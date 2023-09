Dinsdag start proces tegen Schild & Vrienden: wat moeten we verwachten?

Vijf jaar na de ophefmakende Pano-reportage verschijnen komende dinsdag zeven leden van de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden voor de correctionele rechtbank in Gent. De bekendste onder hen is hun leider: Dries Van Langenhove.

Wie zijn de beklaagden?

Om te beginnen Dries Van Langenhove zelf. Hij is de opperbaas van de strikt hiërarchisch geleide Vlaams-nationalistische jongerenbeweging Schild & Vrienden, die uitgesproken conservatieve en extreemrechtse ideeën propagandeert. Van Langenhove, 30 intussen, richtte Schild & Vrienden in 2017 op als rechtenstudent. Een jaar later volgde al de nationale bekendheid. In het voorjaar verscheen er in deze krant een uitgebreid interview met hem, in het najaar schetste een Pano-reportage op VRT een ontluisterend beeld van zijn organisatie.

In 2019 trok Van Langenhove de Vlaams-Brabantse Kamerlijst voor Vlaams Belang als onafhankelijke. Begin dit jaar gaf hij zijn zitje in het federale parlement echter op, omdat hij zich “altijd meer activist dan politicus heeft gevoeld”. Zijn politieke onschendbaarheid was Van Langenhove dan al kwijt.

Behalve het hoofd van de organisatie staan dinsdag nog zes andere leden van Schild & Vrienden terecht. Zij worden beschouwd als Van Langenhoves rechtstreekse adjudanten, leden van de harde kern van de beweging. Het gaat om B.S., J.V., Y.D., A.D., W.D. en J.G. Op het moment van de feiten allemaal prille tot midtwintigers.

Oorspronkelijk wilde het parket twaalf leden van Schild & Vrienden vervolgen. Vijf van hen werden echter niet doorverwezen naar de correctionele rechtbank en verkregen opschorting van straf. De raadkamer oordeelde eerder dat de feiten wel degelijk bewezen waren, maar ze werden er niet voor vervolgd en de feiten kwamen niet op hun strafblad.

Wat wordt hen precies ten laste gelegd?

Dat is een behoorlijke boterham. Om te beginnen, inbreuken tegen de antiracismewet: aanzetten tot haat en/of geweld, het verspreiden van denkbeelden gebaseerd op rassensuperioriteit, lidmaatschap van een vereniging die kennelijk discriminatie verkondigt. Van Langenhove en vijf van de zes andere beklaagden, met uitzondering van W.D., worden daarbovenop ook vervolgd voor negationisme, het minimaliseren van of goedkeuren van de Holocaust.

Voor Dries Van Langenhove komt daar nog een extra beschuldiging bij, namelijk inbreuken tegen de wapenwetgeving. Bij een huiszoeking bij hem werd pepperspray aangetroffen en hij zou ook pepperspray te koop hebben aangeboden.

De bal ging aan het rollen na de ophefmakende Pano-reportage van VRT-journalist Tim Verheyden, die in september 2018 werd uitgezonden. Verheyden kon meelezen in besloten chatgroepen van Schild & Vrienden op Facebook en op chatplatform Discord. Hij stootte er op vele duizenden memes en berichten met onversneden racistische, seksistische en antisemitische boodschappen. Het Gentse parket startte de dag na de uitzending meteen een onderzoek naar de haatberichten.

Van Langenhove leek lange tijd niet persoonlijk vervolgd te worden voor negationisme. Aangezien hij die berichten niet zelf geplaatst had, vond de raadkamer dat niet nodig. Enkele burgerlijke partijen gingen daartegen in beroep en behaalden in februari van dit jaar hun gelijk voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (K.I.).

Die oordeelde dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Van Langenhove de communicatieplatformen waarop de berichten verschenen heeft opgericht, ze beheerde en geen enkele poging ondernam om de negationistische boodschappen te blokkeren. Hij creëerde daarentegen volgens de K.I. “een sfeer van collectief fanatisme” die aanzette tot het verspreiden van de berichten.

Wat riskeren ze?

In theorie staat er op racisme en negationisme een maximumstraf van telkens één jaar cel, voor verboden wapenbezit riskeert Van Langenhove vijf jaar. Daarbovenop riskeren de beklaagden geldboetes. Negationisme kan bovendien een ontzetting uit de rechten tot gevolg hebben.

Maar dat is dus de theorie. Dat de strafmaat ook maximaal zal uitvallen, lijkt weinig waarschijnlijk. Enkele burgerlijke partijen benadrukken dat het hen daar ook niet om te doen is. “Het is de principiële veroordeling die het belangrijkste is”, zegt advocaat Jos Vander Velpen van de Liga voor de Mensenrechten.

“Dit is het belangrijkste proces tegen racisme sinds de veroordeling van de vzw’s van het Vlaams Blok. En hier komt dan nog eens negationisme bij. Ik hoop dat we na vijf jaar eindelijk een veroordeling zullen krijgen en dat we dinsdag ineens tot de finish gaan.”

Van Langenhove blikte dit weekend in een nieuwe videoboodschap op zijn eigen mediakanaal ook vooruit naar het proces. In een filmpje onder de noemer Lord of War of Flanders, waarin hij journalisten “bloeddorstige hyena’s” en “ratten” noemt, minimaliseert hij de aantijgingen over negationisme tot één meme en noemt ze absurd. “En daar vallen ze me nu al meer dan vijf jaar mee lastig.”

Van Langenhove beweert ook dat er “gesjoemeld geweest is om die specifieke rechter”, rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe, op de zaak te zetten. “We hebben daar bewijzen van en gaan die op 12 september voorleggen.” Als het komt tot een wrakingsverzoek, zou het proces uitgesteld kunnen worden. Hans Rieder, advocaat van Van Langenhove, was zondag niet bereikbaar voor commentaar.