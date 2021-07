Dijkbreuk op Demer in Herk-De-Stad: pogingen om gat te dichten stopgezet uit veiligheidsoverwegingen

Bekijk hier hoe de gemeente het gat probeerde te dichten:

In Herk-de-Stad zijn arbeiders uit veiligheidsoverwegingen moeten stoppen met het dichten van de bres in de Demerdijk. Dat meldt het stadsbestuur vrijdagavond. Het waterniveau van de Demer is sinds vrijdagmiddag met 25 centimeter gestegen. Er wordt verwacht dat het water in de Demer vanaf middernacht terug zal zakken.

In Herk-de-Stad ontdekte men vrijdag een dijkbreuk aan de Demer op ongeveer 500 meter van de Stationsstraat. Het water had een grote bres van een tiental meter geslagen in de Demerdijk, op de natuurlijke grens met Lummen.

Lees ook ‘Vlaanderen is extra kwetsbaar voor dit soort weerfenomenen’

Er werden grote blokken in het water gelegd die samen met grote zakken met puin een dam tegen het water moesten vormen om zo Schulen te vrijwaren van wateroverlast.

De inwoners van de Neerstraat kregen in de loop van vrijdagnamiddag zandzakken. De Civiele Bescherming is er volop bezig met het wegpompen van het water. De Vlaamse Milieumaatschappij probeert later de bres te dichten. De hulpdiensten en de stadsdiensten blijven de hele nacht paraat.