Jekaterinenburg al nadat ze op last van Moskou drastisch het mes hadden moeten zetten in het Russische personeel.

De afgelopen maanden hebben de twee landen geprobeerd een oplossing te vinden voor hun geschil, maar tot nog toe zit er geen enkel schot in de besprekingen.