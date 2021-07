Dinsdag rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk: ‘Berg losstaande tuinmeubels beter even op’

Vanaf de vroege ochtend dinsdag waait de wind matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. De wind haalt snelheden van 60 tot 80 km/u en houdt de hele dag aan. Pas tegen de avond tussen 20 en 21 uur nemen de windstoten in kracht af.

“Op zee halen we acht beaufort, de graad net onder storm”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. “Wie losstaande tuinmeubels of andere attributen zoals lege plonsbadjes in de tuin heeft staan, kan deze maar beter even opbergen, want anders krijgt de wind vrij spel”.

Herfstig

Los van de temperatuur doet het weer nogal herfstig aan. ’s Ochtends regent het tijdelijk nog over het oosten en het zuidoosten met mogelijk ook lokale onweerachtige buien, elders is het meestal droog. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien, maar vaak toch ook droog weer.

De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. Dinsdagavond en -nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een paar buien blijven mogelijk, maar dikwijls is het droog met minima van 10 tot 14 graden.